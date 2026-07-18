Rimini: previsioni meteo per il 19 luglio 2026 — giornata stabile con picco di caldo

Rimini, 19 luglio 2026: giornata prevalentemente serena, caldo intenso nel primo pomeriggio. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

La giornata meteorologica prevista per Rimini il 19 luglio 2026 si presenta in larga parte stabile e soleggiata, con tassi di umidità variabili e un evidente picco termico nel primo pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario per orientare attività all'aperto, bagni in mare e precauzioni contro il caldo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno, temperatura intorno a 24,7 °C con umidità al 66% e punto di rugiada 17,8 °C. Pressione 1010 hPa. Vento debole da S-SSE a circa 2,2 m/s con raffiche fino a 2,4 m/s. Visibilità buona (10 km). Probabilità di pioggia bassa (~5%); precipitazioni trascurabili (0 mm).

Prima mattina (03:00): Ancora cielo sereno e condizioni abbastanza umide: temperatura 23,2 °C, umidità 84% e punto di rugiada 20,3 °C, perciò sensazione di lieve afa. Vento molto debole da NE a 0,8 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Mattina (06:00): poche nuvole (circa 15%) e temperatura in discesa a 22,7 °C, umidità 76% con punto di rugiada 20,7 °C. Vento leggero da NW a 1,3 m/s. Pressione stabile intorno a 1012 hPa. Condizioni buone per attività all'aperto, seppure ancora un po' umide.

Mezza mattinata (09:00): poche nuvole, temperatura in risalita a 24,7 °C, umidità 59% e sensazione termica simile (feels like 24,8 °C). Vento da NNE attorno a 4,7 m/s (raffiche fino a 4,3 m/s). Cielo in prevalenza sereno con ottima visibilità.

Mezzogiorno (12:00): Cielo con poche nubi e temperatura sui 25,8 °C, umidità 63% e punto di rugiada 20,7 °C. Vento moderato da ENE a 5,2 m/s. Pressione 1012 hPa. Condizioni gradevoli ma in progressivo riscaldamento verso il pomeriggio.

Primo pomeriggio (15:00): cielo sereno e picco termico: temperatura massima prevista 32,5 °C con umidità 60% e punto di rugiada 19,9 °C. Sensazione di caldo marcato, feels like 38,3 °C, quindi attenzione al rischio di stress da calore e colpo di calore se esposti al sole. Vento da ENE attorno a 6,5 m/s con raffiche indicate; pressione 1011 hPa. Evitare sforzi fisici nelle ore centrali e idratarsi.

Tardo pomeriggio (18:00): Arriva qualche nube sparsa (circa 30%), temperatura in calo a 26,6 °C, umidità 75% e punto di rugiada 21,0 °C — sensazione più umida. Vento più debole da E a 3,0 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00): Tornano cieli limpidi o con poche nubi e temperature attorno a 25,9 °C, umidità elevata (82%) con punto di rugiada 20,7 °C: serata miti e piuttosto afosa. Vento debole da SE a 0,7 m/s. Pioggia assente, condizioni favorevoli per attività serali all'aperto, pur con umidità accentuata.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente serena e stabile a Rimini il 19 luglio 2026, con venti deboli-moderati da est-nordest e precipitazioni assenti (quantitativi trascurabili). Temperature comprese indicativamente tra 22–33 °C, con massimo intorno ai 32,5 °C nel primo pomeriggio e sensazione di calore elevata (indice di caldo fino a ~38 °C). Consigli: evitare l'esposizione prolungata al sole nelle ore centrali, bere adeguatamente e prestare attenzione ai soggetti vulnerabili a condizioni di caldo e umidità.