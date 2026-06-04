Rimini, previsioni meteo per il 5 giugno 2026: piogge intermittenti e temperature miti

A Rimini il 5 giugno 2026: tempo variabile con brevi rovesci tra mattina e primo pomeriggio, temperature intorno ai 20-24°C. Dettagli orari.

Un campo di nubi accompagnerà la giornata di domani a Rimini, con passaggi di pioggia leggera concentrati tra mattina e primo pomeriggio. Non si prevedono fenomeni intensi ma è consigliabile portare un riparo per gli scrosci occasionali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto con temperatura intorno a 21.4 °C, umidità 70% e pressione 1009 hPa. Vento da SSW a circa 4.5 m/s, raffiche fino a 7.7 m/s. Visibilità buona, senza precipitazioni previste in questa fascia.

Prima mattina (03:00): poche nuvole ma ancora umido, temperatura 21.2 °C, umidità 81% e pressione 1008 hPa. Vento simile alla notte, 4.5 m/s con raffiche a 7.4 m/s da 199°. Condizioni generalmente stabili, probabilità di pioggia molto bassa.

Mattina (06:00): pioggia leggera al risveglio, con circa 0.22 mm attesi nella finestra 03-06. Temperatura più fresca a 19.9 °C, umidità 76% e pressione 1009 hPa. Vento più debole, intorno a 2.8 m/s. Brevi rovesci possibili, soprattutto nelle aree costiere.

Mezza mattinata (09:00): Persistono piogge leggere con accumulo stimato 0.21 mm nella finestra 06-09. Temperatura in salita a 22.6 °C, umidità in calo al 59% e pressione 1011 hPa. Vento da SSW a 3.9 m/s, raffiche intorno a 6.2 m/s. Attenzione a fenomeni intermittenti durante le attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00): Ancora pioggia leggera con ulteriori 0.21 mm previsti tra 09-12. Massima diurna prevista attorno a 23.7 °C, umidità 62% e pressione 1011 hPa. Vento meno sostenuto, circa 2.8 m/s da 217° con raffiche fino a 5.6 m/s. Fenomeni brevi ma ricorrenti.

Primo pomeriggio (15:00): Finestra con maggiore probabilità di precipitazioni: pioggia leggera ma più persistente, con accumulo stimato 1.17 mm nelle ore 12-15 e probabile copertura nuvolosa elevata. Temperatura 23.3 °C, umidità 70% e pressione 1011 hPa. Vento in rotazione da SSE a circa 5.5 m/s, raffiche fino a 6.7 m/s. Consigliato un riparo se si prevede di stare all'aperto.

Tardo pomeriggio (18:00): Condizioni in miglioramento con nubi sparse, temperatura 23.2 °C, umidità 73% e pressione 1012 hPa. Vento debole-moderato a 3.6 m/s, raffiche inferiori a 4 m/s. Probabilità di nuovi rovesci ridotta ma non nulla (pop ~71%).

Sera (21:00): nubi sparse e clima ancora mite, temperatura 22.3 °C, umidità 75% e pressione 1014 hPa. Vento debole da circa 201° a 2.7 m/s, senza precipitazioni previste per la fascia serale.

Riepilogo del giorno

Giornata a Rimini prevalentemente variabile con fasi di pioggia leggera concentrate tra mattina e primo pomeriggio e miglioramento nel tardo pomeriggio. Temperature comprese indicativamente tra 19.9 °C e 23.7 °C, vento da S/SSE moderato con raffiche occasionali. Nessun episodio intenso atteso, ma attenzione ai rovesci intermittenti nella finestra 06:00-15:00.