Rimini, previsioni meteo per il 23 marzo 2026: giornata variabile con schiarite pomeridiane
A Rimini il 23 marzo 2026 si attende una notte coperta con un breve episodio di pioggia, poi temperature in aumento fino a circa 13°C e schiarite nel pomeriggio.
Un rapido sguardo al meteo di Rimini per il 23 marzo 2026: la giornata parte con cielo coperto e una breve pioggia nelle prime ore, poi si attenuano le precipitazioni e il cielo si apre a tratti nel corso del pomeriggio. Le temperature rimangono miti per il periodo, con ventilazione debole-moderata. Di seguito il dettaglio per fasce orarie.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo coperto. Temperature intorno a 5.4 °C (percepita 4.1 °C), umidità 73% e pressione 1014 hPa. Vento debole da Ovest a circa 1.8 m/s. Visibilità 10 km. Nessuna precipitazione prevista in questa finestra.
Prima mattina (03:00): pioggia leggera con accumulo atteso di circa 0.12 mm nelle tre ore; probabilità di pioggia ~21%. Temperatura in salita a 8.7 °C (percepita 7.3 °C), vento da Ovest a 2.5 m/s con raffiche fino a 2.8 m/s. Cielo molto nuvoloso (100%).
Mattina (06:00): cielo coperto con temperature intorno a 8.2 °C (percepita 6.2 °C). Umidità al 76% e pressione in lieve aumento (1015 hPa). Vento da WNW a 3.2 m/s con raffiche fino a 4.5 m/s. Precipitazioni non significative previste in questa finestra.
Mezza mattinata (09:00): nubi sparse ma tendenza a parziali aperture. Massima mattutina prevista sui 11.2 °C (percepita 9.9 °C), umidità 61%. Vento da NW a 4.6 m/s con raffiche fino a 5.2 m/s. Cielo più aperto rispetto alle ore precedenti.
Mezzogiorno (12:00): nubi sparse, schiarite. Temperatura massima prevista attorno a 12.7 °C (percepita 11.7 °C), pressione 1016 hPa. Vento da Nord a 4.9 m/s con raffiche fino a 5.7 m/s. Condizioni generalmente miti e asciutte.
Primo pomeriggio (15:00): parzialmente soleggiato con poche nubi (circa 27%). Temperatura intorno a 12.3 °C (percepita 11.2 °C), vento da N-NE a 4.0 m/s con raffiche fino a 5.5 m/s. Tempo stabile e piacevole per attività all'aperto.
Tardo pomeriggio (18:00): poche nuvole e calo termico a circa 9.9 °C (percepita 9.9 °C). Vento quasi calmo da NW a 0.6 m/s. Cielo più sereno verso il tramonto, umidità in aumento (71%).
Sera (21:00): cielo sereno con temperature intorno a 9.4 °C (percepita 8.4 °C). Pressione in aumento a 1019 hPa, vento debole da Ovest a 2.2 m/s. Notte che proseguirà tranquilla e asciutta.
Riepilogo del giorno
Il 23 marzo 2026 a Rimini inizierà con cielo coperto e un breve episodio di pioggia leggera nelle prime ore (accumulo molto contenuto, ~0.12 mm). Dal mattino il tempo migliora progressivamente con tendenza a schiarite che diventano più estese nel pomeriggio; temperature in aumento fino a circa 12–13 °C. Venti generalmente deboli-moderati, più sostenuti in mattinata e verso mezzogiorno, in calo verso sera. Consigliato un abbigliamento a strati la mattina presto; attività all'aperto favorevoli dal primo pomeriggio.