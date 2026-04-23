Rimini: Previsioni meteo per il 24 aprile 2026 — giornata prevalentemente soleggiata

A Rimini il 24 aprile 2026 tempo stabile e cielo sereno per l'intera giornata; ecco le condizioni orarie e i consigli pratici.

La giornata del 24 aprile 2026 a Rimini si presenta stabile e asciutta: poche nubi, ventilazione debole e temperature diurne piacevoli. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo sereno su tutta la città. Temperature intorno a 11,0 °C (sensazione termica circa 9,1 °C). Umidità ridotta (33%) e pressione elevata (1021 hPa) indicano condizioni stabili. Vento debole da SO a circa 2,7 m/s con raffiche fino a 2,6 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00): Prosegue il cielo sereno. Leggero aumento termico a 11,6 °C; sensazione termica intorno a 9,6 °C. Umidità minima (~30%) e visibilità buona (10 km). Vento debole da SO a 2,4 m/s; precipitazioni previste 0 mm.

Mattina (06:00): Al sorgere del sole rimane sereno, temperatura in salita a 13,6 °C con sensazione di 12,2 °C. Umidità al 43% e pressione stabile (1020 hPa). Vento molto debole (circa 1,1 m/s). Ideale per attività all'aperto mattutine.

Mezza mattinata (09:00): Cielo ancora sereno, temperatura intorno a 17,0 °C; sensazione termica circa 15,7 °C. Umidità contenuta (37%) e vento leggero da NE a 1,8 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0 mm).

Mezzogiorno (12:00): Condizioni diurno-mitige con cielo sereno e temperatura massima prevista verso 17,9 °C. Sensazione di comfort (circa 16,9 °C). Pressione in lieve calo (1018 hPa), vento debole intorno a 2,6 m/s. Assenza di pioggia e ottima visibilità.

Primo pomeriggio (15:00): Giornata stabile, cielo sereno, temperatura attorno a 17,7 °C; umidità in aumento al 51%. Vento debole da E a 2,4 m/s con raffiche fino a 1,97 m/s segnalate dalla modellistica. Precipitazioni non previste.

Tardo pomeriggio (18:00): Temperature in lieve calo a 15,2 °C, cielo limpido (sereno); umidità cresce al 64% mentre la pressione scende a 1016 hPa. Vento debole da SE intorno a 2,3 m/s. Giornata ideale per passeggiate serali.

Sera (21:00): Cielo in prevalenza sereno con minima notturna ancora moderata intorno a 14,5 °C (sensazione 13,9 °C) e umidità sul 71%. Vento molto debole da S-SO a 2,0 m/s. Nessuna pioggia prevista (0 mm) e visibilità mantenuta a 10 km.

Riepilogo del giorno

Giornata del 24 aprile 2026 a Rimini caratterizzata da cielo sereno, assenza di precipitazioni e venti deboli. Temperature comprese tra circa 11 °C nelle ore notturne e 18 °C nelle ore centrali, con condizioni complessive miti e stabili grazie a una pressione generalmente elevata. Consigli: abbigliamento a strati per la mattina e sera, buona giornata per attività all'aperto e spostamenti senza problematiche meteorologiche.