Rimini - Previsioni meteo 19 aprile 2026: giornata variabile con piovaschi nel pomeriggio

A Rimini il 19 aprile 2026 temperature miti e cielo variabile: calma notturna, poi nuvolosità crescente e pioggia leggera nel pomeriggio-sera.

Domani a Rimini la giornata si presenta con un avvio tranquillo e temperature miti, ma attenzione al pomeriggio e alla sera: è atteso un aumento della copertura nuvolosa con precipitazioni deboli a partire dal primo pomeriggio. Di seguito il quadro orario dettagliato per orientarsi nella giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Temperatura: 13.7 °C

Condizioni: cielo con poche nuvole (13% di copertura)

(13% di copertura) Umidità 58%, pressione 1018 hPa

Vento: 2.8 m/s da SSE con raffiche fino a 2.7 m/s

Visibilità buona (10 km)

La notte resterà tranquilla e asciutta, con cielo parzialmente sereno e brezze deboli. Temperature confortevoli per il periodo.

Prima mattina (03:00)

Temperatura: 14.7 °C

Condizioni: cielo sereno

Umidità 57%, pressione 1016 hPa

Vento: 2.6 m/s da sud, raffiche intorno a 2.5 m/s

Fase calma e tersa: le condizioni rimangono stabili e senza precipitazioni, ideale per chi ha spostamenti mattutini molto presto.

Mattina (06:00)

Temperatura: 16.0 °C

Condizioni: nubi sparse (circa 28%)

(circa 28%) Umidità 62%, pressione 1016 hPa

Vento: 2.1 m/s da SSE

L'alba vedrà comparire alcune nubi innocue; la temperatura sale leggermente con clima gradevole.

Mezza mattinata (09:00)

Temperatura: 20.2 °C

Condizioni: cielo coperto (91%)

(91%) Umidità 50%, pressione 1016 hPa

Vento: 2.7 m/s con direzione SE, raffiche fino a 3.2 m/s

Nel corso della mattinata aumento sensibile della nuvolosità e temperature che raggiungono valori miti intorno a 20 °C. Ancora asciutto, ma il cielo si farà più grigio.

Mezzogiorno (12:00)

Temperatura: 20.8 °C

Condizioni: cielo coperto (85%)

(85%) Umidità 57%, pressione 1014 hPa

Vento: 4.6 m/s da ENE con raffiche fino a 3.3 m/s

Pomeriggio in arrivo con valori termici sul picco giornaliero; predominano le nubi, con lieve rinforzo del vento.

Primo pomeriggio (15:00)

Temperatura: 17.2 °C

Condizioni: pioggia leggera

Precipitazioni: 1.65 mm (totale nelle 3 ore)

(totale nelle 3 ore) Umidità 78%, pressione 1013 hPa

Vento: 1.4 m/s da NNE, raffiche deboli

Attenzione: dal primo pomeriggio sono attese piogge leggere. I fenomeni saranno deboli ma persistenti, con calo termico rispetto al picco di mezzogiorno.

Tardo pomeriggio (18:00)

Temperatura: 15.0 °C

Condizioni: pioggia leggera

Precipitazioni: 0.83 mm (totale nelle 3 ore)

(totale nelle 3 ore) Umidità 89%, pressione 1014 hPa

Vento: 0.8 m/s da E

Le piogge proseguiranno in modo debole; umidità elevata e sensazione fresca. Movimento e attività all'aperto potrebbero risultare scomodi senza protezione dalla pioggia.

Sera (21:00)

Temperatura: 14.1 °C

Condizioni: pioggia leggera

Precipitazioni: 1.46 mm (totale nelle 3 ore)

(totale nelle 3 ore) Umidità 89%, pressione 1014 hPa

Vento: 1.2 m/s da W

La serata vede ancora piogge deboli a tratti; la copertura nuvolosa resta significativa ma i fenomeni non dovrebbero essere intensi.

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 19 aprile 2026 a Rimini si apre con una notte e una mattinata tranquille e temperature miti (fino a circa 20–21 °C), ma la nuvolosità aumenterà progressivamente. Dal primo pomeriggio sono previste piogge leggere (totale puntuale fino a ~3,9 mm nelle tre finestre pomeridiane), con calo termico e umidità elevata. Venti deboli per gran parte della giornata. Consigli: portare un ombrello nel pomeriggio/sera e prevedere abbigliamento a strati per il calo delle temperature.