Rimini: previsioni meteo per il 20 settembre 2026 — giornata prevalentemente soleggiata
Rimini, 20 settembre 2026: giornata in gran parte serena, temperature fino a 26 °C, vento debole e precipitazioni praticamente assenti. Dettagli ora per ora.
L'aria di inizio autunno a Rimini porta con sé una giornata tranquilla: poche nubi, temperature piacevoli e vento debole. Di seguito il dettaglio orario per orientare la tua giornata senza sorprese.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — nubi sparse, temperatura intorno a 18,8 °C. Umidità molto elevata (98%), pressione stabile a 1024 hPa e punto di rugiada 16,4 °C. Vento debole da SO a circa 1,5 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s. Visibilità buona salvo locali riduzioni (circa 9.267 m). Probabilità di pioggia: 0%.
Prima mattina (03:00) — cielo sereno, temperature intorno a 18,7 °C e umidità al 95%. Pressione 1024 hPa, punto di rugiada 16,1 °C. Vento debole da SO, ~1,9 m/s con raffiche fino a 3,6 m/s. Visibilità massima (10.000 m). Probabilità di precipitazioni: 0%.
Mattina (06:00) — cielo sereno, lieve aumento termico a 19,3 °C. Umidità 91%, pressione 1025 hPa, punto di rugiada 16,2 °C. Vento debole da SO a ~2,2 m/s con raffiche fino a 4,2 m/s. Visibilità attorno a 9.029 m. Nessuna precipitazione prevista.
Mezza mattinata (09:00) — giornata già calda e soleggiata, temperatura in rapido aumento a ~26,0 °C. Umidità più bassa (67%), pressione 1025 hPa, punto di rugiada 17,8 °C. Vento leggero, direzione NW, ~1,8 m/s con raffiche fino a 5,5 m/s. Visibilità ridotta a 4.358 m (possibile foschia locale). Precipitazioni: 0%.
Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno e temperatura massima del giorno prevista intorno a 26,4 °C. Umidità 61%, pressione 1024 hPa, punto di rugiada 18,0 °C. Vento debole da N-NE a ~2,2 m/s con raffiche fino a 6,4 m/s. Visibilità piena (10.000 m). Nessuna pioggia attesa.
Primo pomeriggio (15:00) — clima caldo e soleggiato, temperatura sui 25,9 °C, umidità 64% e pressione 1023 hPa. Vento debole da NE a ~2,1 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s. Cielo pressoché sereno (nuvole residue al 2%). Probabilità di precipitazioni: 0%.
Tardo pomeriggio (18:00) — aumento delle nubi sparse, temperatura in calo a 23,2 °C, umidità risalita all'84% e pressione 1023 hPa. Vento molto debole da S a ~1,1 m/s con raffiche fino a 1,9 m/s. Cielo con nubi sparse (46%). Precipitazioni non previste.
Sera (21:00) — nubi sparse, temperatura intorno a 21,0 °C, umidità elevata (92%) e pressione 1023 hPa. Vento debole da SO a ~1,3 m/s con raffiche fino a 2,6 m/s. Cielo parzialmente nuvoloso (56%), visibilità buona. Nessuna precipitazione attesa.
Riepilogo del giorno
Giornata del 20 settembre 2026 a Rimini caratterizzata da prevalente cielo sereno durante le ore diurne con temperature gradevoli che raggiungono i 26 °C nelle ore centrali. Vento complessivamente debole (intorno a 1–2 m/s, con raffiche locali fino a ~6 m/s), umidità più alta nelle ore notturne e serali. Probabilità di pioggia praticamente nulla (0%), possibilità di locali riduzioni di visibilità al mattino nelle prime ore. Parma consigli: giornata adatta ad attività all'aperto, portare una giacca leggera per la sera.