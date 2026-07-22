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Rimini - Previsioni meteorologiche per il 23 luglio 2026: soleggiato con nubi nel pomeriggio

Previsioni per Rimini, 23 luglio 2026: notte mite, mattinata calda e a tratti serena, aumento delle nubi nel pomeriggio senza piogge.

A cura di Redazione
22 luglio 2026 15:00
Rimini - Previsioni meteorologiche per il 23 luglio 2026: soleggiato con nubi nel pomeriggio -
Meteo
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La giornata del 23 luglio 2026 a Rimini si presenta nel complesso tranquilla: alternanza di sole e nuvolosità con assenza di precipitazioni attese. Temperature estive ma non afose, venti deboli e pressione stabile.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La prima parte della notte resterà serena con cielo limpido. Temperatura intorno a 22,4 °C, umidità 53% e pressione sui 1016 hPa. Vento debole dai quadranti meridionali a circa 1,7 m/s (raffiche fino a 1,9 m/s). Precipitazioni previste: 0 mm (0%). Visibilità ottima.

Prima mattina (03:00) Condizioni ancora di cielo sereno, lieve diminuzione della temperatura a 20,9 °C con umidità che risale al 63%. Vento debole da SSE a 2,4 m/s (raffiche 2,4 m/s). Pressione stabile intorno a 1015 hPa. Nessuna pioggia attesa.

Mattina (06:00) Al sorgere del sole cielo generalmente sereno (nuvolosità residua trascurabile). Temperatura in risalita a 23,7 °C, umidità 52%. Vento quasi calmo intorno a 0,5 m/s (raffiche 0,9 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00) Mattinata che diventa decisamente più calda: 27,9 °C previsti e sensazione di giornata estiva. Cielo per lo più sereno, nuvolosità minima (circa 8%). Vento fresco da NE a 3,1 m/s (raffiche 2,6 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Mezzogiorno (12:00) Clima pienamente estivo con 27,8 °C; aumenta la nuvolosità con nubi sparse intorno al 55%. Vento da NE-E a circa 3,5 m/s (raffiche 2,6 m/s). Pressione leggermente in calo a 1013 hPa. Pioggia assente (0 mm, 0%).

Primo pomeriggio (15:00) La nuvolosità raggiunge il suo massimo nella giornata: cielo coperto nelle ore centrali del pomeriggio. Temperatura massima attesa intorno a 27,2 °C, umidità 48%. Vento debole da ENE a 3,5 m/s (raffiche 3,0 m/s). Non si segnalano fenomeni piovosi.

Tardo pomeriggio (18:00) Le nubi cominceranno a diradare parzialmente: nubi sparse con cielo più variabile. Temperatura in calo a 24,6 °C, umidità 52%. Vento moderato debole intorno a 3,1 m/s (raffiche fino a 3,8 m/s). Precipitazioni assenti.

Sera (21:00) Serata gradevole e prevalentemente serena, temperatura intorno a 22,4 °C e umidità sul 59%. Vento debole da SSE a 2,1 m/s (raffiche 2,2 m/s). Atmosfera tranquilla con visibilità buona e nessuna pioggia prevista.

Riepilogo del giorno

Giornata del 23 luglio 2026 a Rimini in prevalenza soleggiata con un aumento della nuvolosità tra mezzogiorno e il primo pomeriggio; non sono attese precipitazioni (0 mm). Temperature estive comprese tra circa 20,9 °C nelle ore più fresche e 27,9 °C come valore massimo, vento generalmente debole (intorno a 2–3 m/s) e pressione stabile. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con lieve rischio di cielo coperto nel pomeriggio ma senza fenomeni avversi significativi.

Previsioni meteo 23 luglio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.4° (perc. +22.1°)
Precip. -
Vento 1.7 SE (max 1.9)
Umidità 53%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.9° (perc. +20.7°)
Precip. -
Vento 2.4 S (max 2.4)
Umidità 63%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.7° (perc. +23.5°)
Precip. -
Vento 0.5 S (max 0.9)
Umidità 52%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.9° (perc. +27.7°)
Precip. -
Vento 3.1 NE (max 2.6)
Umidità 43%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +27.8° (perc. +27.8°)
Precip. -
Vento 3.5 NE (max 2.6)
Umidità 44%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +27.2° (perc. +27.5°)
Precip. -
Vento 3.5 E (max 3.0)
Umidità 48%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +24.6° (perc. +24.5°)
Precip. -
Vento 3.1 E (max 3.8)
Umidità 52%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +22.4° (perc. +22.2°)
Precip. -
Vento 2.1 S (max 2.2)
Umidità 59%
24:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +22.8° (perc. +22.9°)
Precip. -
Vento 3.5 E (max 4.2)
Umidità 64%
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