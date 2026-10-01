Rimini - Previsioni meteo per il 2 ottobre 2026: giornata prevalentemente nuvolosa con punte fino a 25°C

Previsioni per Rimini, 2 ottobre 2026: cielo in prevalenza nuvoloso, vento debole e temperature tra 17°C e 25°C. Dettagli orari e indicazioni utili.

A cura di Redazione 01 ottobre 2026 15:00

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