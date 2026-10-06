Rimini - Previsioni per il 7 ottobre 2026: variabilità con brevi piovaschi

A Rimini il 7 ottobre 2026 tempo variabile: nottata fresca, possibili piogge leggere a metà giornata e temperature tra 16°C e 23°C.

La giornata meteorologica di Rimini per il 7 ottobre 2026 mostra una prevalente variabilità: nottata mite ma umida, aumento delle nubi e qualche breve rovescio a cavallo del mezzogiorno. I fenomeni attesi saranno generalmente deboli e localizzati, ma è consigliabile tenere a portata di mano un riparo per la pioggia nel corso della giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni: nubi sparse con cielo in prevalenza velato.

con cielo in prevalenza velato. Temperatura: 18.3 °C. Umidità 92%.

18.3 °C. Umidità 92%. Pressione: 1018 hPa. Punto di rugiada 14.5 °C.

1018 hPa. Punto di rugiada 14.5 °C. Vento: debole, 0.41 m/s con raffiche fino a 1.25 m/s.

debole, 0.41 m/s con raffiche fino a 1.25 m/s. Precipitazioni: nessuna prevista (0 mm). Visibilità 10 000 m.

Prima mattina (03:00)

Condizioni: cielo con nubi sparse , atmosfera umida.

cielo con , atmosfera umida. Temperatura: 16.6 °C. Umidità 95%.

16.6 °C. Umidità 95%. Pressione: 1017 hPa.

1017 hPa. Vento: 1.61 m/s, raffiche 3.34 m/s.

1.61 m/s, raffiche 3.34 m/s. Precipitazioni: assenti (0 mm). Visibilità 10 000 m.

Mattina (06:00)

Condizioni: persistono nubi sparse ; visibilità leggermente ridotta.

persistono ; visibilità leggermente ridotta. Temperatura: 16.7 °C. Umidità 93%.

16.7 °C. Umidità 93%. Pressione: 1018 hPa. Punto di rugiada 14.3 °C.

1018 hPa. Punto di rugiada 14.3 °C. Vento: 1.86 m/s, raffiche 3.64 m/s.

1.86 m/s, raffiche 3.64 m/s. Precipitazioni: nessuna segnalata (0 mm). Visibilità circa 8 403 m.

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni: cielo ancora a tratti nuvoloso, tendenza a schiarite.

cielo ancora a tratti nuvoloso, tendenza a schiarite. Temperatura: 20.2 °C. Umidità 71%.

20.2 °C. Umidità 71%. Pressione: 1018 hPa.

1018 hPa. Vento: 1.35 m/s, raffiche fino a 4.88 m/s.

1.35 m/s, raffiche fino a 4.88 m/s. Precipitazioni: non previste (0 mm). Visibilità 10 000 m.

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni: possibilità di pioggia leggera ; nubi maggiori (67%).

possibilità di ; nubi maggiori (67%). Temperatura: 23.4 °C. Umidità 61%.

23.4 °C. Umidità 61%. Pressione: 1016 hPa.

1016 hPa. Vento: 2.29 m/s, raffiche fino a 6.55 m/s.

2.29 m/s, raffiche fino a 6.55 m/s. Precipitazioni: pioggia leggera, circa 0.11 mm nelle 3 ore. Probabilità circa 41%.

pioggia leggera, circa 0.11 mm nelle 3 ore. Probabilità circa 41%. Visibilità: 9 837 m.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni: ancora pioggia leggera possibile con schiarite intermittenti.

ancora possibile con schiarite intermittenti. Temperatura: 21.8 °C. Umidità 67%.

21.8 °C. Umidità 67%. Pressione: 1015 hPa.

1015 hPa. Vento: 2.30 m/s, raffiche fino a 5.66 m/s.

2.30 m/s, raffiche fino a 5.66 m/s. Precipitazioni: deboli, circa 0.24 mm nelle 3 ore. Probabilità circa 20%.

deboli, circa 0.24 mm nelle 3 ore. Probabilità circa 20%. Visibilità: 10 000 m.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni: cielo irregolarmente nuvoloso, nubi consistenti in aumento.

cielo irregolarmente nuvoloso, in aumento. Temperatura: 19.7 °C. Umidità 80%.

19.7 °C. Umidità 80%. Pressione: 1015 hPa.

1015 hPa. Vento: 1.57 m/s, raffiche 2.92 m/s.

1.57 m/s, raffiche 2.92 m/s. Precipitazioni: non previste (0 mm). Visibilità 10 000 m.

Sera (21:00)

Condizioni: cielo prevalentemente coperto, cielo coperto con nubi alte e medio-basse.

cielo prevalentemente coperto, con nubi alte e medio-basse. Temperatura: 19.5 °C. Umidità 85%.

19.5 °C. Umidità 85%. Pressione: 1014 hPa.

1014 hPa. Vento: 2.32 m/s, raffiche fino a 4.23 m/s.

2.32 m/s, raffiche fino a 4.23 m/s. Precipitazioni: assenti (0 mm). Visibilità 10 000 m.

Riepilogo del giorno

Giornata mite con temperature tra circa 16–23 °C, venti generalmente deboli (intorno a 0.4–2.3 m/s) e qualche raffica locale fino a ~6.6 m/s. Attesi brevi rovesci di pioggia leggera attorno al mezzogiorno e primo pomeriggio; per il resto cielo variabile con nubi sparse e serata più coperta. Consiglio pratico: portare un impermeabile leggero o un ombrello in caso di uscite nella fascia centrale della giornata.