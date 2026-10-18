Rimini: previsioni per il 19 ottobre 2026 — giornata stabile e mite

A Rimini il 19 ottobre 2026: tempo generalmente stabile, temperature miti e bassa probabilità di pioggia. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

L'aria resterà stabile su Rimini per gran parte della giornata del 19 ottobre 2026: poche nubi e ampie schiarite caratterizzeranno le ore centrali, con temperature in deciso aumento rispetto alla prima mattina. Nessun fenomeno significativo atteso, ma attenzione alle escursioni termiche e ai rinforzi di vento diurni.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): poche nuvole. Temperatura intorno a 13,8 °C, umidità 79%, pressione 1023 hPa. Vento debole da SSE a circa 1,4 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s. Probabilità di precipitazioni nulla (0%, 0 mm). Visibilità buona.

Prima mattina (03:00): cielo sereno. Temperatura circa 13,1 °C, umidità 78%, pressione 1023 hPa. Vento molto debole da SSE a 1,6 m/s (raffiche 2,7 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00): cielo sereno. Minime intorno a 12,2 °C, umidità 80%, pressione 1023 hPa. Vento molto calmo, circa 0,8 m/s (raffiche 1,3 m/s). Condizioni ideali per attività all'aperto al primo mattino.

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno e rapido rialzo termico fino a 20,3 °C, umidità in calo al 56%, pressione 1023 hPa. Vento da E a circa 2,0 m/s con raffiche fino a 5,7 m/s. Giornata che prende un carattere mite e soleggiato.

Mezzogiorno (12:00): nubi sparse ma prevale il sole. Massima prevista sulle ore centrali di circa 21,8 °C, umidità 55%, pressione 1023 hPa. Vento da ENE a 3,5 m/s con raffiche locali fino a 8,4 m/s: si possono avvertire brevi rinforzi del vento.

Primo pomeriggio (15:00): cielo in prevalenza sereno. Temperatura intorno a 20,7 °C, umidità 60%, pressione leggermente in calo a 1021 hPa. Vento moderato fino a 2,8 m/s con raffiche intorno a 6,0 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo sereno con prime ore più fresche: 16,8 °C, umidità 83%, pressione 1021 hPa. Vento debole a 1,8 m/s (raffiche 3,1 m/s). Buone condizioni per passeggiate serali.

Sera (21:00): cielo sereno. Temperature in discesa a circa 15,4 °C, umidità alta al 91%, pressione 1021 hPa. Vento calmo da S a 1,0 m/s (raffiche 2,1 m/s). Tempo asciutto e stabile per la notte.

Riepilogo del giorno

Giornata del 19 ottobre 2026 a Rimini prevalentemente stabile e soleggiata, con massime attorno ai 21–22 °C e minime intorno a 12 °C. Nessuna precipitazione attesa (probabilità 0%), venti generalmente deboli con possibili raffiche diurne localmente superiori a 6–8 m/s. Pressione relativamente alta intorno a 1021–1023 hPa. Consigli: giornata adatta alle attività all'aperto, portare un leggero strato per la sera a causa dell'escursione termica.