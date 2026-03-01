Rimini: previsioni meteo per il 2 marzo 2026 — nubi e qualche schiarita, lieve pioggia in serata

Rimini, 2 marzo 2026 — giornata con cielo per lo più coperto, aperture a metà giornata e una debole pioggia in serata; temperature tra 7°C e 15°C.

L'avvio del 2 marzo a Rimini promette una giornata tranquilla ma dinamica: il controllo dell'alta pressione manterrà condizioni nel complesso stabili, con nubi prevalenti nella prima parte della giornata e aperture più ampie a metà giornata. Una breve occhiata ai dettagli orari aiuta a capire quando uscire e se portare un ombrello.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto. Temperatura intorno a 7.1°C (percepita 5.9°C), umidità 76%, pressione 1025 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 1.9 m/s con raffiche fino a 1.7 m/s; visibilità 10 km. Condizioni stabili ma senza schiarite notevoli.

Prima mattina (03:00) — cielo coperto. Temperatura in aumento a 11.3°C (percepita 10.5°C), umidità 76%, pressione 1024 hPa. Vento ancora debole da ovest-sud-ovest a 1.8 m/s. Nessuna precipitazione attesa (pop 0).

Mattina (06:00) — cielo coperto con tempo asciutto. Temperatura 10.5°C (percepita 9.7°C), umidità 80%, pressione 1025 hPa. Vento molto debole da ovest a 1.7 m/s. Visibilità piena (10 km), condizioni stabili ma ancora grigie.

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse e prime schiarite. Massima parziale intorno a 13.5°C (percepita 12.7°C), umidità scende al 69%, pressione 1026 hPa. Vento ruota da nord-ovest a circa 0.8 m/s. Le nubi iniziano ad aprirsi, aumentando la probabilità di sole intermittente.

Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse, aperture più ampie. Temperatura che raggiunge il picco della giornata attorno a 14.8°C (percepita 14.1°C), umidità 65%, pressione 1025 hPa. Vento da nord-est moderato a 3.4 m/s con raffiche fino a 2.5 m/s. Giornata gradevole durante le ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00) — nubi in aumento. Temperatura in lieve calo a 13.1°C (percepita 12.4°C), umidità 74%, pressione 1025 hPa. Vento da est a circa 2.3 m/s. Le nubi aumentano nuovamente, riducendo le schiarite viste a mezzogiorno.

Tardo pomeriggio (18:00) — pioggia leggera possibile. Temperatura circa 11.4°C (percepita 10.8°C), umidità 84%, pressione 1026 hPa. Probabilità di precipitazioni contenuta (pop 0.2) con accumulo stimato intorno a 0.18 mm nelle tre ore; vento debole da est-sud-est a 1.8 m/s. Brevi rovesci locali non esclusi.

Sera (21:00) — cielo sereno dopo i passaggi nuvolosi. Temperatura intorno a 11.0°C (percepita 10.3°C), umidità 83%, pressione 1026 hPa. Vento calmo da sud a 1.0 m/s; visibilità buona. Condizioni più tranquille e schiarite ampie per la notte successiva.

Riepilogo del giorno

Giornata nel complesso calma e dominata da pressioni relativamente elevate: cielo per lo più nuvoloso al mattino, con aperture e temperatura massima intorno a 15°C a mezzogiorno, seguite da aumento della nuvolosità e una debole pioggia in serata. Venti generalmente deboli e nessun fenomeno significativo previsto per la maggior parte della giornata.