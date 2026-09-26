Rimini - Previsioni meteo per il 27 settembre 2026: giornata prevalentemente serena e mite

A Rimini il 27 settembre 2026 si attende una giornata stabile e soleggiata con punte vicino ai 26 °C; dettagli orari e indicazioni meteo.

La giornata meteorologica del 27 settembre 2026 a Rimini si presenta sotto l'influsso di un campo di alta pressione: cieli ampiamente sereni e tempo asciutto dominano la scena. Di seguito trovate il quadro orario con temperature, vento e probabilità di precipitazione per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 16,8 °C; umidità 79%; pressione 1024 hPa. Punto di rugiada 10,9 °C. Vento debole da 229° (SW) a 1,6 m/s, raffiche fino a 3,2 m/s. Copertura nuvolosa 0%; visibilità 10 000 m. Precipitazioni previste: 0 mm (pop 0%).

Prima mattina (03:00) — cielo sereno e lieve calo termico: 13,8 °C; umidità 85%; pressione 1023 hPa. Punto di rugiada 10,6 °C. Vento molto debole da 241° (WSW) a 1,8 m/s, raffiche fino a 3,5 m/s. Copertura nuvolosa minima (4%). Precipitazioni: 0 mm (pop 0%).

Mattina (06:00) — cielo sereno con temperature in risalita a 15,9 °C; umidità 73%; pressione 1023 hPa. Punto di rugiada 10,4 °C. Vento debole da 257° (WSW) a 2,7 m/s, raffiche fino a 4,8 m/s. Copertura nuvolosa bassa (7%); visibilità 10 000 m. Precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno e clima già mite: 22,3 °C; umidità 51%; pressione 1023 hPa. Punto di rugiada 12,0 °C. Vento leggero da 312° (NW) a 2,2 m/s, raffiche fino a 6,1 m/s. Nuvolosità trascurabile (2%). Precipitazioni previste: 0 mm (pop 0%).

Mezzogiorno (12:00) — Sole pieno, massima relativa della giornata: 26,1 °C; umidità 48%; pressione 1023 hPa. Punto di rugiada 13,0 °C. Vento da 23° (NNE) a 2,6 m/s, raffiche fino a 7,1 m/s. Copertura nuvolosa insignificante (2%). Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) — Giornata ancora stabile con cielo sereno e temperatura attorno a 25,6 °C; umidità 54%; pressione 1022 hPa. Punto di rugiada 13,4 °C. Vento da 60° (ENE) a 2,4 m/s, raffiche fino a 6,0 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00) — Sera che si avvicina con lieve attenuazione del calore: 21,6 °C; umidità 74%; pressione 1022 hPa. Punto di rugiada 14,5 °C. Vento quasi calmo da 117° (ESE) a 0,8 m/s, raffiche deboli. Cielo prevalentemente sereno (0%). Precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00) — cielo sereno e rinfrescamento: 17,9 °C; umidità 85%; pressione 1022 hPa. Punto di rugiada 13,5 °C. Vento debole da 213° (SSW) a 1,4 m/s, raffiche fino a 2,9 m/s. Visibilità 10 000 m; precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

La giornata del 27 settembre 2026 a Rimini sarà caratterizzata da tempo stabile e cielo sereno per tutta la giornata, con temperature massime intorno a 26 °C e minime notturne intorno a 14 °C. Il vento rimarrà generalmente debole, le precipitazioni sono assenti (0 mm, pop 0%) e la qualità dello scenario meteorologico è favorevole per attività all'aperto. Rimane consigliabile una giacca leggera per la sera, quando le temperature scenderanno sotto i 18 °C.