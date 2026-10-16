Rimini, previsioni meteo per il 17 ottobre 2026: giornata con nubi e aperture soleggiate

A Rimini il 17 ottobre 2026 si alternano nubi compatte e momenti più limpidi: temperatura fino a 21–22°C, vento debole e rischio pioggia praticamente nullo.

L'autunno continua a mostrare la sua doppia faccia sulla costa romagnola: la giornata di domani a Rimini sarà generalmente asciutta con fasi di cielo coperto alternate a schiarite, e temperature miti per il periodo. Di seguito il dettaglio orario per orientarsi nelle diverse fasce della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: poche nuvole.

poche nuvole. Temperatura: 14,4 °C ; umidità: 95%; pressione: 1020 hPa.

; umidità: 95%; pressione: 1020 hPa. Punto di rugiada: 11,2 °C. Vento debole da SSW, circa 1,1 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s. Visibilità 10.000 m.

con raffiche fino a 2,5 m/s. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm previste (probabilità di precipitazione 0%).

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: cielo coperto e atmosfera umida.

cielo coperto e atmosfera umida. Temperatura: 12,7 °C ; umidità: 93%; pressione: 1018 hPa.

; umidità: 93%; pressione: 1018 hPa. Punto di rugiada: 10,1 °C. Vento molto debole da SW, circa 0,9 m/s con raffiche fino a 2,4 m/s. Visibilità ridotta a ~8.574 m.

con raffiche fino a 2,4 m/s. Visibilità ridotta a ~8.574 m. Precipitazioni: 0 mm previste (probabilità di precipitazione 0%).

Mattina (06:00)

Condizione principale: cielo coperto.

cielo coperto. Temperatura: 13,7 °C ; umidità: 86%; pressione: 1018 hPa.

; umidità: 86%; pressione: 1018 hPa. Punto di rugiada: 10,3 °C. Vento debole da WSW, intorno a 1,1 m/s (raffiche fino a 2,3 m/s). Visibilità 10.000 m.

(raffiche fino a 2,3 m/s). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm previste.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: cielo ancora coperto, ma tendenza a rasserenare nelle ore successive.

cielo ancora coperto, ma tendenza a rasserenare nelle ore successive. Temperatura: 19,2 °C ; umidità: 63%; pressione: 1018 hPa.

; umidità: 63%; pressione: 1018 hPa. Punto di rugiada: 11,9 °C. Vento molto debole da ENE, circa 0,7 m/s . Visibilità 10.000 m.

. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm previste.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: cielo per lo più coperto, ma con spazi di luce.

cielo per lo più coperto, ma con spazi di luce. Temperatura: 21,7 °C (valore massimo della giornata); umidità: 59%; pressione: 1017 hPa.

(valore massimo della giornata); umidità: 59%; pressione: 1017 hPa. Punto di rugiada: 13,0 °C. Vento da ENE a circa 3,3 m/s , con raffiche fino a 8,0 m/s. Visibilità 10.000 m.

, con raffiche fino a 8,0 m/s. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm previste.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: cielo ancora coperto ma mite.

cielo ancora coperto ma mite. Temperatura: 20,0 °C ; umidità: 67%; pressione: 1015 hPa.

; umidità: 67%; pressione: 1015 hPa. Punto di rugiada: 13,7 °C. Vento da E intorno a 3,8 m/s con raffiche fino a 7,9 m/s. Visibilità 10.000 m.

con raffiche fino a 7,9 m/s. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm previste.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: cielo in prevalenza sereno, con nette schiarite.

cielo in prevalenza sereno, con nette schiarite. Temperatura: 16,6 °C ; umidità: 79%; pressione: 1016 hPa.

; umidità: 79%; pressione: 1016 hPa. Punto di rugiada: 13,2 °C. Vento moderato da SE, circa 2,5 m/s (raffiche fino a 4,7 m/s). Visibilità 10.000 m.

(raffiche fino a 4,7 m/s). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm previste.

Sera (21:00)

Condizione principale: nubi sparse, tempo stabile.

nubi sparse, tempo stabile. Temperatura: 14,4 °C ; umidità: 87%; pressione: 1016 hPa.

; umidità: 87%; pressione: 1016 hPa. Punto di rugiada: 12,2 °C. Vento debole da S, intorno a 1,5 m/s (raffiche fino a 2,9 m/s). Visibilità 10.000 m.

(raffiche fino a 2,9 m/s). Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm previste.

Riepilogo del giorno

La giornata del 17 ottobre 2026 a Rimini si presenta prevalentemente asciutta: nubi compatte nella prima parte della giornata con progressiva tendenza a schiarite nel tardo pomeriggio e sera. Massima intorno a 21,7 °C, venti generalmente deboli con rinforzi locali a metà giornata. Probabilità di pioggia praticamente nulla; condizioni favorevoli per attività all'aperto, con umidità più elevata nelle ore notturne e mattutine.