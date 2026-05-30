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Rimini - Previsioni meteo per il 31 maggio 2026: giornata stabile e temperature fino a 27°C

Rimini, 31 maggio 2026: giornata prevalentemente soleggiata, brezze leggere e precipitazioni pressoché assenti. Dettaglio orario per la giornata.

A cura di Redazione
30 maggio 2026 15:00
Rimini - Previsioni meteo per il 31 maggio 2026: giornata stabile e temperature fino a 27°C -
Meteo
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L'estate avanza con passo misurato sulla costa romagnola: per Rimini il 31 maggio 2026 è attesa una giornata complessivamente stabile e in gran parte soleggiata, con variazioni di nuvolosità limitate e venti deboli. Di seguito il dettaglio orario per organizzare la giornata con informazioni chiare su temperature, vento e probabilità di pioggia.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto con temperatura intorno a 21,5 °C e umidità al 59%. Vento debole da sud-ovest attorno a 1,9 m/s. Precipitazioni praticamente assenti (0 mm attesi).

Prima mattina (03:00): Nuvolosità in parziale attenuazione, nubi sparse e temperatura sui 21,1 °C; umidità leggermente più alta (61%) e probabilità di pioggia molto bassa (circa 7%). Vento debole intorno a 2,2 m/s.

Mattina (06:00): In aumento la temperatura fino a 23,4 °C, con nubi sparse e visibilità buona. Aria ancora relativamente umida (61%) ma condizioni stabili; vento molto debole 0,8 m/s.

Mezza mattinata (09:00): Cielo sereno e rapido aumento termico: circa 26,9 °C. Umidità in calo (46%), sensazione di comfort gradevole; vento debole dai quadranti settentrionali ~2,0 m/s.

Mezzogiorno (12:00): Giornata che si mantiene soleggiata, massima prevista intorno a 27,0 °C. Vento moderatamente debole da nord-est vicino a 4,6 m/s; condizioni ideali per attività all'aperto con basso rischio di pioggia.

Primo pomeriggio (15:00): Cielo sereno, temperatura leggermente in diminuzione a 25,6 °C e umidità intorno al 57%. Vento stabile intorno a 4,4 m/s, sempre contenuto.

Tardo pomeriggio (18:00): Ancora cielo sereno, temperatura sui 24,9 °C e umidità in aumento (64%). Vento molto leggero 0,6 m/s: serata che si prospetta tranquilla e piacevole.

Sera (21:00): Rinfrescamento a 21,8 °C con poche nuvole e umidità 57%. Vento debole da sud-ovest ~2,6 m/s; precipitazioni assenti o trascurabili per l'intero periodo (0 mm previsti).

Riepilogo del giorno

Il 31 maggio 2026 a Rimini sarà una giornata prevalentemente soleggiata e stabile, con massime intorno a 27 °C e minime serali sui 21 °C. Venti perlopiù deboli e probabilità di pioggia trascurabile: condizioni favorevoli per attività all'aperto lungo la costa e per il turismo balneare in avvio di stagione.

Previsioni meteo 31 maggio 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +21.5° (perc. +21.2°)
Precip. -
Vento 1.9 SO (max 1.9)
Umidità 59%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.1° (perc. +20.9°)
Precip. -
Vento 2.2 SO (max 2.1)
Umidità 61%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +23.4° (perc. +23.4°)
Precip. -
Vento 0.8 O (max 1.1)
Umidità 61%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.9° (perc. +27.1°)
Precip. -
Vento 2.0 N (max 1.6)
Umidità 46%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.0° (perc. +27.5°)
Precip. -
Vento 4.6 NE (max 2.8)
Umidità 51%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.6° (perc. +25.7°)
Precip. -
Vento 4.5 E (max 3.0)
Umidità 57%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.9° (perc. +25.1°)
Precip. -
Vento 0.6 S (max 0.6)
Umidità 64%
21:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +21.8° (perc. +21.5°)
Precip. -
Vento 2.6 SO (max 1.9)
Umidità 57%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +20.5° (perc. +20.2°)
Precip. -
Vento 3.0 SO (max 3.5)
Umidità 64%
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