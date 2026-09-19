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Rimini: previsioni meteo per il 20 settembre 2026 — giornata prevalentemente soleggiata

Rimini, 20 settembre 2026: giornata in gran parte serena, temperature fino a 26 °C, vento debole e precipitazioni praticamente assenti. Dettagli ora per ora.

A cura di Redazione
19 settembre 2026 15:00
Rimini: previsioni meteo per il 20 settembre 2026 — giornata prevalentemente soleggiata -
Meteo
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L'aria di inizio autunno a Rimini porta con sé una giornata tranquilla: poche nubi, temperature piacevoli e vento debole. Di seguito il dettaglio orario per orientare la tua giornata senza sorprese.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)nubi sparse, temperatura intorno a 18,8 °C. Umidità molto elevata (98%), pressione stabile a 1024 hPa e punto di rugiada 16,4 °C. Vento debole da SO a circa 1,5 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s. Visibilità buona salvo locali riduzioni (circa 9.267 m). Probabilità di pioggia: 0%.

Prima mattina (03:00)cielo sereno, temperature intorno a 18,7 °C e umidità al 95%. Pressione 1024 hPa, punto di rugiada 16,1 °C. Vento debole da SO, ~1,9 m/s con raffiche fino a 3,6 m/s. Visibilità massima (10.000 m). Probabilità di precipitazioni: 0%.

Mattina (06:00)cielo sereno, lieve aumento termico a 19,3 °C. Umidità 91%, pressione 1025 hPa, punto di rugiada 16,2 °C. Vento debole da SO a ~2,2 m/s con raffiche fino a 4,2 m/s. Visibilità attorno a 9.029 m. Nessuna precipitazione prevista.

Mezza mattinata (09:00)giornata già calda e soleggiata, temperatura in rapido aumento a ~26,0 °C. Umidità più bassa (67%), pressione 1025 hPa, punto di rugiada 17,8 °C. Vento leggero, direzione NW, ~1,8 m/s con raffiche fino a 5,5 m/s. Visibilità ridotta a 4.358 m (possibile foschia locale). Precipitazioni: 0%.

Mezzogiorno (12:00)cielo sereno e temperatura massima del giorno prevista intorno a 26,4 °C. Umidità 61%, pressione 1024 hPa, punto di rugiada 18,0 °C. Vento debole da N-NE a ~2,2 m/s con raffiche fino a 6,4 m/s. Visibilità piena (10.000 m). Nessuna pioggia attesa.

Primo pomeriggio (15:00)clima caldo e soleggiato, temperatura sui 25,9 °C, umidità 64% e pressione 1023 hPa. Vento debole da NE a ~2,1 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s. Cielo pressoché sereno (nuvole residue al 2%). Probabilità di precipitazioni: 0%.

Tardo pomeriggio (18:00)aumento delle nubi sparse, temperatura in calo a 23,2 °C, umidità risalita all'84% e pressione 1023 hPa. Vento molto debole da S a ~1,1 m/s con raffiche fino a 1,9 m/s. Cielo con nubi sparse (46%). Precipitazioni non previste.

Sera (21:00)nubi sparse, temperatura intorno a 21,0 °C, umidità elevata (92%) e pressione 1023 hPa. Vento debole da SO a ~1,3 m/s con raffiche fino a 2,6 m/s. Cielo parzialmente nuvoloso (56%), visibilità buona. Nessuna precipitazione attesa.

Riepilogo del giorno

Giornata del 20 settembre 2026 a Rimini caratterizzata da prevalente cielo sereno durante le ore diurne con temperature gradevoli che raggiungono i 26 °C nelle ore centrali. Vento complessivamente debole (intorno a 1–2 m/s, con raffiche locali fino a ~6 m/s), umidità più alta nelle ore notturne e serali. Probabilità di pioggia praticamente nulla (0%), possibilità di locali riduzioni di visibilità al mattino nelle prime ore. Parma consigli: giornata adatta ad attività all'aperto, portare una giacca leggera per la sera.

Previsioni meteo 20 settembre 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +18.8° (perc. +19.2°)
Precip. -
Vento 1.5 SO (max 3.1)
Umidità 98%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.7° (perc. +19.1°)
Precip. -
Vento 1.9 SO (max 3.6)
Umidità 95%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.3° (perc. +19.6°)
Precip. -
Vento 2.2 SO (max 4.2)
Umidità 91%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.0° (perc. +26.0°)
Precip. -
Vento 1.8 NO (max 5.5)
Umidità 67%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.4° (perc. +26.4°)
Precip. -
Vento 2.2 NE (max 6.4)
Umidità 61%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.9° (perc. +26.2°)
Precip. -
Vento 2.1 NE (max 5.3)
Umidità 64%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +23.2° (perc. +23.7°)
Precip. -
Vento 1.1 S (max 1.9)
Umidità 84%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.0° (perc. +21.6°)
Precip. -
Vento 1.3 SO (max 2.6)
Umidità 92%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +20.0° (perc. +20.5°)
Precip. -
Vento 1.2 SO (max 2.5)
Umidità 93%
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