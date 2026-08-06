Rimini - Previsioni meteo per il 7 agosto 2026: giornata calda e in prevalenza serena

Rimini, 7 agosto 2026 — giornata calda e soleggiata con ventilazione debole; dettagli orari e consigli pratici.

L'estate tiene banco a Rimini: domani, 7 agosto 2026, è attesa una giornata complessivamente stabile e calda, con poche nubi e brezze deboli. Qui di seguito il quadro orario per pianificare la giornata con precisione.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — nubi sparse, temperatura intorno a 26,7 °C con umidità al 77% e pressione a 1013 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 2,9 m/s (raffiche fino a 2,6 m/s). Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni nulla (pop 0%): precipitazioni attese 0 mm.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno, temperatura in lieve calo a 25,5 °C, umidità 66% e pressione stabile. Vento molto debole da ovest-sud-ovest intorno a 1,2 m/s (raffica 1,5 m/s). Condizioni ideali per chi preferisce il mattino presto all'aperto.

Mattina (06:00) — cielo sereno, aumento termico a 27,8 °C, umidità 61% e pressione 1014 hPa. Brezza leggera da nord-ovest a circa 2,2 m/s (raffiche 2,6 m/s). Sensazione di caldo in aumento (feels like ~29 °C). Precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00) — poche nuvole, temperatura già alta a 32,0 °C, umidità 55% e pressione 1015 hPa. Vento da nord molto debole-moderato a 4,5 m/s (raffiche 4,1 m/s). Sensazione di caldo marcato (feels like ~35,7 °C): attenzione al sole nelle attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno, picco diurno con 33,8 °C, umidità scesa al 47% e pressione 1014 hPa. Vento da nord-est intorno a 3,5 m/s (raffiche 3,4 m/s). Sensazione termica elevata (feels like ~37 °C). Evitare sforzi prolungati nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00) — sereno, massima attesa di 34,3 °C, umidità 50% e pressione 1013 hPa. Vento da est a 4,0 m/s con raffiche fino a 5,6 m/s. Sensazione di caldo intensa (feels like ~39 °C): rischio di disagio da caldo per fasce sensibili.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno, lieve attenuazione delle temperature a 31,5 °C, umidità risale al 61% e pressione 1012 hPa. Vento da est-sud-est debole a 2,2 m/s (raffiche 2,7 m/s). Condizioni ancora calde ma più sopportabili rispetto al picco pomeridiano.

Sera (21:00) — cielo sereno, temperatura intorno a 29,2 °C, umidità 57% e pressione 1012 hPa. Vento molto debole da sud-est a 1,8 m/s (raffiche 1,9 m/s). Notte che rimarrà calda: ventilazione lieve e assenza di precipitazioni.

Riepilogo del giorno

Giornata del 7 agosto 2026 a Rimini caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente sereno, senza precipitazioni attese. Temperature elevate, con massime intorno a 34 °C e sensazione di caldo accentuata nelle ore centrali (feels like fino a ~39 °C). Vento generalmente debole da direzioni variabili, con raffiche locali nel primo pomeriggio. Consigli: idratarsi, evitare esposizione prolungata nelle ore calde e prestare attenzione alle persone più vulnerabili.