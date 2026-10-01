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Rimini - Previsioni meteo per il 2 ottobre 2026: giornata prevalentemente nuvolosa con punte fino a 25°C

Previsioni per Rimini, 2 ottobre 2026: cielo in prevalenza nuvoloso, vento debole e temperature tra 17°C e 25°C. Dettagli orari e indicazioni utili.

A cura di Redazione
01 ottobre 2026 15:00
Rimini - Previsioni meteo per il 2 ottobre 2026: giornata prevalentemente nuvolosa con punte fino a 25°C -
Meteo
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Domani, 2 ottobre 2026, a Rimini si prospetta una giornata all'insegna delle nubi ma senza precipitazioni significative. Le condizioni bariche rimangono stabili con aria relativamente mite diurna: nelle righe che seguono troverete il dettaglio orario per organizzare la vostra giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: poche nuvole
  • Temperatura: 17.9 °C • Sensazione termica: 17.7 °C
  • Umidità: 73% • Punto di rugiada: 11.5 °C
  • Pressione: 1026 hPa
  • Vento: 1.6 m/s da 241° (sud-ovest), raffiche fino a 2.8 m/s
  • Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: nubi sparse
  • Temperatura: 17.6 °C • Sensazione termica: 17.1 °C
  • Umidità: 65% • Punto di rugiada: 9.3 °C
  • Pressione: 1026 hPa
  • Vento: 1.7 m/s da 242° (sud-ovest), raffiche fino a 3.1 m/s
  • Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: cielo coperto
  • Temperatura: 18.4 °C • Sensazione termica: 17.8 °C
  • Umidità: 60% • Punto di rugiada: 9.8 °C
  • Pressione: 1027 hPa
  • Vento: 3.0 m/s da 265° (ovest-sudovest), raffiche fino a 5.3 m/s
  • Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: nubi sparse
  • Temperatura: 23.4 °C • Sensazione termica: 23.3 °C
  • Umidità: 55% • Punto di rugiada: 13.6 °C
  • Pressione: 1028 hPa
  • Vento: 2.9 m/s da 306° (ovest-nordovest), raffiche fino a 7.1 m/s
  • Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: cielo coperto
  • Temperatura: 25.2 °C • Sensazione termica: 25.0 °C (la più calda della giornata)
  • Umidità: 49% • Punto di rugiada: 13.9 °C
  • Pressione: 1028 hPa
  • Vento: 2.7 m/s da 25° (nord-est), raffiche fino a 7.3 m/s
  • Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: cielo coperto
  • Temperatura: 24.3 °C • Sensazione termica: 24.0 °C
  • Umidità: 48% • Punto di rugiada: 11.7 °C
  • Pressione: 1027 hPa
  • Vento: 3.2 m/s da 67° (nord-est), raffiche fino a 7.2 m/s
  • Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: cielo coperto
  • Temperatura: 19.9 °C • Sensazione termica: 19.5 °C
  • Umidità: 59% • Punto di rugiada: 11.6 °C
  • Pressione: 1028 hPa
  • Vento: 0.6 m/s da 107° (est-sudest), raffiche fino a 1.3 m/s
  • Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)

Sera (21:00)

  • Condizione principale: cielo coperto
  • Temperatura: 17.9 °C • Sensazione termica: 17.4 °C
  • Umidità: 62% • Punto di rugiada: 10.3 °C
  • Pressione: 1028 hPa
  • Vento: 0.8 m/s da 229° (sud-ovest), raffiche fino a 1.9 m/s
  • Visibilità: 10.000 m • Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm attesi)

Riepilogo del giorno

Per Rimini, il 2 ottobre 2026 si prevede una giornata prevalentemente nuvolosa ma asciutta, con assenza di precipitazioni significative (probabilità 0%). Temperature in aumento fino a circa 25 °C a mezzogiorno, poi in calo verso sera; vento debole con raffiche locali fino a circa 7 m/s nelle ore centrali. Pressione stabile intorno a 1026-1028 hPa. Consigli: attività all'aperto possibili ma prevedere cieli coperti e una giacca leggera per la sera.

Previsioni meteo 2 ottobre 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +17.9° (perc. +17.7°)
Precip. -
Vento 1.6 SO (max 2.8)
Umidità 73%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +17.6° (perc. +17.1°)
Precip. -
Vento 1.7 SO (max 3.1)
Umidità 65%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +18.4° (perc. +17.8°)
Precip. -
Vento 3.0 O (max 5.3)
Umidità 60%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +23.4° (perc. +23.3°)
Precip. -
Vento 2.9 NO (max 7.1)
Umidità 55%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +25.2° (perc. +25.0°)
Precip. -
Vento 2.7 NE (max 7.3)
Umidità 49%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +24.3° (perc. +24.0°)
Precip. -
Vento 3.2 NE (max 7.2)
Umidità 48%
18:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +19.9° (perc. +19.5°)
Precip. -
Vento 0.6 E (max 1.3)
Umidità 59%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +17.9° (perc. +17.4°)
Precip. -
Vento 0.8 SO (max 1.9)
Umidità 62%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +17.6° (perc. +17.2°)
Precip. -
Vento 2.2 SO (max 4.2)
Umidità 65%
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