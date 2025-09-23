Rimini, profumi e sapori di Francia in Piazza Cavour

Protagonisti assoluti saranno i prodotti enogastronomici

Dal 2 al 5 ottobre 2025 Rimini si trasforma in un angolo d’Oltralpe con una nuova edizione di “Rimini Assaggi di Francia”. L’evento animerà piazza Cavour con il Mercatino Regionale Francese e con proposte gastronomiche dei commercianti locali, in un intreccio tra tradizione romagnola e specialità francesi.

Protagonisti assoluti saranno i prodotti enogastronomici: oltre 80 varietà di formaggi, accompagnati da una selezione di vini delle principali regioni francesi, salumi aromatizzati, baguette, croissant, crêpes e un’area dedicata a ostriche e champagne. Per i più golosi non mancheranno i biscotti bretoni, i cioccolatini e i celebri macarons.

Accanto alle bontà culinarie, spazio anche all’artigianato provenzale e parigino: lavanda, saponi, tovaglie, profumi e accessori moda. Un caleidoscopio di colori e profumi che ogni anno richiama visitatori da tutta Italia.

Il Mercatino Regionale Francese, nato grazie a operatori d’Oltralpe con esperienza internazionale, è ormai un appuntamento itinerante di successo: nel 2024 ha toccato oltre 20 città italiane. A Rimini offrirà ancora una volta un’occasione unica per vivere un viaggio sensoriale tra cultura, musica e tradizioni francesi.

Orari di apertura: giovedì: 12.00 – 23.00, venerdì e sabato: 09.00 – 23.00, domenica: 09.00 – 21.00.