Rimini: previsioni meteo per il 9 agosto 2026 - caldo e cielo sereno
Rimini, 9 agosto 2026: giornata stabile con cielo sereno e picco intorno a 35°C. Previsioni dettagliate per fascia oraria.
Domani a Rimini si profila una giornata dominata dall'alta pressione: cielo prevalentemente sereno e assenza di fenomeni significativi. Le temperature saranno elevate nelle ore centrali, con una sensazione di calore accentuata dal basso tasso di umidità relativa.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) Cielo sereno. Temperatura intorno a 27,6 °C; umidità 63%; pressione 1017 hPa. Sensazione termica: 29,2 °C. Vento debole da SO a circa 1,4 m/s con raffiche fino a 1,4 m/s. Visibilità buona (10 000 m). Precipitazioni: 0 mm.
Prima mattina (03:00) Cielo ancora sereno e temperatura in lieve calo a 25,5 °C; umidità 60%; pressione 1016 hPa. Sensazione termica: 25,7 °C. Vento debole da Ovest-SO a 2,7 m/s; nessuna pioggia attesa (0 mm).
Mattina (06:00) Sole pieno e aria più secca: 26,8 °C, umidità 51%, pressione 1017 hPa. Sensazione termica: 27,3 °C. Vento debole da NW intorno a 2,1 m/s. Nessuna copertura nuvolosa significativa e precipitazioni assenti.
Mezza mattinata (09:00) Aumento marcato delle temperature con cielo sereno: 32,4 °C, umidità 44%. Sensazione termica: 33,6 °C. Vento leggero da N a 3,2 m/s. Sole diretto e radiazione in crescita — protezione solare consigliata. Precipitazioni: 0 mm.
Mezzogiorno (12:00) Cielo sereno e caldo: 33,7 °C, umidità 44%, pressione 1016 hPa. Sensazione termica: 35,9 °C. Vento moderatamente debole da NE a 4,4 m/s con leggere raffiche. Assenza di pioggia.
Primo pomeriggio (15:00) Punta di giornata: cielo sempre sereno, temperatura massima intorno a 34,8 °C; umidità bassa 41%. Sensazione di caldo intenso: 37,1 °C. Vento da E a circa 4,4 m/s, raffiche fino a 4,4 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).
Tardo pomeriggio (18:00) Diminuzione graduale della temperatura a 31,1 °C; umidità 44%. Sensazione termica: 31,7 °C. Vento debole da SE a 2,7 m/s. Cielo sereno, condizioni stabili e asciutte.
Sera (21:00) Cielo sereno con temperatura intorno a 29,5 °C; umidità 46%, pressione 1015 hPa. Sensazione termica: 29,8 °C. Vento calmo da S-SO a 1,7 m/s. Notte notte calda ma senza fenomeni precipitativi.
Riepilogo del giorno
Giornata a Rimini caratterizzata da cielo sereno e tempo stabile per tutta la durata del 9 agosto 2026. Massima prevista intorno a 34,8 °C nel primo pomeriggio, con sensazione di caldo più intensa (fino a 37,1 °C). Venti generalmente deboli (1–4,4 m/s). Precipitazioni assenti (0 mm). Consigliati accorgimenti per il caldo: idratazione, protezione solare e limitare sforzi nelle ore centrali.