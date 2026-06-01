Rimini, previsioni meteo per il 2 giugno 2026: giornata prevalentemente nuvolosa ma asciutta
A Rimini il 2 giugno 2026 atteso tempo in prevalenza coperto, temperature tra ~18 °C e 27 °C e ventilazione debole. Dettagli orari per organizzare la giornata.
L'alba del 2 giugno a Rimini non promette sorprese estreme: una giornata caratterizzata da cielo generalmente nuvoloso, temperature miti e scarsa probabilità di pioggia. Chi pianifica attività all'aperto troverà condizioni in gran parte favorevoli, con vento debole e umidità che scende durante il giorno.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): nubi sparse, fresco. Temperatura intorno a 18,4 °C (percepita 18,6 °C), umidità 90%, pressione 1014 hPa. Vento debole da NW a ~1,5 m/s con raffiche fino a 1,6 m/s. Copertura nuvolosa circa 55%. Probabilità di precipitazioni bassa (11%). Visibilità 10 km.
Prima mattina (03:00): nubi sparse, terso. Temperatura minima prevista ~17,9 °C (percepita 18,0 °C), umidità 89%, pressione stabile 1014 hPa. Vento leggero da SW a ~2,0 m/s con raffiche 1,7 m/s. Nuvolosità ridotta (~44%). Probabilità precipitazioni praticamente nulla (0%).
Mattina (06:00): nubi sparse, temperatura in aumento. Circa 20,2 °C (percepita 20,3 °C), umidità 79%, pressione 1014 hPa. Vento molto debole da S a ~0,7 m/s. Nuvolosità 68% e bassa probabilità di pioggia (0%). Buona visibilità.
Mezza mattinata (09:00): cielo coperto, mite. Temperatura ~24,2 °C (percepita 24,3 °C), umidità 63%, pressione 1014 hPa. Vento da E a ~2,1 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s. Nuvolosità completa (100%). Probabilità precipitazioni trascurabile (0%).
Mezzogiorno (12:00): cielo coperto, clima gradevole. Temperatura ~25,0 °C (percepita 25,2 °C), umidità 63%, leggera diminuzione di pressione a 1012 hPa. Vento da E a ~3,2 m/s con raffiche fino a 4,1 m/s. Copertura nuvolosa totale (100%). Precipitazioni non attese (0%).
Primo pomeriggio (15:00): cielo coperto, massimo termico atteso. Temperatura massima prevista ~26,7 °C (percepita 26,7 °C), umidità 59%, pressione 1010 hPa. Vento da S a ~3,1 m/s con raffiche fino a 6,3 m/s. Nuvolosità completa (100%). Leggera probabilità di pioggia (11%), ma senza accumuli stimati nei dati disponibili.
Tardo pomeriggio (18:00): cielo coperto, lieve calo termico. Temperatura intorno a 24,2 °C (percepita 24,5 °C), umidità 69%, pressione 1009 hPa. Vento da SSE a ~2,4 m/s con raffiche fino a 2,7 m/s. Nuvolosità estesa (100%) e bassa probabilità di precipitazioni (0%).
Sera (21:00): nubi sparse, clima ancora mite. Temperatura ~21,2 °C (percepita 21,3 °C), umidità 74%, pressione 1009 hPa. Vento da S-SW a ~2,8 m/s con raffiche 3,2 m/s. Copertura nuvolosa intorno al 57% e precipitazioni non previste (0%). Visibilità buona.
Riepilogo del giorno
Giornata del 2 giugno 2026 a Rimini caratterizzata da prevalente nuvolosità con picco termico nel primo pomeriggio (circa 26,7 °C) e minime notturne intorno a 17,9–18,4 °C. Vento complessivamente debole (sotto i 3–4 m/s medi), con raffiche locali fino a ~6 m/s nel pomeriggio. Piogge pressoché assenti: bassa probabilità di precipitazioni nella maggior parte delle fasce orarie; accumuli non segnalati nei dati. Condizioni generali favorevoli per attività all'aperto, tenendo conto della copertura nuvolosa intermittente.