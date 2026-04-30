Rimini, previsioni meteo per il 1 maggio 2026: giornata di sole e brezze leggere

A Rimini il 1 maggio 2026 si prevede tempo stabile e prevalentemente soleggiato, temperature tra 11°C e 15°C e venti moderati: dettagli orari.

La prima giornata di maggio a Rimini si presenta stabile e con cielo prevalentemente sereno: poche sorprese in vista, ma valori di vento e temperatura che variano nel corso delle ore richiedono qualche attenzione per chi programma attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte a Rimini inizierà con cielo sereno e temperatura attorno a 10,9 °C (percepita ~9,4 °C). Umidità al 52% e pressione stabile intorno a 1026 hPa. Vento moderato da NE a circa 7,0 m/s con raffiche fino a 11,4 m/s (orientamento ~58°). Probabilità di precipitazione 0% — precipitazioni attese 0 mm. Visibilità: 10 km.

Prima mattina (03:00) Continua il quadro sereno: cielo sereno e temperatura ancora 10,9 °C. Umidità al 54% e pressione 1026 hPa. Il vento si attenua a 4,2 m/s (≈53°) con raffiche fino a 6,2 m/s. Nessuna pioggia attesa (0% di probabilità, 0 mm).

Mattina (06:00) Al mattino presto temperature in lieve aumento a 11,9 °C (felt ~10,6 °C), umidità 55% e pressione 1027 hPa. Cielo limpido (sereno). Vento debole da NNE intorno a 3,4 m/s con raffiche fino a 6,3 m/s. Precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00) Verso metà mattina si avrà un netto aumento termico a 14,5 °C con cielo sereno e umidità in calo (44%). Pressione 1027 hPa. Vento moderato da NE a 6,6 m/s con raffiche fino a 8,3 m/s. Giornata ideale per attività all'aperto, con precipitazioni assenti (0 mm).

Mezzogiorno (12:00) All'ora di pranzo cielo ancora sereno e temperatura massima prevista attorno a 15,5 °C (felt ~14,2 °C). Umidità intorno al 43% e pressione 1027 hPa. Vento a 5,0 m/s (≈53°) con raffiche fino a 7,8 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Primo pomeriggio (15:00) Il primo pomeriggio mantiene condizioni stabili: sereno, temperatura su 15,3 °C, umidità 44% e pressione 1026 hPa. Vento in attenuazione a 3,5 m/s con raffiche fino a 5,4 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00) Nel tardo pomeriggio si registra un calo termico a 12,7 °C; il cielo resta sereno. Vento molto debole da NNW intorno a 0,9 m/s (raffiche modeste a 1,0 m/s). Umidità sale al 51%, pressione 1026 hPa. Condizioni asciutte e visibilità buona.

Sera (21:00) La serata sarà fresca con 11,5 °C, cielo sereno e vento debole da WSW a 2,4 m/s (raffiche fino a 2,4 m/s). Umidità 51% e pressione 1027 hPa. Nessuna pioggia prevista per le ore serali.

Riepilogo del giorno

Il 1 maggio 2026 a Rimini sarà una giornata complessivamente soleggiata e stabile, con temperature comprese tra circa 11 °C e 15,5 °C, vento variabile ma in generale moderato nelle ore diurne e più debole la sera, e probabilità di precipitazioni praticamente nulla (0%, 0 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con lievi brezze costiere nelle ore mattutine e centrali.