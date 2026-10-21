Rimini - Previsioni meteo 22 ottobre 2026: giornata asciutta con cieli variabili

Rimini, 22 ottobre 2026 — giornata in prevalenza asciutta: alternanza di nubi e schiarite, temperature miti e venti deboli. Dettagli orari.

L'aria a Rimini per il 22 ottobre 2026 si presenta stabile e senza precipitazioni previste: alternanza di nubi e schiarite con temperature nella fascia mite per il periodo. Nei paragrafi seguenti trovi il quadro orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): poche nuvole. Temperatura 18.3 °C, umidità 71%, pressione 1011 hPa. Vento debole da SO (240°) a 0,5 m/s con raffiche fino a 1,9 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00): nubi sparse. Temperatura 17.2 °C, umidità 65%, pressione 1012 hPa. Vento da WSW (237°) moderato a 4,6 m/s, raffiche fino a 8,5 m/s. Cielo irregolarmente nuvoloso ma asciutto; visibilità 10 km.

Mattina (06:00): nubi sparse. Temperatura 16.9 °C, umidità 66%, pressione 1015 hPa. Vento da W (263°) a circa 3,8 m/s, raffiche fino a 7,0 m/s. Condizioni stabili e ancora senza piogge, con tendenza a parziali schiarite.

Mezza mattinata (09:00): cielo coperto. Temperatura 18.5 °C, umidità 37%, pressione 1017 hPa. Vento da NW (311°) a 4,3 m/s, raffiche fino a 9,1 m/s. Cielo più chiuso rispetto alle ore precedenti ma con tempo asciutto; sensazione termica gradevole.

Mezzogiorno (12:00): nubi sparse. Temperatura 18.6 °C, umidità 39%, pressione 1018 hPa. Vento da NNW (339°) a 3,4 m/s, raffiche fino a 8,1 m/s. Giornata ancora asciutta con alternanza di nubi e sprazzi di sole.

Primo pomeriggio (15:00): cielo sereno. Temperatura 16.6 °C, umidità 45%, pressione 1019 hPa. Vento debole da N (6°) a circa 3,4 m/s, raffiche fino a 7,1 m/s. Schiarite ampie e condizioni gradevoli per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo sereno. Temperatura 14.3 °C, umidità 67%, pressione 1021 hPa. Vento molto debole da NW (314°) a 0,7 m/s, raffiche fino a 1,1 m/s. Tramonto tranquillo con aria che si rinfresca lievemente.

Sera (21:00): cielo sereno. Temperatura 13.4 °C, umidità 77%, pressione 1022 hPa. Vento da WSW (236°) a 2,1 m/s, raffiche fino a 3,8 m/s. Notte asciutta e relativamente fresca, ideale per chi preferisce temperature più miti.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente asciutta a Rimini il 22 ottobre 2026, con alternanza di nubi e schiarite e una breve fase di cielo coperto in mattinata. Temperature miti tra circa 13 °C e 19 °C, venti generalmente deboli-moderati con raffiche locali fino a ~9 m/s. Probabilità di precipitazioni molto bassa (0%) e visibilità buona (10 km).