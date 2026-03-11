Rimini - Previsioni meteo per il 12 marzo 2026: nubi e piogge intermittenti con temperature miti

A Rimini il 12 marzo 2026: cielo coperto e precipitazioni leggere a tratti, temperature tra 8 °C e 14 °C. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

Domani a Rimini la giornata si presenterà con cielo generalmente coperto e una finestra di piogge leggere concentrata tra mattina e pomeriggio. Le temperature resteranno su valori miti per il periodo, mentre il vento si manterrà debole: nel testo seguente il dettaglio orario per orientarsi e decidere come muoversi.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto. Temperatura 8,2 °C, percepita 6,5 °C; umidità 82%, pressione 1021 hPa. Vento debole da SO a 2,8 m/s (raffiche fino a 2,8 m/s). Probabilità di pioggia trascurabile (0%). Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto. Temperatura 11,1 °C, percepita 10,4 °C; umidità 83%, pressione 1020 hPa. Vento da SO a 2,5 m/s (raffiche 2,6 m/s). Nessuna precipitazione attesa (0% POP).

Mattina (06:00) — cielo coperto. Temperatura 11,4 °C, percepita 10,7 °C; umidità 81%, pressione 1020 hPa. Vento debole da S-SO a 2,0 m/s (raffiche 2,2 m/s). Ancora assenza di pioggia prevista (0% POP).

Mezza mattinata (09:00) — pioggia leggera in arrivo. Temperatura 12,3 °C, percepita 11,7 °C; umidità 82%, pressione 1022 hPa. Pioggia prevista circa 0,46 mm nelle tre ore; POP 66%. Vento molto debole da NE a 0,8 m/s (raffiche 0,6 m/s). Cielo coperto.

Mezzogiorno (12:00) — pioggia leggera. Temperatura massima del giorno attesa 14,2 °C, percepita 13,5 °C; umidità 70%, pressione 1021 hPa. Precipitazioni previste circa 1,11 mm nelle tre ore; POP 82%. Vento da ENE a 2,1 m/s (raffiche 2,3 m/s). Condizioni umide ma senza fenomeni intensi.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera persistente. Temperatura 12,0 °C, percepita 11,5 °C; umidità 88%, pressione 1021 hPa. Precipitazioni più consistenti con circa 2,5 mm nelle tre ore; POP 98%. Vento debole da SE a 1,4 m/s (raffiche 2,3 m/s). Banchi di pioggia alternati a momenti di pioviggine.

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia leggera in attenuazione. Temperatura 11,6 °C, percepita 11,1 °C; umidità 89%, pressione 1021 hPa. Pioggia stimata 1,98 mm nelle tre ore; POP 100%. Vento da SW a 2,2 m/s (raffiche 2,8 m/s). La copertura nuvolosa rimane completa.

Sera (21:00) — pioggia leggera residua. Temperatura 11,2 °C, percepita 10,6 °C; umidità 87%, pressione 1022 hPa. Precipitazioni residue circa 0,27 mm nelle tre ore; POP 57%. Vento molto debole da NW a 0,7 m/s (raffiche 0,7 m/s). Visibilità intorno a 10 km.

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da cielo coperto e pioggia leggera intermittente, con i massimi di precipitazione tra metà giornata e primo pomeriggio. Temperature miti tra circa 8 °C di minima notturna e 14 °C di massima; vento generalmente debole. Nessun evento meteorologico di forte intensità previsto, ma utile portare un ombrello nelle ore centrali della giornata.