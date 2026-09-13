Rimini, previsioni meteo per il 14 settembre 2026: giornata prevalentemente nuvolosa e temperature miti

Rimini 14 settembre 2026: cielo in prevalenza nuvoloso, temperature fino a 28°C, vento debole e nessuna pioggia attesa. Dettagli orari.

Il 14 settembre 2026 a Rimini si prospetta una giornata senza fenomeni significativi ma con nuvolosità variabile e temperature generalmente miti. Leggi i dettagli orari per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Durante la notte il cielo si presenta cielo coperto. Temperatura intorno a 20,0 °C (percepita 19,4 °C), umidità 53% e pressione 1020 hPa. Vento debole da sud-sudovest a circa 1,6 m/s con raffiche fino a 1,7 m/s. Visibilità buona e probabilità di precipitazioni nulla (0 mm attesi).

Prima mattina (03:00)

Persistono condizioni di cielo coperto con temperatura in lieve calo a 19,2 °C (percepita 18,5 °C) e umidità 52%. Pressione stabile a 1020 hPa. Vento molto debole intorno a 1,3 m/s da sud-sudovest. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00)

Al mattino presto continua il quadro di cielo coperto, temperatura circa 19,7 °C (percepita 19,1 °C) e umidità 51%. Pressione 1020 hPa. Vento calmo, circa 1,0 m/s da ovest. Giornata che si avvia verso condizioni più sgombre da fenomeni significativi.

Mezza mattinata (09:00)

La nuvolosità si dirada parzialmente: nubi sparse e schiarite con temperatura che sale fino a 25,7 °C (percepita 25,5 °C). Umidità più bassa al 43% e pressione 1021 hPa. Vento leggero da nord-est intorno a 1,3 m/s. Probabilità di pioggia nulla.

Mezzogiorno (12:00)

Cielo ancora con nubi sparse, temperatura massima prevista nelle ore centrali attorno a 27,9 °C (percepita 28,0 °C). Umidità 46% e pressione in lieve aumento a 1021 hPa. Vento moderatamente debole da nord-est a circa 3,1 m/s, raffiche fino a 2,3 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Primo pomeriggio (15:00)

Nel primo pomeriggio il cielo resta tra nubi sparse e ampie velature, con temperatura attorno a 27,5 °C (percepita 27,8 °C) e umidità sul 48%. Pressione 1020 hPa. Vento da est-nordest intorno a 3,1 m/s. Condizioni asciutte e confortevoli per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00)

Dal tardo pomeriggio si registra un lieve abbassamento della temperatura a 23,9 °C, umidità in aumento al 60% e pressione 1020 hPa. Il cielo mostra nubi sparse; vento debole da sud-est attorno a 2,2 m/s. Nessuna pioggia prevista, visibilità buona.

Sera (21:00)

La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con temperatura intorno a 21,6 °C (percepita 21,4 °C) e umidità 62%. Pressione 1021 hPa. Vento molto debole da sud a circa 2,0 m/s. Situazione stabile e asciutta per le ore serali.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile a Rimini il 14 settembre 2026: prevalenza di nuvolosità variabile, con fasi di cielo coperto nelle ore notturne e prime ore del mattino e nubi sparse durante il resto della giornata. Massima intorno a 28 °C, vento debole (generalmente sotto i 4 m/s) e nessuna precipitazione attesa. Condizioni favorevoli per attività all'aperto ma con cielo spesso velato o parzialmente nuvoloso.