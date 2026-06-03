Rimini - Previsioni meteo per il 4 giugno 2026: giornata tra nubi e schiarite

A Rimini il 4 giugno 2026 atteso tempo in prevalenza asciutto con alternanza di nubi e schiarite; dettagli orari e temperature.

L'aria sulla costa riminese si preannuncia stabile per il 4 giugno 2026, con assenza di fenomeni significativi ma con variazioni di nuvolosita e temperature percepite diverse nell'arco della giornata. Nel testo che segue trovi il quadro orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte si presenta con nubi sparse e temperature intorno a 18,2 °C. Umidita elevata, circa 79%, e pressione sui 1013 hPa. Vento debole da ovest intorno a 1,7 m/s con raffiche minime. Precipitazioni assenti (0 mm), visibilita buona.

Prima mattina (03:00) Cieli ancora con nubi sparse, lieve diminuzione della temperatura a 17,6 °C e umidita crescente fino all 83%. Pressione 1012 hPa. Vento debole da SSW a circa 1,8 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Mattina (06:00) Al primo mattino temperatura in aumento a 20,4 °C e umidita intorno al 74%. Persistono nubi sparse ma senza fenomeni associati. Vento molto debole da ESE intorno a 1,0 m/s. Cielo stabile e asciutto.

Mezza mattinata (09:00) Si procede verso un incremento termico, con circa 24,8 °C e umidita in calo al 62%. Nubi sparse ma ampie schiarite, vento da ESE moderato intorno a 3,9 m/s con raffiche fino a 4,6 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mezzogiorno (12:00) La fase piu calda della giornata: temperatura attesa intorno a 28,1 °C, con percezione termica leggermente piu alta (feel like circa 29,4 °C). Cielo a tratti nuvoloso ma senza piogge, umidita attorno al 58% e pressione sui 1011 hPa. Vento da est moderato a 5,4 m/s con raffiche vicine a 5,8 m/s.

Primo pomeriggio (15:00) Situazione con cielo coperto e temperatura leggermente piu bassa rispetto a mezzogiorno, circa 27,8 °C. Umidita 55% e pressione in lieve calo a 1009 hPa. Vento da ESE intorno a 5,8 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s. Nessuna precipitazione significativa prevista.

Tardo pomeriggio (18:00) Le nubi si diradano in parte: temperatura scende a circa 23,9 °C, umidita risale al 69%. Vento in attenuazione a circa 3,7 m/s con raffiche intorno a 5,0 m/s. Condizioni asciutte e visibilita buona.

Sera (21:00) Serata piacevole con cielo sereno e temperatura sui 21,5 °C. Umidita intorno al 68% e pressione stabile a 1009 hPa. Vento debole da SSW attorno a 3,1 m/s. Assenza di piogge (0 mm) e ottime condizioni per attivita serali all'aperto.

Riepilogo del giorno

Giornata del 4 giugno 2026 a Rimini complessivamente asciutta, con alternanza tra nubi sparse e schiarite; massime intorno a 28 °C e ventilazione moderata soprattutto tra mezzogiorno e primo pomeriggio. Nessuna precipitazione attesa, buona visibilita e condizioni favorevoli per le attivita all'aperto.