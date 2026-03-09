Rimini primo polo italiano per la biologia delle alghe

Dal 10 al 14 settembre 2029 il Palacongressi ospiterà il 14° International Phycological Congress, evento quadriennale che riunirà oltre 500 esperti da tutto il mondo

Un altro successo per l’Italia dei congressi. Italian Exhibition Group e Symposia annunciano l’assegnazione del 14° International Phycological Congress, in programma al Palacongressi di Rimini dal 10 al 14 settembre 2029. Si tratta di un debutto storico per il nostro Paese, che ospita per la prima volta il prestigioso appuntamento quadriennale, raccogliendo il testimone dall’edizione 2025 di Panglao, nelle Filippine.

L’evento è promosso dall’International Phycological Society (IPS), istituzione internazionale con sede negli Stati Uniti che ha come missione la promozione dello studio delle alghe a livello globale.

“Il successo di questa candidatura ci rende davvero orgogliosi – commenta Fabio De Santis, direttore Event & Conference di IEG – perché è un debutto per l’Italia e tratta un tema di straordinaria importanza per il nostro Paese e per il territorio, dove l’analisi delle alghe ha implicazioni importanti e dove stanno nascendo anche realtà imprenditoriali dedite alla coltura. Grazie quindi al team scientifico, a Symposia e al pregevole contributo del sistema territorio abbiamo messo a punto un dossier di alto livello”.

“Siamo entusiasti di aver contribuito a portare in Italia un evento di tale prestigio – aggiunge Patrizia Pasolini, Amministratore Unico di Symposia srl -. Come PCO, il nostro obiettivo è quello di fondere l'eccellenza della ricerca scientifica italiana con una pianificazione logistica e strategica di alto profilo. Il traguardo conferma come la sinergia tra mondo della ricerca e professionalità organizzativa sia la chiave per competere ai vertici della meeting industry globale e per rendere l'Italia una destinazione d’eccellenza per la comunità scientifica mondiale”.

Ogni quattro anni, l’IPC richiama oltre 500 esperti, ricercatori e appassionati da ogni continente per approfondire i progressi più recenti della ricerca e analizzare ogni sfaccettatura della biologia algale.

Il Prof. Fabio Rindi, Convener del Congresso ed ex Presidente della International Phycological Society, sottolinea il valore scientifico e strategico di questo traguardo: “Nel settembre 2029 si terrà a Rimini uno dei più importanti congressi sulla biologia delle alghe a livello mondiale. Siamo felici di condividere col territorio la soddisfazione di questa prima edizione che si svolgerà in Italia, frutto di un lavoro d’equipe svolto con scrupolo e passione. Il nostro è un Paese circondato dal mare e le alghe sono organismi che stanno attraendo sempre maggiore attenzione, sia per il loro valore come indicatori della qualità dell’ambiente marino che per le loro innumerevoli applicazioni, in primis in ambito alimentare e farmaceutico. Nelle sue attuali politiche l’Unione Europea incoraggia la produzione algale mediante la coltura, attività sostenibile che contribuisce a migliorare le acque costiere”.

Il successo della candidatura italiana nasce da un corale lavoro svolto dal Comitato Organizzativo Locale, Symposia e Convention Bureau della Riviera di Rimini. Il COL è formato dai Prof. Stefano Accoroni e Fabio Rindi (Università Politecnica delle Marche), Giuseppina Alongi (Università di Catania), Roberta Congestri e Saverio Savio (Università di Roma Tor Vergata), Anna Maria Mannino (Università di Palermo), Laura Pezzolesi (Università di Bologna) e Diana Sarno (Stazione Zoologica Anton Dohrn).

A guidare questa sinergia è il Prof. Fabio Rindi, del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente presso l'Università Politecnica delle Marche. È proprio grazie alla stretta collaborazione tra i diversi enti di ricerca e i punti di forza della destinazione di Rimini coordinata da Italian Exhibition Group che l'Italia è riuscita a presentare una proposta solida e vincente, così da convincere la IPS ad assegnare l’organizzazione del congresso all’Italia e a Rimini.