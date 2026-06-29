Rimini, previsioni meteo per il 30 giugno 2026: giornata calda con cieli variabili

Previsioni per Rimini il 30 giugno 2026: temperature in aumento fino a 32°C, vento leggero e scarsa probabilità di pioggia. Dettagli orari per organizzare la giornata.

La giornata del 30 giugno 2026 a Rimini si profila complessivamente estiva: caldo diurno, brezze deboli e cieli che alternano schiarite e nubi stratificate. Nel dettaglio orario troverete le condizioni attese per pianificare attività all'aperto o giornate in spiaggia.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – Temperature intorno a 21,6 °C, umidità alta (79%) con nubi sparse (copertura ~46%). Vento debole da ovest a circa 3,7 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s. Pressione stabile intorno a 1018 hPa. Precipitazioni assenti (accumulo atteso 0 mm).

Prima mattina (03:00) – Cielo prevalentemente sereno, temperatura in lieve calo a 21,1 °C, umidità 73%. Vento molto debole da sud-ovest a 1,4 m/s (raffiche 1,8 m/s). Visibilità buona. Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00) – Verso l'alba temperature sui 24,6 °C con nubi sparse (copertura ~56%). Umidità 63% e punto di rugiada intorno a 17 °C, sensazione di fresco contenuta. Vento debole da nord-ovest a 1,9 m/s. Precipitazioni non previste.

Mezza mattinata (09:00) – Rapido aumento termico: 30,1 °C attesi con cielo coperto. Umidità scende al 46%, sensazione di caldo (feels like ~30,5 °C). Vento da nord a debole/moderato 3,5 m/s. Nessuna precipitazione significativa prevista.

Mezzogiorno (12:00) – Massimo termico molto vicino: 31,9 °C con cielo coperto e sensazione di caldo accentuata (feels like ~33,9 °C). Umidità intorno al 49% e pressione intorno a 1017 hPa. Vento da nord-est intorno a 4,4 m/s. Precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00) – Picco della giornata: 32,4 °C e nubi sparse (copertura ~65%). Umidità moderata (48%) e temperatura percepita intorno a 34,5 °C. Vento debole da est a 3,6 m/s con raffiche fino a 3,5 m/s. Attesa giornata asciutta.

Tardo pomeriggio (18:00) – Temperature in lieve diminuzione a 31,0 °C, nubi sparse in parziale diradamento (copertura ~35%). Umidità 49%, vento da est-sud-est a 2,1 m/s. Condizioni generalmente stabili e senza precipitazioni rilevanti.

Sera (21:00) – Rinfrescata notturna a 25,3 °C, cielo sereno e umidità al 65%. Vento debole da sud-ovest a 2,0 m/s. Probabilità molto bassa di pioggia (pop ~6%); accumulo previsto trascurabile (~0 mm).

Riepilogo del giorno

Giornata tipicamente estiva a Rimini il 30 giugno 2026: temperature in aumento fino a ~32 °C, cielo variabile tra nubi e schiarite, vento generalmente debole (1–4 m/s) e basse probabilità di pioggia. Consigliato protezione solare nelle ore centrali e idratazione, soprattutto per attività all'aperto.