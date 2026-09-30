Rimini, previsioni per il 1 ottobre 2026: giornata soleggiata, caldo diurno e nubi serali

A Rimini il 1 ottobre 2026 atteso un giorno stabile con cielo sereno e picco termico vicino a 26°C; aumento della nuvolosità verso sera.

L'autunno entra con un giorno di stabilità atmosferica a Rimini: temperature miti diurne, nottata fresca e una tendenza a un aumento della nuvolosità in serata. Nessuna precipitazione attesa, ma vale la pena seguire l'evoluzione serale per chi ha programmi all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): Cielo sereno e condizioni stabili. Temperatura intorno a 16,1 °C alle 00:00 con umidità elevata (93%) e pressione su 1024 hPa. Vento debole da sud-ovest a circa 0,9 m/s con raffiche fino a 2,3 m/s. Probabilità di pioggia 0% e precipitazioni assenti (0 mm). Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00 - 06:00): Ancora sereno con leggera diminuzione termica a circa 14,8 °C alle 03:00 e umidità intorno al 94%. Pressione stabile a 1024 hPa. Vento molto debole da sud-ovest, 1,3 m/s con raffiche fino a 2,9 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Mattina (06:00 - 09:00): Mattinata limpida e soleggiata: temperatura risale a circa 16,2 °C alle 06:00, umidità in calo al 79% e pressione 1025 hPa. Vento leggero intorno a 1,6 m/s con raffiche fino a 3,3 m/s. Cielo sereno e visibilità ottima.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): Forte soleggiamento con aumento termico deciso: circa 23,2 °C alle 09:00. Umidità scende al 57% e pressione stabile a 1025 hPa. Vento debole, 0,9 m/s, raffiche fino a 4,4 m/s. Assenza di precipitazioni (0 mm), giornata asciutta.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00): Punto più caldo della giornata: temperatura massima prevista intorno a 25,97 °C a mezzogiorno con umidità contenuta al 39% e pressione 1025 hPa. Vento debole da nord-est attorno a 2,7 m/s, con raffiche fino a 7,4 m/s. Clima mite e soleggiato, condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): Pomeriggio ancora soleggiato con circa 24,9 °C alle 15:00, umidità 45% e pressione leggermente a 1024 hPa. Vento intorno a 2,6 m/s da nord-est con raffiche fino a 6,2 m/s. Cieli per lo più sereni, poche nubi isolate.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): Aumento della nuvolosità: alle 18:00 si registra nuvolosità compatta (97% di copertura) e temperatura in calo a 20,8 °C. Umidità risale al 67% e pressione 1025 hPa. Vento molto debole, circa 0,3 m/s. Nessuna pioggia prevista, ma il cielo diventa coperto.

Sera (21:00 - 24:00): Col calare della notte nuvolosità ancora presente ma meno compatta (circa 84% alle 21:00). Temperatura intorno a 18,4 °C, umidità 68% e vento leggero 1,3 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s. Nubi sparse e condizioni asciutte, visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata a Rimini il 1 ottobre 2026, con massima intorno a 26 °C e minime notturne sui 15 °C. Vento generalmente debole, pressione elevata intorno a 1024-1025 hPa e probabilità di pioggia nulla (0%). Attenzione solo all'aumento della nuvolosità nella tarda serata, che renderà il cielo più coperto senza portare precipitazioni.