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Rimini: previsioni per il 19 ottobre 2026 — giornata stabile e mite

A Rimini il 19 ottobre 2026: tempo generalmente stabile, temperature miti e bassa probabilità di pioggia. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

A cura di Redazione
18 ottobre 2026 15:00
Rimini: previsioni per il 19 ottobre 2026 — giornata stabile e mite -
Meteo
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L'aria resterà stabile su Rimini per gran parte della giornata del 19 ottobre 2026: poche nubi e ampie schiarite caratterizzeranno le ore centrali, con temperature in deciso aumento rispetto alla prima mattina. Nessun fenomeno significativo atteso, ma attenzione alle escursioni termiche e ai rinforzi di vento diurni.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): poche nuvole. Temperatura intorno a 13,8 °C, umidità 79%, pressione 1023 hPa. Vento debole da SSE a circa 1,4 m/s con raffiche fino a 2,5 m/s. Probabilità di precipitazioni nulla (0%, 0 mm). Visibilità buona.

Prima mattina (03:00): cielo sereno. Temperatura circa 13,1 °C, umidità 78%, pressione 1023 hPa. Vento molto debole da SSE a 1,6 m/s (raffiche 2,7 m/s). Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00): cielo sereno. Minime intorno a 12,2 °C, umidità 80%, pressione 1023 hPa. Vento molto calmo, circa 0,8 m/s (raffiche 1,3 m/s). Condizioni ideali per attività all'aperto al primo mattino.

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno e rapido rialzo termico fino a 20,3 °C, umidità in calo al 56%, pressione 1023 hPa. Vento da E a circa 2,0 m/s con raffiche fino a 5,7 m/s. Giornata che prende un carattere mite e soleggiato.

Mezzogiorno (12:00): nubi sparse ma prevale il sole. Massima prevista sulle ore centrali di circa 21,8 °C, umidità 55%, pressione 1023 hPa. Vento da ENE a 3,5 m/s con raffiche locali fino a 8,4 m/s: si possono avvertire brevi rinforzi del vento.

Primo pomeriggio (15:00): cielo in prevalenza sereno. Temperatura intorno a 20,7 °C, umidità 60%, pressione leggermente in calo a 1021 hPa. Vento moderato fino a 2,8 m/s con raffiche intorno a 6,0 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Tardo pomeriggio (18:00): cielo sereno con prime ore più fresche: 16,8 °C, umidità 83%, pressione 1021 hPa. Vento debole a 1,8 m/s (raffiche 3,1 m/s). Buone condizioni per passeggiate serali.

Sera (21:00): cielo sereno. Temperature in discesa a circa 15,4 °C, umidità alta al 91%, pressione 1021 hPa. Vento calmo da S a 1,0 m/s (raffiche 2,1 m/s). Tempo asciutto e stabile per la notte.

Riepilogo del giorno

Giornata del 19 ottobre 2026 a Rimini prevalentemente stabile e soleggiata, con massime attorno ai 21–22 °C e minime intorno a 12 °C. Nessuna precipitazione attesa (probabilità 0%), venti generalmente deboli con possibili raffiche diurne localmente superiori a 6–8 m/s. Pressione relativamente alta intorno a 1021–1023 hPa. Consigli: giornata adatta alle attività all'aperto, portare un leggero strato per la sera a causa dell'escursione termica.

Previsioni meteo 19 ottobre 2026

00:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +13.8° (perc. +13.3°)
Precip. -
Vento 1.4 S (max 2.5)
Umidità 79%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +13.1° (perc. +12.5°)
Precip. -
Vento 1.6 S (max 2.7)
Umidità 78%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +12.2° (perc. +11.5°)
Precip. -
Vento 0.8 SO (max 1.3)
Umidità 80%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.3° (perc. +19.8°)
Precip. -
Vento 2.0 E (max 5.7)
Umidità 56%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.8° (perc. +21.4°)
Precip. -
Vento 3.5 E (max 8.4)
Umidità 55%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.7° (perc. +20.4°)
Precip. -
Vento 2.8 E (max 6.0)
Umidità 60%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.8° (perc. +16.7°)
Precip. -
Vento 1.8 SE (max 3.1)
Umidità 83%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.4° (perc. +15.4°)
Precip. -
Vento 1.0 S (max 2.1)
Umidità 91%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.4° (perc. +14.3°)
Precip. -
Vento 0.5 SO (max 1.4)
Umidità 90%
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