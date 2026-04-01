Rimini: previsioni meteo per il 2 aprile 2026 — nuvole, piovaschi e vento sul litorale

A Rimini il 2 aprile 2026 previste nubi compatte, pioggia leggera intermittente e vento sostenuto: aggiornamento orario e consigli pratici.

Lunedì a Rimini si preannuncia una giornata grigia e ventilata: nuvole fitte e piogge leggere a tratti accompagneranno il passare delle ore. Di seguito trovi il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata, con indicazioni su temperatura, vento e precipitazioni.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto con temperatura intorno a 10,1 °C (sensazione termica ~8,9 °C). Vento sostenuto da nord-est, circa 10,9 m/s con raffiche fino a 16,6 m/s. Nessuna precipitazione significativa prevista in questa finestra.

Prima mattina (03:00): pioggia leggera intermittente possibile, accumulo stimato ~0,1 mm (3h). Temperatura 10,0 °C, umidità intorno al 68–69%. Vento confermato da NE a circa 10,8 m/s con raffiche fino a 17,2 m/s; visibilità su valori standard (circa 10 km).

Mattina (06:00): pioggia leggera e sensazione di maggior freddo: temperatura 9,9 °C ma feels like vicino a 6,3 °C a causa del vento. Accumulo previsto ~0,3 mm (3h). Vento attorno a 9,2 m/s, raffiche fino a 16,1 m/s. Consigliata giacca antivento per spostamenti all'aperto.

Mezza mattinata (09:00): Persistono nubi compatte con piovaschi leggeri, precipitazioni intorno a 0,17 mm (3h). Temperatura in lieve ripresa a 11,2 °C, vento ancora presente a circa 7,9 m/s con raffiche fino a 15,4 m/s.

Mezzogiorno (12:00): cielo molto nuvoloso e pioggia leggera intermittente, accumulo stimato 0,23 mm (3h). Temperatura stabile sui 11,2 °C, pressione atmosferica intorno a 1005 hPa. Vento da NE a 7,5 m/s con raffiche fino a 15,0 m/s.

Primo pomeriggio (15:00): Ancora pioggia leggera con temperatura massima attesa intorno a 12,3 °C. Precipitazioni previste ~0,23 mm (3h). Vento moderato a 7,7 m/s, raffiche fino a 14,2 m/s; condizioni ancora umide e ventose sul litorale.

Tardo pomeriggio (18:00): Fase con maggior probabilità di pioggia tra le finestre considerate: pioggia leggera ma più persistente, accumulo attorno a 0,58 mm (3h). Temperatura 11,6 °C; vento da NE intorno a 8,7 m/s con raffiche fino a 15,6 m/s. Possibili effetti sul mare e rafforzamento delle correnti in prossimità della costa.

Sera (21:00): La nuvolosità rimane densa con piovaschi residui per un accumulo stimato di 0,12 mm (3h). Temperatura 11,8 °C, vento intorno a 7,7 m/s con raffiche fino a 13,4 m/s. Umidità in aumento (77%), condizioni generalmente umide ma senza fenomeni intensi.

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da cielo coperto, precipitazioni leggere intermittenti e vento sostenuto da NE con raffiche fino a ~17 m/s. Temperature moderate (min ~9,9 °C, max ~12,3 °C). Consigli: portare ombrello e giacca antivento, prestare attenzione a raffiche sul litorale e limitare attività in mare nelle ore più ventose.