Rimini — Previsioni per l'11 novembre 2026: nuvole estese e pioggia leggera nel pomeriggio
Rimini, 11 novembre 2026: giornata mite ma grigia; nuvolosità persistente e piovaschi nel pomeriggio-sera. Dettagli orari e consigli pratici.
La giornata dell'11 novembre a Rimini si presenta complessivamente mite ma dominata dalle nuvole: aspettatevi cielo coperto per gran parte delle ore e brevi precipitazioni leggere nel pomeriggio-sera. I dettagli orari chiariranno quando portare l'ombrello e dove la visibilità potrebbe risultare ridotta.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione principale: cielo coperto.
- Temperatura: 14.95 °C • Umidità: 99% • Pressione: 1013 hPa.
- Vento: 0.85 m/s da 241° (raffica 1.85 m/s).
- Visibilità: 1.518 m.
- Precipitazioni: assenti (0 mm).
- Nota: notte mite e umida, cielo chiuso; condizioni stabili ma con bassa escursione termica.
Prima mattina (03:00)
- Condizione principale: cielo coperto, possibilità di nebbia o foschia.
- Temperatura: 14.56 °C • Umidità: 99% • Pressione: 1012 hPa.
- Vento: 0.82 m/s da 264° (raffica 1.62 m/s).
- Visibilità: 381 m (molto ridotta).
- Precipitazioni: assenti (0 mm).
- Nota: la visibilità molto ridotta rende necessaria prudenza alla guida; umidità quasi al 100%.
Mattina (06:00)
- Condizione principale: cielo coperto.
- Temperatura: 14.86 °C • Umidità: 96% • Pressione: 1011 hPa.
- Vento: 0.97 m/s da 61° (raffica 1.44 m/s).
- Visibilità: 1.228 m.
- Precipitazioni: assenti (0 mm).
- Nota: lieve ripresa della visibilità rispetto alle ore precedenti, ma permane molta nuvolosità.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione principale: cielo coperto.
- Temperatura: 16.15 °C • Umidità: 94% • Pressione: 1011 hPa.
- Vento: 1.57 m/s da 347° (raffica 3.74 m/s).
- Visibilità: buona.
- Precipitazioni: assenti (0 mm).
- Nota: lieve aumento termico; giornata resta comunque grigia e umida.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione principale: cielo molto nuvoloso/coperto.
- Temperatura: 17.08 °C • Umidità: 88% • Pressione: 1009 hPa.
- Vento: 1.22 m/s da 351° (raffica 3.39 m/s).
- Visibilità: 7.289 m.
- Precipitazioni: assenti (0 mm).
- Nota: massima termica intorno ai 17 °C, ancora nuvole compatte ma senza pioggia sul centro giornata.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione principale: pioggia leggera (probabilità elevata).
- Temperatura: 16.96 °C • Umidità: 100% • Pressione: 1008 hPa.
- Vento: 1.71 m/s da 22° (raffica 2.08 m/s).
- Precipitazioni: 0.37 mm nelle 3 ore • Probabilità precipitazione: 82%.
- Visibilità: 3.176 m.
- Nota: entrata di pioggia leggera nel pomeriggio; è il momento con maggiore probabilità di bagnarsi.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione principale: pioggia leggera (residua/moderata a tratti).
- Temperatura: 16.68 °C • Umidità: 95% • Pressione: 1007 hPa.
- Vento: 0.68 m/s da 256° (raffica 2.79 m/s).
- Precipitazioni: 0.73 mm nelle 3 ore • Probabilità precipitazione: 37%.
- Visibilità: 4.493 m.
- Nota: precipitazioni persistono in forma leggera; accumulo pomeridiano significativo per il periodo.
Sera (21:00)
- Condizione principale: pioggia leggera residua e cielo molto nuvoloso.
- Temperatura: 16.28 °C • Umidità: 97% • Pressione: 1007 hPa.
- Vento: 1.81 m/s da 333° (raffica 2.95 m/s).
- Precipitazioni: 0.11 mm nelle 3 ore • Probabilità precipitazione: 28%.
- Visibilità: 5.919 m.
- Nota: piovaschi in esaurimento durante la serata; permane umidità elevata.
Riepilogo del giorno
- Condizioni generali: cielo prevalentemente coperto per tutta la giornata, con pioggia leggera concentrata fra primo pomeriggio e sera.
- Temperature: miti, tra circa 14.5 °C e 17.1 °C.
- Vento: debole, mediamente sotto 2 m/s con raffiche locali fino a ~3–3.7 m/s.
- Precipitazioni: cumulate contenute, circa 1.21 mm distribuiti tra pomeriggio e sera.
- Visibilità: particolarmente ridotta nella prima mattinata (intorno a 381 m), in miglioramento nel corso della giornata.
Consiglio pratico: portate un ombrello o un impermeabile se avete attività nel pomeriggio/sera; attenzione alla guida nelle ore con visibilità ridotta. La giornata rimane comunque mite per il periodo, senza fenomeni intensi attesi.