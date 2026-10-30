Rimini - Previsioni per il 31 ottobre 2026: nottata piovosa, miglioramento in giornata

Rimini, 31 ottobre 2026: piogge notturne e mattutine con accumuli locali, poi schiarite e temperature miti; tutti i dettagli orari.

L'avvio di sabato 31 ottobre a Rimini presenta una netta divisione tra una prima parte di giornata con piogge e visibilità ridotta e un pomeriggio più tranquillo e mite. Leggi il dettaglio orario per organizzare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — pioggia leggera. Temperatura intorno a 12.5 °C, umidità alta (92%), pressione 1023 hPa. Precipitazioni previste circa 2.96 mm nelle 3 ore (probabilità 100%). Vento debole da Ovest a ~2.4 m/s con raffiche fino a 4.2 m/s; copertura nuvolosa molto alta (99%) e visibilità ridotta (~2.5 km).

Prima mattina (03:00) — pioggia moderata. Temperatura sui 12.0 °C, umidità 94%. Pioggia attesa più intensa, circa 5.61 mm nelle 3 ore (probabilità ~98%). Vento da SO a ~3.5 m/s, visibilità migliorata ma ancora limitata (~6.3 km), nuvolosità parziale (40%).

Mattina (06:00) — pioggia leggera intermittente. Temperatura sui 11.9 °C, precipitazioni residue attorno a 0.96 mm (probabilità ~24%). Vento debole da Nord con intensità ~2.1 m/s, nuvolosità moderata (61%) e visibilità buona (10 km).

Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse con tendenza a schiarite. Temperatura in leggero aumento a 13.2 °C, precipitazioni molto improbabili (probabilità ~6%). Vento da Nord quasi calmo ~3.1 m/s con raffiche fino a ~7.3 m/s; nuvolosità irregolare (58%) e cielo in progressivo rasserenamento.

Mezzogiorno (12:00) — poche nuvole e clima più asciutto. Massima osservata della giornata attorno a 15.5 °C, vento da NE intorno a 4.6 m/s con raffiche fino a 10 m/s; nessuna pioggia prevista (probabilità 0%). Visibilità piena (10 km) e sensazione termica gradevole (feels like ~14.7 °C).

Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno o quasi. Temperatura circa 14.4 °C, ventilazione debole da NE ~2.8 m/s; condizioni stabili, assenza di precipitazioni e splendida visibilità.

Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno. Calo termico a 11.2 °C, umidità in aumento (75%). Vento molto debole (~1.0 m/s) e cielo limpido con poche nubi residue: serata che si apre tranquilla.

Sera (21:00) — nubi sparse e fresco. Temperatura intorno a 10.5 °C, umidità 80%, vento molto debole (<1 m/s). Nessuna precipitazione prevista; copertura nuvolosa moderata (40%) e visibilità buona.

Riepilogo del giorno

La giornata del 31 ottobre 2026 a Rimini si apre con piogge dalla mezzanotte fino alla prima mattina, con accumuli maggiori nelle ore tra le 00:00 e le 06:00; dal mattino inoltrato previsto un graduale miglioramento fino a un pomeriggio prevalentemente soleggiato e mite (massima ~15.5 °C). Venti generalmente deboli, visibilità temporaneamente ridotta nella notte e nelle precipitazioni. Consigli: portare riparo/ombrello per le ore notturne e mattutine, poter sfruttare il pomeriggio per attività all'aperto.