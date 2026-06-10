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Rimini — Previsioni meteo 11 giugno 2026: giornata variabile con qualche pioggia leggera a metà giornata

Rimini, 11 giugno 2026: giornata prevalentemente nuvolosa e mite; possibili piovaschi a mezzogiorno e primo pomeriggio. Leggi il dettaglio orario.

A cura di Redazione
10 giugno 2026 15:00
Rimini — Previsioni meteo 11 giugno 2026: giornata variabile con qualche pioggia leggera a metà giornata -
Meteo
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Una giornata meteorologica da seguire con attenzione per chi programma attività all'aperto lungo la costa: cieli in prevalenza nuvolosi ma con brevi schiarite e un passaggio di pioggia leggera atteso a metà giornata. Di seguito il quadro ora per ora e un riepilogo pratico.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): temperature intorno a 19,3 °C, umidità 62%. Cielo con poche nuvole e visibilità buona (10.000 m). Vento debole da Ovest-Sud-Ovest a circa 2,8 m/s, raffiche fino a 3,6 m/s. Condizioni stabili per le ore notturne.

Prima mattina (03:00): diminuzione della temperatura a 17,8 °C con umidità al 66%. Si prevede cielo coperto ma senza precipitazioni significative (probabilità bassa). Vento leggero da Nord-Ovest a 3,0 m/s, raffiche fino a 3,9 m/s.

Mattina (06:00): aumento a 21,4 °C; cielo ancora coperto. Vento più sostenuto da Nord-Ovest attorno a 5,0 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s. Atmosfera relativamente fresca e ancora asciutta.

Mezza mattinata (09:00): temperatura intorno a 22,3 °C, umidità 64%. Persistono nubi molto compatte (cielo coperto), vento da Nord-Nord-Ovest a circa 5,5 m/s. Ancora segnalata assenza di pioggia nei tre ore precedenti.

Mezzogiorno (12:00): picco termico della giornata a 23,6 °C con percezione termica simile (feels like 23,9 °C). Atteso un passaggio di pioggia leggera con accumulo stimato intorno a 0,19 mm nelle 3 ore; probabilità di precipitazione moderata. Vento ruota a Nord-Est intorno a 5,7 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s.

Primo pomeriggio (15:00): lieve calo a 22,8 °C; è prevista ancora pioggia leggera con circa 0,14 mm nelle 3 ore e probabilità contenuta ma non trascurabile. Vento da Nord-Est a 4,7 m/s, raffiche fino a 4,5 m/s. Nuvolosità in parziale attenuazione rispetto a mezzogiorno.

Tardo pomeriggio (18:00): temperatura intorno a 21,5 °C, umidità 64%. Nubi sparse con basso rischio di pioggia residua (probabilità molto bassa). Vento debole da Est-Nord-Est a 1,7 m/s, raffiche fino a 2,0 m/s.

Sera (21:00): condizioni miti a 20,0 °C con nubi sparse e tempo stabile. Vento debole meridionale a circa 2,0 m/s. Visibilità buona e assenza di precipitazioni previste.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente nuvolosa e mite a Rimini il 11 giugno 2026, con un transito di pioggia leggera atteso a mezzogiorno e nel primo pomeriggio (accumuli minimi, dell'ordine di pochi decimi di mm). Venti generalmente deboli-moderati, più sostenuti nelle ore mattutine. Per attività all'aperto, portare un leggero impermeabile nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo 11 giugno 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +19.3° (perc. +18.9°)
Precip. -
Vento 2.8 O (max 3.6)
Umidità 62%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +17.8° (perc. +17.3°)
Precip. -
Vento 3.0 O (max 3.9)
Umidità 66%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +21.4° (perc. +21.2°)
Precip. -
Vento 5.0 NO (max 6.5)
Umidità 59%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +22.3° (perc. +22.3°)
Precip. -
Vento 5.5 NO (max 5.3)
Umidità 64%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +23.6° (perc. +23.9°)
Precip. 0.19mm (prob. 20%)
Vento 5.7 NE (max 5.3)
Umidità 71%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +22.8° (perc. +22.8°)
Precip. 0.14mm (prob. 24%)
Vento 4.7 NE (max 4.5)
Umidità 63%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.5° (perc. +21.4°)
Precip. -
Vento 1.7 E (max 2.0)
Umidità 64%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +20.0° (perc. +19.9°)
Precip. -
Vento 2.0 S (max 2.7)
Umidità 68%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +19.3° (perc. +19.0°)
Precip. -
Vento 1.9 SO (max 1.7)
Umidità 66%
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