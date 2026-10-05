Rimini - Previsioni meteo per il 6 ottobre 2026: temperature miti e piogge pomeridiane

A Rimini il 6 ottobre 2026 tempo generalmente mite: nottata tranquilla, nubi in aumento e piogge concentrate tra mezzogiorno e il primo pomeriggio.

La giornata meteorologica a Rimini del 6 ottobre 2026 si presenta con spunti contrastanti: una parte della giornata rimarrà asciutta e relativamente mite, mentre il periodo centrale vedrà un aumento della nuvolosità con fenomeni piovosi. Di seguito il dettaglio orario per orientarsi sulle condizioni previste.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Temperatura intorno a 18,5 °C, umidità al 83% e pressione stabile sui 1022 hPa. Cielo: nubi sparse (copertura ~67%). Vento debole da sud-ovest attorno a 0,9 m/s con raffiche minime (gust fino a 1,8 m/s). Nessuna precipitazione prevista (0 mm) e visibilità buona.

Prima mattina (03:00) — Temperature in lieve calo a 16,6 °C, umidità 79% e pressione 1021 hPa. Cielo sereno con nuvolosità residua molto limitata (6%). Vento molto debole da sud-ovest a 0,6 m/s. Condizioni asciutte (0 mm di precipitazioni previste).

Mattina (06:00) — Attese nubi sparse con temperatura attorno a 17,7 °C, umidità 72% e pressione 1021 hPa. Vento debole da ovest a 0,95 m/s (raffiche fino a 2,2 m/s). Tempo asciutto, visibilità regolare.

Mezza mattinata (09:00) — Mattinata avanzata con cielo in gran parte sereno e temperature in rialzo a 22,4 °C; umidità scesa al 55% e pressione 1021 hPa. Vento da est-nord-est intorno a 2,0 m/s con raffiche sensibili fino a quasi 6 m/s. Giornata che promette temperatura mite ma con aumento della ventilazione locale. Precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00) — Aumento della nuvolosità e primo nucleo di pioggia: temperatura massima intorno a 23,9 °C, umidità 62% e pressione 1020 hPa. Probabilità di pioggia elevata (pop circa 0,88) con accumulo previsto circa 1,3 mm nelle tre ore. Vento moderato da est a 4,6 m/s con raffiche fino a 10 m/s; visibilità ridotta (circa 4.781 m) durante gli episodi di pioggia.

Primo pomeriggio (15:00) — Periodo con pioggia moderata: temperatura in calo a 20,7 °C, umidità alta (81%) e pressione 1019 hPa. Precipitazioni più consistenti, accumulate previste ~3,0 mm nelle tre ore (pop 0,89). Vento debole da sud-est a 1,25 m/s con raffiche fino a 3,1 m/s. Consigliata cautela su strade bagnate.

Tardo pomeriggio (18:00) — Pioggia residua nella serata con accumulo di ~2,1 mm nelle tre ore; temperatura intorno a 18,3 °C, umidità molto alta al 95% e pressione 1019 hPa. Condizioni prevalenti: pioggia leggera che tende ad attenuarsi. Vento molto debole (circa 0,7 m/s) e copertura nuvolosa in diminuzione (30%).

Sera (21:00) — Ritorno a condizioni più stabili: cielo sereno, temperatura su 18,3 °C, umidità 88% e pressione 1019 hPa. Vento debole da sud-ovest attorno a 1,4 m/s; precipitazioni non attese (0 mm) e visibilità in miglioramento.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente mite per la stagione a Rimini il 6 ottobre 2026, con una nottata e una prima parte della mattina prevalentemente asciutte e temperature tra 16–24 °C. Il periodo centrale della giornata (mezzogiorno–primo pomeriggio) vedrà un aumento della nuvolosità e piogge intermittenti (accumuli moderati attorno a 1–3 mm nelle singole finestre di tre ore), accompagnate da raffiche di vento locali fino a ~10 m/s. Il pomeriggio tardo e la sera porteranno un graduale miglioramento con precipitazioni in attenuazione.

Consigli pratici: portare un ombrello per il pomeriggio e prestare attenzione alla viabilità durante gli episodi di pioggia moderata.