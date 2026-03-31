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Rimini, previsioni meteo per il 1 aprile 2026: giornata grigia, venti sostenuti e piogge intermittenti

Rimini 1 aprile 2026: giornata prevalentemente nuvolosa e ventosa, con piogge leggere a tratti e un aumento delle precipitazioni in serata.

A cura di Redazione
31 marzo 2026 15:00
Rimini, previsioni meteo per il 1 aprile 2026: giornata grigia, venti sostenuti e piogge intermittenti -
Meteo
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Domani a Rimini si profila una giornata dominata dalle nubi e dal vento: non sarà una giornata di sole, ma i fenomeni più significativi saranno modesti e distribuiti tra mattina e sera. Dettagli e consigli nelle fasce orarie per orientarsi al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto con temperatura intorno a 6,6 °C (sensazione termica circa 1,4 °C). Umidità al 59%, pressione stabile sui 1014 hPa. Vento sostenuto da nord-est a circa 11,1 m/s con raffiche fino a 15,9 m/s. Nessuna precipitazione attesa (probabilità 0%), visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00): ancora cielo coperto, temperatura in aumento a 8,8 °C (sensazione 4,1 °C). Umidità 61%, pressione 1013 hPa. Il vento rimane incisivo da NE: 12,6 m/s con raffiche fino a 17,0 m/s. Probabilità di pioggia molto bassa (0%).

Mattina (06:00): condizioni sostanzialmente invariate con cielo coperto e 8,4 °C (sensazione 3,7 °C). Umidità 64%, pressione 1012 hPa. Vento attorno a 12,4 m/s, raffiche fino a 15,5 m/s. Precipitazioni non previste al momento (probabilità 0%).

Mezza mattinata (09:00): si attende pioggia leggera a tratti: temperatura 9,1 °C (sensazione 4,6 °C), umidità 65%, pressione 1012 hPa. Vento NE a 12,2 m/s con raffiche fino a 16,2 m/s. Precipitazioni previste contenute, circa 0,13 mm nelle tre ore (probabilità ~28%).

Mezzogiorno (12:00): condizioni molto nuvolose (cielo coperto) con temperatura intorno a 9,4 °C (sensazione 4,9 °C) e umidità 69%. Pressione leggermente in calo a 1011 hPa. Vento circa 12,3 m/s, raffiche fino a 15,3 m/s. Piogge deboli possibili ma non probabili (probabilità ~14%).

Primo pomeriggio (15:00): temperature in lieve salita a 10,1 °C (sensazione 9,0 °C), umidità 69%, pressione 1009 hPa. Persistono nubi compatte; vento un po' meno intenso a 10,4 m/s ma con raffiche fino a 16,1 m/s. Pioggia leggera prevista con accumulo stimato 0,11 mm nelle tre ore (probabilità ~20%).

Tardo pomeriggio (18:00): massima del giorno intorno a 10,7 °C (sensazione 9,6 °C). Cielo coperto e umidità in aumento al 71%, pressione stabile sui 1009 hPa. Vento rinforzato a 13,4 m/s con raffiche fino a 17,5 m/s. Piogge deboli attese, circa 0,12 mm nelle tre ore (probabilità ~20%).

Sera (21:00): aumento dell'intensità delle precipitazioni con pioggia leggera persistente; temperatura 9,9 °C (sensazione 5,7 °C), umidità 77%, pressione 1008 hPa. Vento NE attorno a 11,9 m/s con raffiche fino a 17,5 m/s. Accumulo più significativo stimato 1,26 mm nelle tre ore, probabilità di precipitazione 100%.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente nuvolosa e ventosa a Rimini il 1 aprile 2026, con venti da nord-est mediamente tra 10 e 13 m/s e raffiche fino a circa 17–18 m/s. Temperature tra circa 6,6 °C nelle ore notturne e 10,7 °C come massima pomeridiana. Precipitazioni deboli e intermittenti distribuite tra mezza mattinata, pomeriggio e tardo pomeriggio, con un episodio più duraturo in serata (accumulo atteso maggiore, ~1,3 mm). Consiglio pratico: porta un ombrello e attenzione al vento, in particolare sulle zone costiere e per la navigazione da diporto.

Previsioni meteo 1 aprile 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +6.6° (perc. +1.4°)
Precip. -
Vento 11.1 NE (max 15.9)
Umidità 59%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +8.8° (perc. +4.1°)
Precip. -
Vento 12.6 NE (max 17.0)
Umidità 61%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +8.4° (perc. +3.7°)
Precip. -
Vento 12.4 NE (max 15.5)
Umidità 64%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +9.1° (perc. +4.6°)
Precip. 0.13mm (prob. 28%)
Vento 12.2 NE (max 16.2)
Umidità 65%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +9.4° (perc. +4.9°)
Precip. -
Vento 12.3 NE (max 15.3)
Umidità 69%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +10.1° (perc. +9.0°)
Precip. 0.11mm (prob. 20%)
Vento 10.4 NE (max 16.1)
Umidità 69%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +10.7° (perc. +9.6°)
Precip. 0.12mm (prob. 20%)
Vento 13.4 NE (max 17.5)
Umidità 71%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +9.9° (perc. +5.7°)
Precip. 1.26mm (prob. 100%)
Vento 11.9 NE (max 17.5)
Umidità 77%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +10.0° (perc. +6.0°)
Precip. 0.36mm (prob. 88%)
Vento 11.1 NE (max 18.3)
Umidità 71%
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