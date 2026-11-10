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Rimini — Previsioni per l'11 novembre 2026: nuvole estese e pioggia leggera nel pomeriggio

Rimini, 11 novembre 2026: giornata mite ma grigia; nuvolosità persistente e piovaschi nel pomeriggio-sera. Dettagli orari e consigli pratici.

A cura di Redazione
10 novembre 2026 15:00
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Rimini — Previsioni per l'11 novembre 2026: nuvole estese e pioggia leggera nel pomeriggio -
Meteo
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La giornata dell'11 novembre a Rimini si presenta complessivamente mite ma dominata dalle nuvole: aspettatevi cielo coperto per gran parte delle ore e brevi precipitazioni leggere nel pomeriggio-sera. I dettagli orari chiariranno quando portare l'ombrello e dove la visibilità potrebbe risultare ridotta.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: cielo coperto.
  • Temperatura: 14.95 °C • Umidità: 99% • Pressione: 1013 hPa.
  • Vento: 0.85 m/s da 241° (raffica 1.85 m/s).
  • Visibilità: 1.518 m.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm).
  • Nota: notte mite e umida, cielo chiuso; condizioni stabili ma con bassa escursione termica.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: cielo coperto, possibilità di nebbia o foschia.
  • Temperatura: 14.56 °C • Umidità: 99% • Pressione: 1012 hPa.
  • Vento: 0.82 m/s da 264° (raffica 1.62 m/s).
  • Visibilità: 381 m (molto ridotta).
  • Precipitazioni: assenti (0 mm).
  • Nota: la visibilità molto ridotta rende necessaria prudenza alla guida; umidità quasi al 100%.

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: cielo coperto.
  • Temperatura: 14.86 °C • Umidità: 96% • Pressione: 1011 hPa.
  • Vento: 0.97 m/s da 61° (raffica 1.44 m/s).
  • Visibilità: 1.228 m.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm).
  • Nota: lieve ripresa della visibilità rispetto alle ore precedenti, ma permane molta nuvolosità.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: cielo coperto.
  • Temperatura: 16.15 °C • Umidità: 94% • Pressione: 1011 hPa.
  • Vento: 1.57 m/s da 347° (raffica 3.74 m/s).
  • Visibilità: buona.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm).
  • Nota: lieve aumento termico; giornata resta comunque grigia e umida.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: cielo molto nuvoloso/coperto.
  • Temperatura: 17.08 °C • Umidità: 88% • Pressione: 1009 hPa.
  • Vento: 1.22 m/s da 351° (raffica 3.39 m/s).
  • Visibilità: 7.289 m.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm).
  • Nota: massima termica intorno ai 17 °C, ancora nuvole compatte ma senza pioggia sul centro giornata.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: pioggia leggera (probabilità elevata).
  • Temperatura: 16.96 °C • Umidità: 100% • Pressione: 1008 hPa.
  • Vento: 1.71 m/s da 22° (raffica 2.08 m/s).
  • Precipitazioni: 0.37 mm nelle 3 ore • Probabilità precipitazione: 82%.
  • Visibilità: 3.176 m.
  • Nota: entrata di pioggia leggera nel pomeriggio; è il momento con maggiore probabilità di bagnarsi.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: pioggia leggera (residua/moderata a tratti).
  • Temperatura: 16.68 °C • Umidità: 95% • Pressione: 1007 hPa.
  • Vento: 0.68 m/s da 256° (raffica 2.79 m/s).
  • Precipitazioni: 0.73 mm nelle 3 ore • Probabilità precipitazione: 37%.
  • Visibilità: 4.493 m.
  • Nota: precipitazioni persistono in forma leggera; accumulo pomeridiano significativo per il periodo.

Sera (21:00)

  • Condizione principale: pioggia leggera residua e cielo molto nuvoloso.
  • Temperatura: 16.28 °C • Umidità: 97% • Pressione: 1007 hPa.
  • Vento: 1.81 m/s da 333° (raffica 2.95 m/s).
  • Precipitazioni: 0.11 mm nelle 3 ore • Probabilità precipitazione: 28%.
  • Visibilità: 5.919 m.
  • Nota: piovaschi in esaurimento durante la serata; permane umidità elevata.

Riepilogo del giorno

  • Condizioni generali: cielo prevalentemente coperto per tutta la giornata, con pioggia leggera concentrata fra primo pomeriggio e sera.
  • Temperature: miti, tra circa 14.5 °C e 17.1 °C.
  • Vento: debole, mediamente sotto 2 m/s con raffiche locali fino a ~3–3.7 m/s.
  • Precipitazioni: cumulate contenute, circa 1.21 mm distribuiti tra pomeriggio e sera.
  • Visibilità: particolarmente ridotta nella prima mattinata (intorno a 381 m), in miglioramento nel corso della giornata.

Consiglio pratico: portate un ombrello o un impermeabile se avete attività nel pomeriggio/sera; attenzione alla guida nelle ore con visibilità ridotta. La giornata rimane comunque mite per il periodo, senza fenomeni intensi attesi.

Previsioni meteo 11 novembre 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.0° (perc. +15.1°)
Precip. -
Vento 0.9 SO (max 1.9)
Umidità 99%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +14.6° (perc. +14.7°)
Precip. -
Vento 0.8 O (max 1.6)
Umidità 99%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +14.9° (perc. +14.9°)
Precip. -
Vento 1.0 NE (max 1.4)
Umidità 96%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.2° (perc. +16.3°)
Precip. -
Vento 1.6 N (max 3.7)
Umidità 94%
12:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +17.1° (perc. +17.1°)
Precip. -
Vento 1.2 N (max 3.4)
Umidità 88%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +17.0° (perc. +17.3°)
Precip. 0.37mm (prob. 82%)
Vento 1.7 N (max 2.1)
Umidità 100%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +16.7° (perc. +16.9°)
Precip. 0.73mm (prob. 37%)
Vento 0.7 O (max 2.8)
Umidità 95%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +16.3° (perc. +16.5°)
Precip. 0.11mm (prob. 28%)
Vento 1.8 NO (max 3.0)
Umidità 97%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +16.3° (perc. +16.5°)
Precip. -
Vento 1.0 NO (max 1.9)
Umidità 96%
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