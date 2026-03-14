Rimini — Previsioni meteo per il 15 marzo 2026: nuvolosità diffusa e piogge leggere in serata

Rimini, 15 marzo 2026: giornata con cielo molto coperto, temperature tra 11°C e 14°C e aumento delle precipitazioni dal primo pomeriggio alla sera.

Domani a Rimini è attesa una giornata dominata dalla nuvolosità, con temperature miti per il periodo e un graduale aumento delle precipitazioni verso il pomeriggio e la sera. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio gli spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto. Temperatura intorno a 12,2 °C (percepita ~11,3 °C). Umidità 71%, pressione 1001 hPa. Vento debole da sud a ~3,4 m/s con raffiche fino a 6,9 m/s. Visibilità buona (10 000 m). Nessuna precipitazione prevista nelle prime ore.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto. Temperature in lieve calo a 11,3 °C (percepita ~10,4 °C). Umidità 73%, pressione stabile a 1001 hPa. Vento debole da SSE ~2,3 m/s, raffiche contenute. Condizioni asciutte e cielo grigio.

Mattina (06:00) — cielo coperto. Temperatura circa 11,1 °C (percepita ~10,3 °C). Umidità 75%, pressione 1002 hPa. Vento molto debole da SE ~1,2 m/s. Ancora assenza di pioggia, cielo uniformemente coperto.

Mezza mattinata (09:00) — cielo coperto. Leggera salita termica a 13,2 °C (percepita ~12,6 °C). Umidità 78%, pressione 1004 hPa. Vento da E a ~4,0 m/s con punte di 6,6 m/s. Limitata variabilità: nuvolosità compatta, condizioni asciutte.

Mezzogiorno (12:00) — cielo coperto. Massima diurna intorno a 14,1 °C (percepita ~13,5 °C). Umidità 75%, pressione 1005 hPa. Vento moderato da E a ~7,2 m/s con raffiche fino a 9,7 m/s. Ancora assenza di pioggia ma cielo molto grigio.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera in aumento. Temperatura 13,1 °C (percepita ~12,8 °C). Umidità 86%, pressione 1006 hPa. Probabilità di precipitazione intorno al 47% con accumulo stimato 0,3 mm nelle 3 ore. Vento da E a ~7,5 m/s, raffiche fino a 11,3 m/s. Prepararsi a brevi rovesci.

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia leggera più probabile. Temperatura intorno a 12,2 °C (percepita ~11,8 °C). Umidità 90%, pressione 1008 hPa. Probabilità di precipitazione elevata (≈93%) con 0,7 mm attesi nelle 3 ore. Vento in diminuzione a ~5,0 m/s con raffiche fino a 9,2 m/s. Visibilità buona nonostante la pioggia.

Sera (21:00) — pioggia leggera persistente. Temperatura sui 11,2 °C (percepita ~10,7 °C). Umidità 91%, pressione 1010 hPa. Probabilità di precipitazione massima (≈100%) con accumulo stimato 0,97 mm nelle 3 ore. Vento debole da NE ~2,0 m/s. Cieli coperti e precipitazioni leggere, possibili episodi intermittenti.

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da cielo molto coperto per l'intero arco temporale, con temperature comprese tra 11 °C e 14 °C. Dal primo pomeriggio si registra un aumento della probabilità di pioggia, con pioggia leggera più probabile tra le 15:00 e le 21:00 (accumuli complessivi modesti). Venti moderati da est in mattinata/pomeriggio, più deboli in serata. Consiglio: portare un ombrello nelle ore pomeridiano-serali e prevedere abbigliamento a strati per la variabilità percepita dal vento.