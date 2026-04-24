Rimini: previsioni meteo per il 25 aprile 2026 — giornata prevalentemente serena

Rimini, 25 aprile 2026: giornata in prevalenza soleggiata con venti deboli e massime intorno a 19 °C. Dettaglio orario per programmare la giornata.

Domani a Rimini si prevede una giornata stabile e in gran parte soleggiata: poche nubi, venti deboli e assenza di precipitazioni. Di seguito il dettaglio orario per organizzare attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 11,4 °C (percepita 10,2 °C), umidità 61%, pressione 1016 hPa. Vento debole da SW a circa 2,3 m/s con raffiche fino a 2,3 m/s. Visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Prima mattina (03:00) — poche nuvole. Temperatura in lieve aumento a 13,7 °C (percepita 12,6 °C), umidità 57%, pressione stabile a 1016 hPa. Vento debole da SW a 2,1 m/s (raffiche 2,2 m/s). Visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Mattina (06:00) — cielo sereno al sorgere del sole. Temperatura 15,0 °C (percepita 14,0 °C), umidità 56%, pressione 1017 hPa. Vento molto debole da SW a 1,3 m/s (raffiche 1,5 m/s). Visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno, giornata che prende rapidementa tono primaverile. Massima mattutina attesa 18,7 °C (percepita 17,9 °C), umidità 47%, pressione 1017 hPa. Vento debole da NE a 1,6 m/s. Visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno, picco termico della giornata: 19,2 °C (percepita 18,6 °C). Umidità 52%, pressione 1016 hPa. Vento leggermente più sostenuto da NE a 3,8 m/s (raffiche 1,6 m/s segnalate). Visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno, temperature in lieve calo a 17,3 °C (percepita 16,7 °C), umidità 61%, pressione 1016 hPa. Vento debole da E a 2,4 m/s. Visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno, temperatura intorno a 16,0 °C (percepita 15,5 °C), umidità in aumento al 71%, pressione 1015 hPa. Vento debole da SE a 2,2 m/s (raffiche 2,2 m/s). Visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Sera (21:00) — cielo sereno, temperature attorno a 15,3 °C (percepita 14,7 °C), umidità 68%, pressione 1016 hPa. Vento debole da SW a 2,5 m/s (raffiche 2,2 m/s). Visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e in prevalenza soleggiata a Rimini il 25 aprile 2026. Temperature fra circa 11 °C nelle ore notturne e un massimo intorno a 19 °C a mezzogiorno. Venti deboli, visibilità ottima e rischio di pioggia praticamente nullo (0%). Condizioni ideali per attività all'aperto; si consiglia una giacca leggera al mattino e la protezione solare nelle ore centrali.