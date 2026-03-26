Rimini, previsioni per il 27 marzo 2026: giornata grigia con piovaschi intermittenti

A Rimini il 27 marzo 2026 tempo variabile: pioggia leggera notturna e al pomeriggio, cielo molto nuvoloso, temperature tra 3.8°C e 9.5°C.

La giornata meteorologica del 27 marzo 2026 a Rimini si presenta con condizioni sostanzialmente nuvolose e alcuni episodi di pioggia leggera, concentrati nella prima parte della notte, nelle ore prima dell'alba e con un breve riacutizzarsi nel primo pomeriggio. Temperature contenute e ventilazione dal quadrante nord-ovest, a tratti moderata: leggi il dettaglio per organizzare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): previsto pioggia leggera con precipitazione stimata di circa 0,6 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 3,8 °C (percepita 2,4 °C), umidità 80% e pressione 1003 hPa. Vento debole da 306° a 1,7 m/s con raffiche fino a 3,9 m/s. Copertura nuvolosa completa (100%).

Prima mattina (03:00): proseguono rovesci deboli, pioggia attesa 0,62 mm nella finestra; probabilità di precipitazione circa 78%. Temperatura 6,5 °C (percepita 3,1 °C), umidità 77%, pressione 1004 hPa. Vento in aumento da 301° a 5,1 m/s con raffiche fino a 8,7 m/s. Cielo molto nuvoloso (~99%).

Mattina (06:00): cessazione dei fenomeni in intensità significativa, cielo coperto con probabilità precipitazioni intorno al 46% ma senza accumuli rilevanti segnalati. Temperatura 5,7 °C (percepita 2,6 °C), umidità 76%, pressione 1007 hPa. Vento da 327° a 4,3 m/s con raffiche fino a 6,6 m/s.

Mezza mattinata (09:00): cielo ancora coperto, asciutto nelle osservazioni; temperatura in lieve aumento a 7,3 °C (percepita 4,1 °C), umidità 67% e pressione 1009 hPa. Vento da 303° a 5,1 m/s con raffiche fino a 6,7 m/s. Visibilità buona (10.000 m).

Mezzogiorno (12:00): massima giornata attesa intorno a 9,5 °C, cielo molto nuvoloso ma asciutto. Sensazione termica attorno a 6,9 °C, umidità scesa al 58% e pressione stabile a 1009 hPa. Vento da 343° a 5,3 m/s con raffiche fino a 9,9 m/s. Condizioni prevalentemente coperte.

Primo pomeriggio (15:00): lieve ripresa della pioviggine con accumulo stimato 0,25 mm e probabilità di fenomemi attorno al 41%. Temperatura 8,7 °C (percepita 6,7 °C), umidità 65% e pressione 1010 hPa. Vento da 295° a 3,4 m/s con raffiche fino a 5,6 m/s. Cielo ancora molto nuvoloso.

Tardo pomeriggio (18:00): rapido miglioramento relativo con cielo coperto ma senza precipitazioni attese. Temperatura 7,3 °C (percepita 6,1 °C), umidità 72% e pressione 1011 hPa. Vento debole da 243° a 2,0 m/s (raffiche fino a 2,4 m/s).

Sera (21:00): condizioni stabili e nuvolose, senza piogge previste nelle tre ore successive. Temperatura 7,0 °C (percepita 5,2 °C), umidità 71% e pressione in leggero aumento a 1012 hPa. Vento da 233° a 2,6 m/s con raffiche contenute. Copertura nuvolosa alta (~98%).

Riepilogo del giorno

Il 27 marzo 2026 a Rimini sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con episodi di pioggia leggera più probabili durante la notte, nelle prime ore del mattino e con un piccolo episodio nel primo pomeriggio. Le temperature varieranno tra circa 3,8 °C nelle ore più fredde e 9,5 °C intorno a mezzogiorno. Vento da nord-ovest moderato nelle raffiche, pressione in graduale aumento nel corso della giornata. In generale, porta con te un ombrello nelle ore notturne e mattutine e considera abbigliamento a strati per le temperature fresche.