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Rimini, previsioni meteo per il 17 ottobre 2026: giornata con nubi e aperture soleggiate

A Rimini il 17 ottobre 2026 si alternano nubi compatte e momenti più limpidi: temperatura fino a 21–22°C, vento debole e rischio pioggia praticamente nullo.

A cura di Redazione
16 ottobre 2026 15:00
Rimini, previsioni meteo per il 17 ottobre 2026: giornata con nubi e aperture soleggiate -
Meteo
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L'autunno continua a mostrare la sua doppia faccia sulla costa romagnola: la giornata di domani a Rimini sarà generalmente asciutta con fasi di cielo coperto alternate a schiarite, e temperature miti per il periodo. Di seguito il dettaglio orario per orientarsi nelle diverse fasce della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: poche nuvole.
  • Temperatura: 14,4 °C; umidità: 95%; pressione: 1020 hPa.
  • Punto di rugiada: 11,2 °C. Vento debole da SSW, circa 1,1 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s. Visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm previste (probabilità di precipitazione 0%).

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: cielo coperto e atmosfera umida.
  • Temperatura: 12,7 °C; umidità: 93%; pressione: 1018 hPa.
  • Punto di rugiada: 10,1 °C. Vento molto debole da SW, circa 0,9 m/s con raffiche fino a 2,4 m/s. Visibilità ridotta a ~8.574 m.
  • Precipitazioni: 0 mm previste (probabilità di precipitazione 0%).

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: cielo coperto.
  • Temperatura: 13,7 °C; umidità: 86%; pressione: 1018 hPa.
  • Punto di rugiada: 10,3 °C. Vento debole da WSW, intorno a 1,1 m/s (raffiche fino a 2,3 m/s). Visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm previste.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: cielo ancora coperto, ma tendenza a rasserenare nelle ore successive.
  • Temperatura: 19,2 °C; umidità: 63%; pressione: 1018 hPa.
  • Punto di rugiada: 11,9 °C. Vento molto debole da ENE, circa 0,7 m/s. Visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm previste.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: cielo per lo più coperto, ma con spazi di luce.
  • Temperatura: 21,7 °C (valore massimo della giornata); umidità: 59%; pressione: 1017 hPa.
  • Punto di rugiada: 13,0 °C. Vento da ENE a circa 3,3 m/s, con raffiche fino a 8,0 m/s. Visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm previste.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: cielo ancora coperto ma mite.
  • Temperatura: 20,0 °C; umidità: 67%; pressione: 1015 hPa.
  • Punto di rugiada: 13,7 °C. Vento da E intorno a 3,8 m/s con raffiche fino a 7,9 m/s. Visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm previste.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: cielo in prevalenza sereno, con nette schiarite.
  • Temperatura: 16,6 °C; umidità: 79%; pressione: 1016 hPa.
  • Punto di rugiada: 13,2 °C. Vento moderato da SE, circa 2,5 m/s (raffiche fino a 4,7 m/s). Visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm previste.

Sera (21:00)

  • Condizione principale: nubi sparse, tempo stabile.
  • Temperatura: 14,4 °C; umidità: 87%; pressione: 1016 hPa.
  • Punto di rugiada: 12,2 °C. Vento debole da S, intorno a 1,5 m/s (raffiche fino a 2,9 m/s). Visibilità 10.000 m.
  • Precipitazioni: 0 mm previste.

Riepilogo del giorno

La giornata del 17 ottobre 2026 a Rimini si presenta prevalentemente asciutta: nubi compatte nella prima parte della giornata con progressiva tendenza a schiarite nel tardo pomeriggio e sera. Massima intorno a 21,7 °C, venti generalmente deboli con rinforzi locali a metà giornata. Probabilità di pioggia praticamente nulla; condizioni favorevoli per attività all'aperto, con umidità più elevata nelle ore notturne e mattutine.

Previsioni meteo 17 ottobre 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +14.4° (perc. +14.3°)
Precip. -
Vento 1.1 SO (max 2.5)
Umidità 95%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.7° (perc. +12.4°)
Precip. -
Vento 0.9 SO (max 2.4)
Umidità 93%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.7° (perc. +13.4°)
Precip. -
Vento 1.1 O (max 2.3)
Umidità 86%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +19.2° (perc. +18.8°)
Precip. -
Vento 0.7 NE (max 3.8)
Umidità 63%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +21.7° (perc. +21.5°)
Precip. -
Vento 3.3 E (max 8.0)
Umidità 59%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +20.0° (perc. +19.8°)
Precip. -
Vento 3.8 E (max 7.9)
Umidità 67%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.6° (perc. +16.3°)
Precip. -
Vento 2.5 SE (max 4.7)
Umidità 79%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.4° (perc. +14.1°)
Precip. -
Vento 1.5 S (max 2.9)
Umidità 87%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.7° (perc. +15.5°)
Precip. -
Vento 1.4 S (max 2.6)
Umidità 86%
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