Rimini — Previsioni meteo 11 giugno 2026: giornata variabile con qualche pioggia leggera a metà giornata
Rimini, 11 giugno 2026: giornata prevalentemente nuvolosa e mite; possibili piovaschi a mezzogiorno e primo pomeriggio. Leggi il dettaglio orario.
Una giornata meteorologica da seguire con attenzione per chi programma attività all'aperto lungo la costa: cieli in prevalenza nuvolosi ma con brevi schiarite e un passaggio di pioggia leggera atteso a metà giornata. Di seguito il quadro ora per ora e un riepilogo pratico.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): temperature intorno a 19,3 °C, umidità 62%. Cielo con poche nuvole e visibilità buona (10.000 m). Vento debole da Ovest-Sud-Ovest a circa 2,8 m/s, raffiche fino a 3,6 m/s. Condizioni stabili per le ore notturne.
Prima mattina (03:00): diminuzione della temperatura a 17,8 °C con umidità al 66%. Si prevede cielo coperto ma senza precipitazioni significative (probabilità bassa). Vento leggero da Nord-Ovest a 3,0 m/s, raffiche fino a 3,9 m/s.
Mattina (06:00): aumento a 21,4 °C; cielo ancora coperto. Vento più sostenuto da Nord-Ovest attorno a 5,0 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s. Atmosfera relativamente fresca e ancora asciutta.
Mezza mattinata (09:00): temperatura intorno a 22,3 °C, umidità 64%. Persistono nubi molto compatte (cielo coperto), vento da Nord-Nord-Ovest a circa 5,5 m/s. Ancora segnalata assenza di pioggia nei tre ore precedenti.
Mezzogiorno (12:00): picco termico della giornata a 23,6 °C con percezione termica simile (feels like 23,9 °C). Atteso un passaggio di pioggia leggera con accumulo stimato intorno a 0,19 mm nelle 3 ore; probabilità di precipitazione moderata. Vento ruota a Nord-Est intorno a 5,7 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s.
Primo pomeriggio (15:00): lieve calo a 22,8 °C; è prevista ancora pioggia leggera con circa 0,14 mm nelle 3 ore e probabilità contenuta ma non trascurabile. Vento da Nord-Est a 4,7 m/s, raffiche fino a 4,5 m/s. Nuvolosità in parziale attenuazione rispetto a mezzogiorno.
Tardo pomeriggio (18:00): temperatura intorno a 21,5 °C, umidità 64%. Nubi sparse con basso rischio di pioggia residua (probabilità molto bassa). Vento debole da Est-Nord-Est a 1,7 m/s, raffiche fino a 2,0 m/s.
Sera (21:00): condizioni miti a 20,0 °C con nubi sparse e tempo stabile. Vento debole meridionale a circa 2,0 m/s. Visibilità buona e assenza di precipitazioni previste.
Riepilogo del giorno
Giornata complessivamente nuvolosa e mite a Rimini il 11 giugno 2026, con un transito di pioggia leggera atteso a mezzogiorno e nel primo pomeriggio (accumuli minimi, dell'ordine di pochi decimi di mm). Venti generalmente deboli-moderati, più sostenuti nelle ore mattutine. Per attività all'aperto, portare un leggero impermeabile nelle ore centrali della giornata.