Rimini: previsioni meteo per il 30 aprile 2026 — pioggia mattutina e schiarite nel pomeriggio

Rimini, 30 aprile 2026 — Attese piogge leggere nella notte e prima mattina, poi schiarite e temperature miti tra 11°C e 14°C.

A cura di Redazione 29 aprile 2026 15:00

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