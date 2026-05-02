Rimini - Previsioni meteo per il 3 maggio 2026: giornata tra schiarite e nubi

A Rimini il 3 maggio 2026: nottata serena, mattina mite e pomeriggio con cielo che si copre. Temperature 16-20°C, vento debole.

L'alba del 3 maggio 2026 a Rimini si annuncia tranquilla ma con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata: non prevediamo piogge, ma il cielo passerà da sereno a coperto nelle ore pomeridiane. Dettagli e variazioni orarie per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo in prevalenza sereno con temperatura intorno ai 16,0 °C (percepita ~14,9 °C). Umidità al 48% e pressione stabile sui 1021 hPa. Vento debole da sud-sud-ovest a circa 2,5 m/s (raffiche fino a 2,4 m/s). Visibilità ottima, precipitazioni assenti (0 mm, 0%).

Prima mattina (03:00): poche nubi nel cielo, temperatura in lieve calo a 14,0 °C (percepita ~12,7 °C). Umidità 47% e pressione 1020 hPa. Vento debole da sud-sud-ovest, circa 2,3 m/s con raffiche fino a 2,2 m/s. Tempo asciutto e ventilazione leggera.

Mattina (06:00): al risveglio rimangono poche nuvole e temperatura in ripresa a 16,2 °C (percepita ~15,2 °C). Umidità 51% e pressione 1020 hPa. Vento molto debole da ovest-sud-ovest intorno a 1,1 m/s. Giornata che parte tranquilla, ideale per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00): cielo tendenzialmente sereno, temperatura già intorno a 19,4 °C (percepita ~18,6 °C). Umidità 46% e pressione 1020 hPa. Vento debole da nord-est a circa 1,8 m/s. Condizioni piacevoli e stabili per la mattinata.

Mezzogiorno (12:00): aumento della nuvolosità con nubi sparse, temperatura massima prossima ai 20,4 °C (percepita ~19,7 °C). Umidità 48% e lieve flessione della pressione a 1019 hPa. Vento debole da est-nord-est a 3,1 m/s (raffiche fino a 2,6 m/s). Ancora niente precipitazioni.

Primo pomeriggio (15:00): il cielo si presenterà coperto, temperatura intorno a 19,2 °C (percepita ~18,7 °C). Umidità in aumento al 57% e pressione 1018 hPa. Vento debole da est a circa 2,5 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s. Tendenza a stabilità ma con cielo chiuso.

Tardo pomeriggio (18:00): permane il cielo coperto, temperatura in lieve calo a 17,8 °C (percepita ~17,4 °C). Umidità 65% e pressione 1017 hPa. Vento molto debole da est-sud-est attorno a 1,5 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Sera (21:00): serata con cielo coperto e temperatura sui 16,7 °C (percepita ~16,2 °C). Umidità 68% e pressione ancora sui 1017 hPa. Vento debole da sud-sud-ovest intorno a 2,2 m/s. Tempo asciutto, visibilità buona.

Riepilogo del giorno

A Rimini il 3 maggio 2026 sarà una giornata generalmente asciutta: nottata e mattinata in prevalenza soleggiate o con poche nuvole, con temperature comprese tra 14 °C e 20 °C. Dal primo pomeriggio aumento della nuvolosità fino a cielo coperto senza precipitazioni attese. Venti deboli (intorno a 1–3 m/s) e pressioni stabili intorno a 1017–1021 hPa.