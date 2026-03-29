Rimini: previsioni meteo per il 30 marzo 2026 — giornata variabile con pioggia serale

A Rimini il 30 marzo 2026: nottata nuvolosa, schiarite nel pomeriggio e rischio di pioggia leggera in serata. Dettaglio orario e consigli.

La giornata meteorologica di Rimini del 30 marzo 2026 si presenta con un'alternanza di nuvole e schiarite, temperature miti per il periodo e una probabilità di precipitazioni concentrata verso la sera. Leggi il dettaglio orario per organizzare gli spostamenti e le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto con temperature attorno a 9,4 °C. Umidità al 67% e pressione sui 1020 hPa. Venti molto deboli da sud-ovest intorno a 0,8 m/s con basse raffiche; visibilità buona. Condizioni stabili ma scarsa soleggiatura notturna.

Prima mattina (03:00): nubi sparse, temperatura in lieve calo a 8,5 °C e umidità crescente (72%). Pressione 1019 hPa. Vento sud-sudovest a circa 1,8 m/s. Tempo asciutto e visibilità ottima, cielo ancora coperto a tratti.

Mattina (06:00): nubi sparse ma con aperture maggiori, temperatura intorno a 8,7 °C. Umidità al 74% e pressione stabile (1019 hPa). Vento debole da sud intorno a 2,0 m/s. Mattinata fresca e in parte luminosa verso il sorgere del sole.

Mezza mattinata (09:00): prevalenza di cielo coperto nonostante un lieve aumento termico, con temperatura che sale a 12,5 °C. Umidità scende al 58% e pressione 1018 hPa. Vento leggero da sud-est a circa 1,5 m/s. Giornata che prende slancio ma con molte nubi.

Mezzogiorno (12:00): condizioni più favorevoli con nubi sparse e temperatura massima momentanea attorno a 14,3 °C. Pressione in lieve diminuzione a 1015 hPa. Vento da nord-est moderato fino a 2,6 m/s. Possibili schiarite e clima gradevole per attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00): cielo sereno con valori termici intorno a 12,9 °C; umidità risalita al 67% mentre la pressione scende a 1012 hPa. Vento leggermente rinforzato da est a 3,4 m/s. Ora più soleggiata della giornata, ideale per passeggiate.

Tardo pomeriggio (18:00): ritorno delle nubi sparse, temperatura in calo a 10,9 °C e pressione a 1011 hPa. Vento da sud-est sui 3,0 m/s con raffiche superiori (gust fino a ~3,6 m/s). Serata che si prepara a diventare più umida.

Sera (21:00): aumento della nuvolosità e pioggia leggera attesa con accumulo previsto di circa 0,54 mm nelle tre ore; temperatura sui 10,6 °C, umidità alta (79%) e pressione 1011 hPa. Vento debole a 2,2 m/s. Rischio di precipitazioni elevato secondo il modello: portare un ombrello se si esce la sera.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente variabile a Rimini il 30 marzo 2026: nubi diffuse la notte e la mattina, miglioramento a metà giornata con schiarite e clima mite nel primo pomeriggio, seguito da un aumento della nuvolosità e pioggia leggera in serata (circa 0,54 mm). Venti deboli-moderati, temperature tra ~8,5 °C e ~14,3 °C. Consigli: godersi le ore di sole nel pomeriggio e prepararsi a possibili precipitazioni serali.