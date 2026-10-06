Rimini - Previsioni per il 7 ottobre 2026: variabilità con brevi piovaschi
A Rimini il 7 ottobre 2026 tempo variabile: nottata fresca, possibili piogge leggere a metà giornata e temperature tra 16°C e 23°C.
La giornata meteorologica di Rimini per il 7 ottobre 2026 mostra una prevalente variabilità: nottata mite ma umida, aumento delle nubi e qualche breve rovescio a cavallo del mezzogiorno. I fenomeni attesi saranno generalmente deboli e localizzati, ma è consigliabile tenere a portata di mano un riparo per la pioggia nel corso della giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizioni: nubi sparse con cielo in prevalenza velato.
- Temperatura: 18.3 °C. Umidità 92%.
- Pressione: 1018 hPa. Punto di rugiada 14.5 °C.
- Vento: debole, 0.41 m/s con raffiche fino a 1.25 m/s.
- Precipitazioni: nessuna prevista (0 mm). Visibilità 10 000 m.
Prima mattina (03:00)
- Condizioni: cielo con nubi sparse, atmosfera umida.
- Temperatura: 16.6 °C. Umidità 95%.
- Pressione: 1017 hPa.
- Vento: 1.61 m/s, raffiche 3.34 m/s.
- Precipitazioni: assenti (0 mm). Visibilità 10 000 m.
Mattina (06:00)
- Condizioni: persistono nubi sparse; visibilità leggermente ridotta.
- Temperatura: 16.7 °C. Umidità 93%.
- Pressione: 1018 hPa. Punto di rugiada 14.3 °C.
- Vento: 1.86 m/s, raffiche 3.64 m/s.
- Precipitazioni: nessuna segnalata (0 mm). Visibilità circa 8 403 m.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizioni: cielo ancora a tratti nuvoloso, tendenza a schiarite.
- Temperatura: 20.2 °C. Umidità 71%.
- Pressione: 1018 hPa.
- Vento: 1.35 m/s, raffiche fino a 4.88 m/s.
- Precipitazioni: non previste (0 mm). Visibilità 10 000 m.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizioni: possibilità di pioggia leggera; nubi maggiori (67%).
- Temperatura: 23.4 °C. Umidità 61%.
- Pressione: 1016 hPa.
- Vento: 2.29 m/s, raffiche fino a 6.55 m/s.
- Precipitazioni: pioggia leggera, circa 0.11 mm nelle 3 ore. Probabilità circa 41%.
- Visibilità: 9 837 m.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizioni: ancora pioggia leggera possibile con schiarite intermittenti.
- Temperatura: 21.8 °C. Umidità 67%.
- Pressione: 1015 hPa.
- Vento: 2.30 m/s, raffiche fino a 5.66 m/s.
- Precipitazioni: deboli, circa 0.24 mm nelle 3 ore. Probabilità circa 20%.
- Visibilità: 10 000 m.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizioni: cielo irregolarmente nuvoloso, nubi consistenti in aumento.
- Temperatura: 19.7 °C. Umidità 80%.
- Pressione: 1015 hPa.
- Vento: 1.57 m/s, raffiche 2.92 m/s.
- Precipitazioni: non previste (0 mm). Visibilità 10 000 m.
Sera (21:00)
- Condizioni: cielo prevalentemente coperto, cielo coperto con nubi alte e medio-basse.
- Temperatura: 19.5 °C. Umidità 85%.
- Pressione: 1014 hPa.
- Vento: 2.32 m/s, raffiche fino a 4.23 m/s.
- Precipitazioni: assenti (0 mm). Visibilità 10 000 m.
Riepilogo del giorno
Giornata mite con temperature tra circa 16–23 °C, venti generalmente deboli (intorno a 0.4–2.3 m/s) e qualche raffica locale fino a ~6.6 m/s. Attesi brevi rovesci di pioggia leggera attorno al mezzogiorno e primo pomeriggio; per il resto cielo variabile con nubi sparse e serata più coperta. Consiglio pratico: portare un impermeabile leggero o un ombrello in caso di uscite nella fascia centrale della giornata.