Rimini - Previsioni meteorologiche per il 23 luglio 2026: soleggiato con nubi nel pomeriggio

Previsioni per Rimini, 23 luglio 2026: notte mite, mattinata calda e a tratti serena, aumento delle nubi nel pomeriggio senza piogge.

La giornata del 23 luglio 2026 a Rimini si presenta nel complesso tranquilla: alternanza di sole e nuvolosità con assenza di precipitazioni attese. Temperature estive ma non afose, venti deboli e pressione stabile.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La prima parte della notte resterà serena con cielo limpido. Temperatura intorno a 22,4 °C, umidità 53% e pressione sui 1016 hPa. Vento debole dai quadranti meridionali a circa 1,7 m/s (raffiche fino a 1,9 m/s). Precipitazioni previste: 0 mm (0%). Visibilità ottima.

Prima mattina (03:00) Condizioni ancora di cielo sereno, lieve diminuzione della temperatura a 20,9 °C con umidità che risale al 63%. Vento debole da SSE a 2,4 m/s (raffiche 2,4 m/s). Pressione stabile intorno a 1015 hPa. Nessuna pioggia attesa.

Mattina (06:00) Al sorgere del sole cielo generalmente sereno (nuvolosità residua trascurabile). Temperatura in risalita a 23,7 °C, umidità 52%. Vento quasi calmo intorno a 0,5 m/s (raffiche 0,9 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00) Mattinata che diventa decisamente più calda: 27,9 °C previsti e sensazione di giornata estiva. Cielo per lo più sereno, nuvolosità minima (circa 8%). Vento fresco da NE a 3,1 m/s (raffiche 2,6 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Mezzogiorno (12:00) Clima pienamente estivo con 27,8 °C; aumenta la nuvolosità con nubi sparse intorno al 55%. Vento da NE-E a circa 3,5 m/s (raffiche 2,6 m/s). Pressione leggermente in calo a 1013 hPa. Pioggia assente (0 mm, 0%).

Primo pomeriggio (15:00) La nuvolosità raggiunge il suo massimo nella giornata: cielo coperto nelle ore centrali del pomeriggio. Temperatura massima attesa intorno a 27,2 °C, umidità 48%. Vento debole da ENE a 3,5 m/s (raffiche 3,0 m/s). Non si segnalano fenomeni piovosi.

Tardo pomeriggio (18:00) Le nubi cominceranno a diradare parzialmente: nubi sparse con cielo più variabile. Temperatura in calo a 24,6 °C, umidità 52%. Vento moderato debole intorno a 3,1 m/s (raffiche fino a 3,8 m/s). Precipitazioni assenti.

Sera (21:00) Serata gradevole e prevalentemente serena, temperatura intorno a 22,4 °C e umidità sul 59%. Vento debole da SSE a 2,1 m/s (raffiche 2,2 m/s). Atmosfera tranquilla con visibilità buona e nessuna pioggia prevista.

Riepilogo del giorno

Giornata del 23 luglio 2026 a Rimini in prevalenza soleggiata con un aumento della nuvolosità tra mezzogiorno e il primo pomeriggio; non sono attese precipitazioni (0 mm). Temperature estive comprese tra circa 20,9 °C nelle ore più fresche e 27,9 °C come valore massimo, vento generalmente debole (intorno a 2–3 m/s) e pressione stabile. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con lieve rischio di cielo coperto nel pomeriggio ma senza fenomeni avversi significativi.