Rimini - Previsioni meteo per il 18 giugno 2026: giornata calda con breve pioggia pomeridiana

A Rimini il 18 giugno 2026 si profila una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con una breve pioggia leggera nel primo pomeriggio.

L'aria estiva prenderà il sopravvento su Rimini il 18 giugno 2026: temperature in aumento e prevalenza di cielo sereno per gran parte della giornata, ma non mancherà un episodio di pioggia leggera nel primo pomeriggio che richiede solo attenzione a chi è all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno; temperatura 24,9°C (percepita 25,1°C). Umidità al 62%, pressione 1019 hPa. Vento debole da 194° (S‑SW) a 1,3 m/s con raffiche fino a 1,5 m/s. Visibilità 10.000 m. Condizioni tranquille e ancora abbastanza calde durante le ore notturne.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno; minima notturna attesa intorno a 23,4°C (percepita 23,5°C). Umidità 63%, pressione 1019 hPa. Vento molto debole da 237° (WSW) a 1,2 m/s, cielo limpido e assenza di precipitazioni.

Mattina (06:00) — cielo sereno; temperatura 25,7°C, umidità 55%, pressione 1020 hPa. Vento da 340° (N‑NNW) molto debole a 0,8 m/s, raffiche sotto 1 m/s. Inizio di giornata già caldo, ottime condizioni per attività all'aperto nelle prime ore.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno con poche velature; temperatura 26,9°C, umidità 48%, pressione 1020 hPa. Vento in rotazione a 56° (NE) a 2,9 m/s, raffiche fino a 1,9 m/s. Sole prevalente e rapido riscaldamento verso il mezzogiorno.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno; picco termico in avvicinamento con 30,6°C, umidità 48% e pressione 1020 hPa. Vento da 64° (NE) a 4,6 m/s con raffiche fino a 3,3 m/s. Condizioni calde e soleggiate: attenzione al caldo se si è esposti al sole.

Primo pomeriggio (15:00) — pioggia leggera possibile: temperatura 29,1°C, umidità 51%, pressione 1018 hPa. Probabilità di precipitazione bassa ma non nulla (pop ~20%); accumulo indicato 0,15 mm nelle tre ore. Vento da 93° (E) a 3,8 m/s con raffiche fino a 4,6 m/s. Breve rovescio locale possibile, soprattutto spostandosi verso l'entroterra.

Tardo pomeriggio (18:00) — poche nuvole; temperatura 27,5°C, umidità 53%, pressione 1018 hPa. Vento da 109° (ESE) a 3,0 m/s, raffiche fino a 3,9 m/s. Condizioni in miglioramento dopo l'episodio pomeridiano, cieli per lo più sereni con qualche innocua velatura.

Sera (21:00) — cielo sereno; temperatura 25,5°C, umidità 60%, pressione 1018 hPa. Vento debole da 168° (S) a 1,7 m/s con raffiche attorno a 2,0 m/s. Notte notturna che torna calma e ancora piacevolmente tiepida.

Riepilogo del giorno

A Rimini il 18 giugno 2026 la giornata sarà prevalentemente soleggiata e calda, con massime intorno a 30–31°C a mezzogiorno. Nel primo pomeriggio è atteso un episodio di pioggia leggera e locali annuvolamenti, poi rapido miglioramento verso sera. Venti deboli-moderati, visibilità buona. Consigli: protezione solare nelle ore centrali e un ombrello leggero a portata di mano per il breve rovescio pomeridiano.