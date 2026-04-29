Rimini: previsioni meteo per il 30 aprile 2026 — pioggia mattutina e schiarite nel pomeriggio
Rimini, 30 aprile 2026 — Attese piogge leggere nella notte e prima mattina, poi schiarite e temperature miti tra 11°C e 14°C.
L'ultima perturbazione sull'Adriatico lascerà segni nel corso delle prime ore del 30 aprile a Rimini, ma la giornata è destinata a migliorare rapidamente. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata: attenzione alle precipitazioni notturne e alla ventilazione moderata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo coperto, temperatura intorno a 12,8°C (percepita 12,2°C). Umidità alta (80%) e pressione sui 1020 hPa. Vento da ENE (≈61°) a circa 6,0 m/s con raffiche fino a 7,7 m/s. Probabilità di pioggia bassa (pop 8%). Visibilità 10 km.
Prima mattina (03:00): pioggia leggera prevista, accumulo stimato 0,82 mm nelle tre ore. Temperatura 11,6°C (felt 11,2°C), umidità al 91% e pressione in lieve rialzo (1022 hPa). Vento più sostenuto da ENE (≈60°) a 7,4 m/s, raffiche fino a 9,0 m/s. Probabilità di precipitazione alta (pop 100%).
Mattina (06:00): Ancora pioggia leggera residua con circa 0,67 mm nelle tre ore successive. Temperatura su 11,8°C (felt 10,8°C), umidità 68% e pressione 1023 hPa. Vento da NE/ENE (≈55°) a 7,1 m/s, raffiche fino a 9,6 m/s. Visibilità buona (10 km), ma il cielo rimane coperto.
Mezza mattinata (09:00): Tendenza al miglioramento: cielo ancora coperto ma senza precipitazioni significative. Temperatura intorno a 12,6°C (felt 11,5°C), umidità 60% e pressione 1025 hPa. Vento moderato da ENE (≈58°) a 8,4 m/s con raffiche intorno a 8,6 m/s.
Mezzogiorno (12:00): Arrivano le prime schiarite: nubi sparse e temperature in aumento a 13,5°C (felt 12,3°C). Umidità 55% e pressione stabile a 1025 hPa. Vento da NE (≈48°) a 8,2 m/s, raffiche fino a 9,3 m/s. Giornata in miglioramento, visibilità 10 km.
Primo pomeriggio (15:00): cielo sereno prevalente, temperatura massima del giorno attesa sui 14,3°C (felt 13,1°C). Umidità in calo al 48% e pressione 1024 hPa. Vento da NE (≈43°) intorno a 7,4 m/s con possibili raffiche fino a 10,0 m/s. Ottime condizioni per attività all'aperto.
Tardo pomeriggio (18:00): cielo sereno, temperatura in diminuzione a 12,4°C (felt 11,2°C). Umidità 57% e pressione 1024 hPa. Vento in attenuazione da NE (≈53°) a 4,0 m/s, raffiche fino a 7,1 m/s. Serata già più calma.
Sera (21:00): cielo sereno e clima fresco, temperatura intorno a 11,2°C (felt 10,0°C). Umidità 61% e pressione 1025 hPa. Vento debole da ENE (≈66°) a 0,8 m/s con raffiche isolate fino a 2,9 m/s. Visibilità 10 km.
Riepilogo del giorno
In sintesi, per Rimini il 30 aprile 2026 si prevede pioggia leggera nella notte e nelle prime ore del mattino (accumuli contenuti: circa 0,8 mm + 0,7 mm), seguita da un netto miglioramento con schiarite e cielo sereno nel pomeriggio. Temperature miti per il periodo, fra circa 11°C e 14°C. Venti da ENE/NE moderati al mattino con raffiche, in calo verso sera. Consiglio pratico: portare un ombrello al mattino, ma prevedere attività all'aperto nel pomeriggio.