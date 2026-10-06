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Rimini - Previsioni per il 7 ottobre 2026: variabilità con brevi piovaschi

A Rimini il 7 ottobre 2026 tempo variabile: nottata fresca, possibili piogge leggere a metà giornata e temperature tra 16°C e 23°C.

A cura di Redazione
06 ottobre 2026 15:00
Rimini - Previsioni per il 7 ottobre 2026: variabilità con brevi piovaschi -
Meteo
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La giornata meteorologica di Rimini per il 7 ottobre 2026 mostra una prevalente variabilità: nottata mite ma umida, aumento delle nubi e qualche breve rovescio a cavallo del mezzogiorno. I fenomeni attesi saranno generalmente deboli e localizzati, ma è consigliabile tenere a portata di mano un riparo per la pioggia nel corso della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizioni: nubi sparse con cielo in prevalenza velato.
  • Temperatura: 18.3 °C. Umidità 92%.
  • Pressione: 1018 hPa. Punto di rugiada 14.5 °C.
  • Vento: debole, 0.41 m/s con raffiche fino a 1.25 m/s.
  • Precipitazioni: nessuna prevista (0 mm). Visibilità 10 000 m.

Prima mattina (03:00)

  • Condizioni: cielo con nubi sparse, atmosfera umida.
  • Temperatura: 16.6 °C. Umidità 95%.
  • Pressione: 1017 hPa.
  • Vento: 1.61 m/s, raffiche 3.34 m/s.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm). Visibilità 10 000 m.

Mattina (06:00)

  • Condizioni: persistono nubi sparse; visibilità leggermente ridotta.
  • Temperatura: 16.7 °C. Umidità 93%.
  • Pressione: 1018 hPa. Punto di rugiada 14.3 °C.
  • Vento: 1.86 m/s, raffiche 3.64 m/s.
  • Precipitazioni: nessuna segnalata (0 mm). Visibilità circa 8 403 m.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizioni: cielo ancora a tratti nuvoloso, tendenza a schiarite.
  • Temperatura: 20.2 °C. Umidità 71%.
  • Pressione: 1018 hPa.
  • Vento: 1.35 m/s, raffiche fino a 4.88 m/s.
  • Precipitazioni: non previste (0 mm). Visibilità 10 000 m.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizioni: possibilità di pioggia leggera; nubi maggiori (67%).
  • Temperatura: 23.4 °C. Umidità 61%.
  • Pressione: 1016 hPa.
  • Vento: 2.29 m/s, raffiche fino a 6.55 m/s.
  • Precipitazioni: pioggia leggera, circa 0.11 mm nelle 3 ore. Probabilità circa 41%.
  • Visibilità: 9 837 m.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizioni: ancora pioggia leggera possibile con schiarite intermittenti.
  • Temperatura: 21.8 °C. Umidità 67%.
  • Pressione: 1015 hPa.
  • Vento: 2.30 m/s, raffiche fino a 5.66 m/s.
  • Precipitazioni: deboli, circa 0.24 mm nelle 3 ore. Probabilità circa 20%.
  • Visibilità: 10 000 m.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizioni: cielo irregolarmente nuvoloso, nubi consistenti in aumento.
  • Temperatura: 19.7 °C. Umidità 80%.
  • Pressione: 1015 hPa.
  • Vento: 1.57 m/s, raffiche 2.92 m/s.
  • Precipitazioni: non previste (0 mm). Visibilità 10 000 m.

Sera (21:00)

  • Condizioni: cielo prevalentemente coperto, cielo coperto con nubi alte e medio-basse.
  • Temperatura: 19.5 °C. Umidità 85%.
  • Pressione: 1014 hPa.
  • Vento: 2.32 m/s, raffiche fino a 4.23 m/s.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm). Visibilità 10 000 m.

Riepilogo del giorno

Giornata mite con temperature tra circa 16–23 °C, venti generalmente deboli (intorno a 0.4–2.3 m/s) e qualche raffica locale fino a ~6.6 m/s. Attesi brevi rovesci di pioggia leggera attorno al mezzogiorno e primo pomeriggio; per il resto cielo variabile con nubi sparse e serata più coperta. Consiglio pratico: portare un impermeabile leggero o un ombrello in caso di uscite nella fascia centrale della giornata.

Previsioni meteo 7 ottobre 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +18.3° (perc. +18.6°)
Precip. -
Vento 0.4 SO (max 1.3)
Umidità 92%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.6° (perc. +16.8°)
Precip. -
Vento 1.6 O (max 3.3)
Umidità 95%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.7° (perc. +16.9°)
Precip. -
Vento 1.9 O (max 3.6)
Umidità 93%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +20.2° (perc. +20.1°)
Precip. -
Vento 1.4 N (max 4.9)
Umidità 71%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +23.4° (perc. +23.3°)
Precip. 0.11mm (prob. 41%)
Vento 2.3 NE (max 6.6)
Umidità 61%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +21.8° (perc. +21.8°)
Precip. 0.24mm (prob. 20%)
Vento 2.3 NE (max 5.7)
Umidità 67%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.7° (perc. +19.8°)
Precip. -
Vento 1.6 SE (max 2.9)
Umidità 80%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +19.5° (perc. +19.8°)
Precip. -
Vento 2.3 S (max 4.2)
Umidità 85%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.9° (perc. +22.1°)
Precip. -
Vento 1.9 S (max 3.4)
Umidità 75%
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