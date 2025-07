Rimini, progetto sui forum di quartiere approvato ma senza fondi

Ammessa alla graduatoria regionale per i percorsi partecipativi, l’iniziativa del Comune resta esclusa dal finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili

Il Comune di Rimini aveva presentato un progetto per istituire forum deliberativi di quartiere, strumenti di partecipazione pensati per rafforzare il dialogo tra cittadini e amministrazione. L’iniziativa, dal valore complessivo di 49.000 euro, prevedeva un cofinanziamento di 40.000 euro tramite un bando regionale previsto dalla Legge 15/2018 sulla partecipazione, mentre i restanti 9.000 sarebbero stati coperti dal bilancio comunale.

Il progetto è stato ammesso alla graduatoria, ottenendo la necessaria certificazione di qualità e il punteggio minimo richiesto. Tuttavia, non è stato finanziato per esaurimento delle risorse disponibili. Rimini rientra infatti tra i cinque progetti ammessi ma non finanziati, a fronte di 43 progetti complessivamente sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna (36 sulla Linea A e 7 sulla Linea B).

Nello specifico, il bando 2025 – approvato con delibera regionale n. 633/2025 – aveva stanziato 538.425 euro per la Linea A (che finanzia i percorsi partecipativi locali come quello riminese) e 270.425 euro per la Linea B. Le risorse si sono però rivelate insufficienti a coprire tutte le proposte ritenute meritevoli.

Il progetto riminese non è stato l’unico a restare senza copertura: sei progetti sono stati dichiarati non ammissibili, mentre cinque – tra cui quello di Rimini – sono stati ritenuti idonei ma esclusi dal finanziamento per limiti di bilancio.

La graduatoria completa è stata pubblicata sul portale ufficiale della Regione. A meno di rinunce o ulteriori disponibilità economiche, il progetto del Comune di Rimini non potrà quindi partire nei tempi previsti, nonostante l’esito favorevole della valutazione.