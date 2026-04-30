Scontro tra auto e scooter nel sottopasso di via Pertini: un minore elitrasportato al Bufalini

Un ragazzo rimasto incastrato sotto la vettura, l'altro portato all'Infermi di Rimini. Sul posto vigili del fuoco, 118 e Polizia Locale

Grave incidente nel pomeriggio di giovedì a Igea Marina, in via Pertini. All'interno del sottopasso ferroviario, una Fiat Punto e uno scooter 125 si sono scontrati frontalmente in modo violento, coinvolgendo complessivamente tre persone: la conducente dell'auto e due ragazzi minorenni a bordo del motociclo.

Stando alle prime ricostruzioni, lo scooter — probabilmente a causa dell'eccessiva velocità — ha perso il controllo in curva, finendo contro la vettura che sopraggiungeva nel senso opposto. L'impatto ha sbalzato i due giovani sull'asfalto. Uno di loro è rimasto intrappolato sotto la Fiat Punto, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto dalle lamiere prima dell'arrivo dei soccorsi sanitari.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e la Polizia Locale, che ha provveduto ai rilievi di rito e alla gestione del traffico in un'area resa inaccessibile per diverso tempo.

Il minore in condizioni più critiche è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena; l'altro ragazzo è stato invece accompagnato al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio delle autorità competenti.

La redazione seguirà l'evoluzione delle condizioni dei due giovani. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati non appena disponibili.