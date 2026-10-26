Rimini — Previsioni meteo per il 27 ottobre 2026: giornata stabile e cieli sereni

A Rimini il 27 ottobre 2026 tempo stabile con cielo perlopiù sereno, escursione termica tra notte e pomeriggio e vento debole. Dettaglio orario.

La giornata meteo prevista per Rimini il 27 ottobre 2026 si presenta sotto l'egida di un campo di alta pressione: cieli limpidi e condizioni stabili caratterizzeranno le ore principali, con oscillazioni termiche contenute e venti generalmente deboli. Di seguito il dettaglio orario per orientare pianificazioni e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): cielo sereno — Temperature intorno ai 10,4 °C (percepita 10,0 °C). Umidità elevata (~94%) ma senza precipitazioni attese (0 mm). Vento debole da WSW a ~1,5 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s. Pressione stabile sui 1022 hPa; visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00 - 06:00): cielo sereno — Leggero incremento termico fino a 10,7 °C alle 03:00, poi lieve diminuzione alle prime ore del mattino (06:00 10,1 °C). Umidità ancora elevata (intorno al 92%), ma senza fenomeni piovosi (0 mm). Vento debole da WSW attorno a 1,8 m/s; pressione costante 1022 hPa.

Mattina (06:00 - 09:00): cielo sereno — Mattinata fresca con 10,1 °C alle 06:00 e tendenza a rapido aumento verso metà mattina. Umidità in calo (intorno al 92% scendendo al 73%), vento leggero da WSW/WNW attorno a 1,8–2,0 m/s; visibilità ottimale (10 km).

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): cielo sereno — Riscaldamento deciso: verso le 09:00 temperatura attesa 14,1 °C. Pressione massima locale sui 1023 hPa. Vento debole da WNW ~2,0 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm); cielo per lo più sgombro da nubi.

Mezzogiorno (12:00): cielo sereno — Picco diurno vicino a 16,8 °C; sensazione termica intorno a 16,1 °C. Umidità ridotta (~62%), pressione su 1021 hPa. Vento molto debole da NNE a circa 1,7 m/s, raffiche possibili fino a 5,3 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00): cielo sereno — Temperature intorno a 16,1 °C, umidità circa 60%. Vento debole da NE a 2,1 m/s con raffiche fino a 4,3 m/s; pressione leggermente più bassa (1020 hPa). Ancora nessuna pioggia prevista (0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00): nubi sparse — Raffreddamento verso sera con temperatura attesa 12,8 °C. Umidità in aumento (~77%). Vento quasi calmo da SW a 0,2 m/s (raffiche minime), nuvolosità in aumento con nubi sparse (circa 35%). Precipitazioni assenti (0 mm).

Sera (21:00): nubi sparse — Serata fresca a 10,9 °C, umidità elevata (~87%). Vento debole da SW attorno a 1,1 m/s con piccole raffiche fino a 2,5 m/s. Cieli con nubi sparse ma senza pioggia prevista; pressione 1021 hPa e visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile e per lo più soleggiata a Rimini il 27 ottobre 2026 grazie a un campo di alta pressione. Massime intorno a 16–17 °C, minime notturne attorno ai 10 °C. Venti generalmente deboli (sotto i 3 m/s in media) con qualche raffica locale; precipitazioni non previste (0 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con lieve raffreddamento serale e aumento della nuvolosità a fine giornata.