Rimini - Previsioni meteo per il 10 aprile 2026: giornata nuvolosa ma asciutta

A Rimini il 10 aprile 2026: cielo prevalentemente coperto, venti deboli e temperature miti tra 11°C e 17°C; precipitazioni non previste.

Domani a Rimini si profila una giornata tranquilla sul piano delle precipitazioni ma caratterizzata da una copertura nuvolosa persistente. Se stai pianificando attività all'aperto, leggi il dettaglio orario per scegliere la fascia migliore della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Nubi sparse: temperature intorno a 10,9 °C (sensazione termica ~10,3 °C), umidità alta al 85% e pressione sui 1016 hPa. Venti molto deboli da Est-Sud-Est a 1,2 m/s con raffiche modeste (gust ~1,1 m/s). Precipitazioni: 0 mm (pop 0%). Cieli parzialmente coperti (55%).

Prima mattina (03:00) — Cielo coperto: lieve aumento termico a 12,8 °C, umidità ancora al 85% e nuvolosità completa (100%). Vento debole da ESE a 1,3 m/s. Precipitazioni: 0 mm (pop 0%). Visibilità buona.

Mattina (06:00) — Cielo coperto: temperatura intorno a 13,2 °C, umidità 84% e copertura nuvolosa totale. Vento debole da SE a 1,9 m/s (raffiche fino a ~2,5 m/s). Pressione stabile sui 1016 hPa. Precipitazioni: 0 mm (pop 0%).

Mezza mattinata (09:00) — Cielo coperto: aumento a 15,6 °C (sensazione ~15,2 °C), umidità in calo al 74% e nuvole compatte. Vento molto debole da ENE a 1,9 m/s. Precipitazioni: 0 mm (pop 0%). Condizioni stabili per le attività mattutine.

Mezzogiorno (12:00) — Cielo molto nuvoloso: temperatura massima prevista intorno a 16,5 °C, umidità 72% e copertura nuvolosa al 95%. Vento debole-moderato da ENE a 3,3 m/s. Pressione intorno a 1016 hPa. Precipitazioni: 0 mm (pop 0%).

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo coperto: lieve diminuzione a 15,6 °C, umidità 73% e cielo ancora ampiamente coperto (98%). Vento dai quadranti orientali a circa 3,3 m/s con raffiche locali fino a ~3,8 m/s. Precipitazioni: 0 mm (pop 0%).

Tardo pomeriggio (18:00) — Cielo coperto: 14,1 °C, umidità risalita all'81% e copertura nuvolosa quasi totale (99%). Vento debole da ESE a 2,8 m/s; pressione leggermente in calo a 1015 hPa. Precipitazioni: 0 mm (pop 0%).

Sera (21:00) — Cielo coperto: temperature intorno a 13,5 °C, umidità 84% e cielo coperto (100%). Vento molto debole a 1,5 m/s da ESE. Precipitazioni: 0 mm (pop 0%). Serata asciutta ma umida.

Riepilogo del giorno

In sintesi, per Rimini il 10 aprile 2026 è attesa una giornata prevalentemente nuvolosa ma sostanzialmente asciutta, con zero precipitazioni previste e ventilazione generalmente debole (1–3 m/s). Le temperature varieranno all'incirca tra 11 °C nelle ore più fresche e 16–17 °C nelle ore centrali. Condizioni stabili: ideale per attività all'aperto non dipendenti dal sole pieno, ma porta con te un leggero strato protettivo per l'umidità serale.