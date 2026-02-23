Rimini — Previsioni meteo per il 24 febbraio 2026: giornata mite e per lo più nuvolosa

Rimini, 24 febbraio 2026: giornata asciutta con cielo generalmente nuvoloso, temperature tra 5 °C e 13 °C e vento debole. Dettagli orari a seguire.

In arrivo su Rimini una giornata che si manterrà asciutta e con vari gradi di nuvolosità: qualche sprazzo di sole potrà comparire nel pomeriggio ma, nel complesso, il cielo resterà spesso coperto o velato. Temperature contenute ma miti rispetto alle minime invernali; il vento sarà debole e non sono previste precipitazioni.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Nella prima parte della notte si registrano nubi sparse. Temperatura intorno a 5,4 °C (percepita 4,6 °C), umidità 80% e pressione 1019 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 1,4 m/s (raffiche fino a 1,36 m/s). Visibilità buona (10 km). Precipitazioni: 0 mm attesi (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) — Cielo coperto con aumento termico fino a 10,1 °C. Umidità ancora intorno all'80% e vento molto debole 1,2 m/s da sud-ovest. Pressione stabile a 1018 hPa. Condizioni asciutte, nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00) — Sempre cielo coperto, temperatura lievemente inferiore rispetto alle ore precedenti: 9,7 °C, sensazione termica simile. Umidità 81%, vento debole intorno a 1,4 m/s. Situazione tranquilla e stabile.

Mezza mattinata (09:00) — Persistono condizioni di cielo coperto ma con tendenza a parziale diradamento in seguito. Massima progressione termica a 12,3 °C, pressione 1019 hPa, vento debole 1,5 m/s. Ancora nessuna precipitazione attesa.

Mezzogiorno (12:00) — Il cielo rimane in prevalenza coperto, con qualche apertura possibile; temperatura intorno a 13,4 °C (valore massimo della giornata). Umidità 70% e vento leggermente più sensibile fino a 2,6 m/s. Condizioni piacevoli per attività all'aperto se protetti da un leggero strato.

Primo pomeriggio (15:00) — Tendenza a nubi sparse e maggiori schiarite: temperatura in lieve calo a 12,7 °C, vento da est-nord-est intorno a 2,3 m/s (raffiche fino a 2,14 m/s). Pressione 1019 hPa. Giornata ancora asciutta.

Tardo pomeriggio (18:00) — Verso sera si fanno spazio poche nuvole; temperatura scende a 11,0 °C, umidità in aumento (88%) e vento debole 1,3 m/s. Pressione in leggero rialzo a 1020 hPa. Nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00) — Cielo con nubi sparse, temperatura sui 10,8 °C e vento molto debole 0,4 m/s. Umidità alta (89%) e pressione 1021 hPa. Visibilità buona e tempo asciutto.

Riepilogo del giorno

Giornata del 24 febbraio 2026 a Rimini caratterizzata da cielo prevalentemente nuvoloso ma senza precipitazioni significative (probabilità 0%). Temperature tra circa 5 °C nelle ore più fredde e 13 °C nel picco diurno; vento generalmente debole (intorno a 1–3 m/s). Pressione stabile intorno a 1018–1021 hPa: condizioni atmosferiche stabili e adatte alle attività all'aperto, con la raccomandazione di portare una giacca leggera nelle ore serali quando le temperature si abbassano.