Rimini prima in Italia per crescita del valore aggiunto

Nel 2025 la ricchezza prodotta raggiunge 11,7 miliardi di euro, con un aumento del 3,9%. A trainare sono costruzioni e servizi

Rimini è la provincia italiana che nel 2025 ha registrato la crescita più alta del valore aggiunto. La ricchezza prodotta sul territorio ha raggiunto quota 11,7 miliardi di euro, con un incremento del 3,9% rispetto all'anno precedente. Un risultato che colloca il Riminese al primo posto tra le 107 province italiane, davanti alla media dell'Emilia-Romagna (+3%) e a quella nazionale (+2,3%).

A fotografare l'andamento dell'economia locale sono gli ultimi dati del Centro Studi Tagliacarne e di Unioncamere, elaborati dall'Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna. Il dato va letto tenendo conto anche dell'inflazione, che nel 2025 in provincia di Rimini è stata del 2,2%. A trainare la crescita sono soprattutto le costruzioni, che segnano un aumento del 6,9% rispetto al 2024, seguite dai servizi con il 4,2%. In territorio positivo anche agricoltura (+4%) e industria (+1,2%). Proprio i servizi rappresentano il settore principale dell'economia riminese, generando il 77,4% del valore aggiunto provinciale. Una quota superiore sia alla media regionale (63,8%) sia a quella italiana (72,1%).

All'interno del comparto, il contributo maggiore arriva dalle attività finanziarie, assicurative, immobiliari e professionali, che rappresentano il 30,6% della ricchezza prodotta. Seguono commercio, trasporti, alloggio, ristorazione e servizi di informazione e comunicazione, con il 29%. Gli altri servizi, compresi quelli alla persona, incidono per il 17,8%. L'industria manifatturiera pesa invece per il 15,2%, mentre le costruzioni rappresentano il 6,3%. Più contenuto il contributo dell'agricoltura, pari all'1,1%.

Sul fronte del valore aggiunto pro-capite, Rimini raggiunge i 34.340 euro, sostanzialmente in linea con la media italiana di 34.317 euro, ma ancora distante dal dato regionale di 41.259 euro. La provincia guadagna comunque tre posizioni nella graduatoria nazionale, salendo al 37° posto. In Emilia-Romagna si colloca all'ottavo, dopo Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Forlì-Cesena e Ravenna. "Rimini si posiziona al primo posto su 107 province per tasso di crescita annuo", sottolinea Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna. Il presidente evidenzia la capacità delle imprese locali di creare ricchezza, ma invita a mantenere alta l'attenzione sulla produttività e sull'efficienza, anche alla luce dell'inflazione ancora in corso.