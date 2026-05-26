Rimini, previsioni meteo 27 maggio 2026: giornata calda con cielo in prevalenza sereno, pioggia leggera la sera

A Rimini il 27 maggio 2026 si prevede una giornata calda e per lo più soleggiata; attenzione a una debole pioggia notturna in arrivo la sera.

Il cielo su Rimini per il 27 maggio 2026 si annuncia nella sostanza favorevole per gran parte della giornata: temperature in aumento e vento debole. Tuttavia non mancherà una nota d'incertezza nelle ore serali, con una probabilità elevata di pioggia leggera. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte comincerà con cielo sereno e visibilità buona (10.000 m). Temperatura: 21.3 °C; umidità 54%, pressione 1022 hPa. Vento debole da SSW a circa 2.4 m/s con raffiche fino a 2.24 m/s. Condizioni ideali per chi preferisce attività notturne all'aperto.

Prima mattina (03:00)

Ancora cielo sereno nelle prime ore, temperatura in lieve salita a 22.3 °C, umidità 52% e pressione 1020 hPa. Vento molto debole da SSW intorno a 2.0 m/s (raffiche 1.86 m/s). Tempo stabile, ideale per chi esce presto.

Mattina (06:00)

Al mattino si registrano nubi sparse ma tempo asciutto: 24.9 °C, umidità 52% e pressione 1020 hPa. Vento debole da WNW intorno a 1.0 m/s. Le nubi non sembrano impedire un riscaldamento progressivo della giornata.

Mezza mattinata (09:00)

Nel corso della mattinata il cielo presenterà nubi sparse ma con ampie schiarite: 27.8 °C, umidità scesa al 46% e pressione stabile (1020 hPa). Vento molto debole da NNE attorno a 1.5 m/s. Condizioni generalmente soleggiate e più calde.

Mezzogiorno (12:00)

Pausa di pieno sole con poche nuvole: picco termico atteso vicino a 28.0 °C, umidità 48% e pressione intorno a 1018 hPa. Vento debole da ENE a 2.6 m/s (raffiche 2.17 m/s). Giornata calda e gradevole, attenzione al sole nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00)

Nel primo pomeriggio permane cielo con poche nuvole, temperatura intorno a 27.9 °C, umidità 51% e pressione in leggera diminuzione (1016 hPa). Vento debole da SE a circa 2.6 m/s (raffiche 2.71 m/s). Condizioni ancora stabili e calde.

Tardo pomeriggio (18:00)

Verso il tardo pomeriggio il caldo comincia ad attenuarsi: 25.7 °C, umidità risalita al 63%, pressione 1015 hPa. Vento debole da ESE intorno a 2.5 m/s. Cielo con poche nubi e tempo asciutto, ma aumento dell'umidità rispetto alle ore centrali.

Sera (21:00)

La sera vede un cambiamento con pioggia leggera prevista: 22.8 °C, umidità 75%, pressione 1016 hPa. Precipitazione stimata nelle ultime 3 ore 0.83 mm e probabilità di pioggia elevata (pop = 1, cioè ~100%). Vento calmo da N a circa 0.8 m/s. Si consiglia di prevedere un riparo o un ombrello per la serata.

Riepilogo del giorno

Giornata tipicamente primaverile-avanzata su Rimini: prevalentemente soleggiata e calda con massime attorno a 28 °C, vento generalmente debole e pressione stabile. Solo nella serata è attesa pioggia leggera (circa 0.8 mm) con umidità in aumento. Nessun fenomeno significativo di forte intensità previsto, ma portare un impermeabile per la sera è prudente.