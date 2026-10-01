Rimini - Previsioni meteo per il 2 ottobre 2026: giornata prevalentemente nuvolosa con punte fino a 25°C
Previsioni per Rimini, 2 ottobre 2026: cielo in prevalenza nuvoloso, vento debole e temperature tra 17°C e 25°C. Dettagli orari e indicazioni utili.
Domani, 2 ottobre 2026, a Rimini si prospetta una giornata all'insegna delle nubi ma senza precipitazioni significative. Le condizioni bariche rimangono stabili con aria relativamente mite diurna: nelle righe che seguono troverete il dettaglio orario per organizzare la vostra giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione principale: poche nuvole
- Temperatura: 17.9 °C • Sensazione termica: 17.7 °C
- Umidità: 73% • Punto di rugiada: 11.5 °C
- Pressione: 1026 hPa
- Vento: 1.6 m/s da 241° (sud-ovest), raffiche fino a 2.8 m/s
- Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)
Prima mattina (03:00)
- Condizione principale: nubi sparse
- Temperatura: 17.6 °C • Sensazione termica: 17.1 °C
- Umidità: 65% • Punto di rugiada: 9.3 °C
- Pressione: 1026 hPa
- Vento: 1.7 m/s da 242° (sud-ovest), raffiche fino a 3.1 m/s
- Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)
Mattina (06:00)
- Condizione principale: cielo coperto
- Temperatura: 18.4 °C • Sensazione termica: 17.8 °C
- Umidità: 60% • Punto di rugiada: 9.8 °C
- Pressione: 1027 hPa
- Vento: 3.0 m/s da 265° (ovest-sudovest), raffiche fino a 5.3 m/s
- Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione principale: nubi sparse
- Temperatura: 23.4 °C • Sensazione termica: 23.3 °C
- Umidità: 55% • Punto di rugiada: 13.6 °C
- Pressione: 1028 hPa
- Vento: 2.9 m/s da 306° (ovest-nordovest), raffiche fino a 7.1 m/s
- Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione principale: cielo coperto
- Temperatura: 25.2 °C • Sensazione termica: 25.0 °C (la più calda della giornata)
- Umidità: 49% • Punto di rugiada: 13.9 °C
- Pressione: 1028 hPa
- Vento: 2.7 m/s da 25° (nord-est), raffiche fino a 7.3 m/s
- Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione principale: cielo coperto
- Temperatura: 24.3 °C • Sensazione termica: 24.0 °C
- Umidità: 48% • Punto di rugiada: 11.7 °C
- Pressione: 1027 hPa
- Vento: 3.2 m/s da 67° (nord-est), raffiche fino a 7.2 m/s
- Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione principale: cielo coperto
- Temperatura: 19.9 °C • Sensazione termica: 19.5 °C
- Umidità: 59% • Punto di rugiada: 11.6 °C
- Pressione: 1028 hPa
- Vento: 0.6 m/s da 107° (est-sudest), raffiche fino a 1.3 m/s
- Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)
Sera (21:00)
- Condizione principale: cielo coperto
- Temperatura: 17.9 °C • Sensazione termica: 17.4 °C
- Umidità: 62% • Punto di rugiada: 10.3 °C
- Pressione: 1028 hPa
- Vento: 0.8 m/s da 229° (sud-ovest), raffiche fino a 1.9 m/s
- Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)
Riepilogo del giorno
Per Rimini, il 2 ottobre 2026 si prevede una giornata prevalentemente nuvolosa ma asciutta, con assenza di precipitazioni significative (probabilità 0%). Temperature in aumento fino a circa 25 °C a mezzogiorno, poi in calo verso sera; vento debole con raffiche locali fino a circa 7 m/s nelle ore centrali. Pressione stabile intorno a 1026-1028 hPa. Consigli: attività all'aperto possibili ma prevedere cieli coperti e una giacca leggera per la sera.