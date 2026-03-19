Rimini, previsioni per il 20 marzo 2026: giornata serena e temperature miti sulla costa

A Rimini il 20 marzo 2026 si profila una giornata prevalentemente soleggiata e senza piogge: dettagli orari e consigli per chi esce.

La giornata di venerdì 20 marzo 2026 a Rimini si apre senza sorprese meteorologiche importanti: cielo tranquillo, assenza di precipitazioni significative e temperature miti per il periodo. Nei paragrafi che seguono troverete il dettaglio orario per organizzare la giornata con precisione.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): cielo sereno e visibilità buona (10 km). Temperature intorno a 11.2 °C alle 00:00, in calo a 9.6 °C alle 03:00; umidità tra il 67% e il 70%. Vento da nord-est moderato con raffiche fino a 9.5 m/s nella prima parte della notte, poi in lieve diminuzione (velocità media 4–5 m/s). Probabilità di pioggia 0% — precipitazioni attese 0 mm.

Prima mattina (03:00 - 06:00): cielo sereno e temperature che scendono leggermente fino a 9.3 °C alle 06:00. Umidità intorno al 73% alle prime ore del mattino. Vento debole da nord (intorno a 3–4 m/s) con raffiche fino a circa 6–7 m/s. Condizioni stabili, ideale per chi preferisce attività all'aperto presto.

Mattina (06:00 - 09:00): sereno e sensazione di fresco mattutino: temperatura percepita intorno a 7–8 °C nelle prime ore, con termometro che risale a 12.3 °C alle 09:00. Pressione mediamente intorno a 1017–1018 hPa. Vento da componenti settentrionali, intensità in aumento fino a circa 6 m/s, raffiche possibili fino a 8.4 m/s.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): cielo sereno prevalente e temperature in lieve aumento fino a 12.8 °C a metà giornata. Umidità in diminuzione (intorno al 54–57%). Vento da nord-est con velocità moderata (4–5 m/s) e raffiche che possono sfiorare i 7–8 m/s; giornata asciutta con precipitazioni nulle.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00): tempo stabile e soleggiato. Massima prevista sulla fascia intorno a 12.5–12.8 °C. Sensazione termica vicino ai 11–12 °C. Il vento cala nel primo pomeriggio (intorno a 2.7–4.9 m/s), comunque con raffiche occasionali. Pressione intorno a 1016–1017 hPa.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): ancora sereno, con temperature che rimangono attorno a 12.5 °C nel primo pomeriggio e cominciano a diminuire verso sera. Vento generalmente debole (2–3 m/s) da direzioni tra nord e nord-est. Umidità intorno al 55% e assenza di precipitazioni previste.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): cielo sereno o con poche nubi in serata; temperatura in calo a 10.2 °C alle 18:00 e ulteriormente a 9.3 °C verso le 21:00. Vento che ruota da ovest (270°) e si attenua molto, con intensità molto bassa (circa 1–1.9 m/s) e raffiche minime. Buona visibilità e tempo stabile per le attività serali.

Sera (21:00 - 24:00): poche nubi ma condizioni generalmente calme: temperatura attorno a 9.3 °C, umidità intorno al 58% e vento debole da ovest. Nessuna precipitazione attesa (0% di probabilità, 0 mm). Serata tranquilla lungo la costa.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente soleggiata e asciutta a Rimini per il 20 marzo 2026, con massime intorno a 12–13 °C e minime notturne attorno a 9–11 °C. Venti da nord-est moderati al mattino, in generale deboli nel resto della giornata, e nessuna precipitazione significativa prevista. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con una lieve sensazione di freschezza nelle ore notturne e mattutine. Come sempre, si consiglia di verificare aggiornamenti nelle ore precedenti l'uscita, perché le condizioni possono evolvere.