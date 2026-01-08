Rimini Proibita: la mostra 'hot' di Pesaresi continua fino all'11 gennaio

Ingresso gratuito ai Palazzi dell'Arte

È visitabile fino a domenica 11 gennaio la mostra “Rimini Proibita – Le parole di Tondelli nelle immagini di Pesaresi” allestita ai Palazzi dell’Arte di Rimini.

Curata da Jana Liskova e Mario Beltrambini, la mostra mette in relazione lo sguardo fotografico di Marco Pesaresi con la scrittura di Pier Vittorio Tondelli, in particolare con il romanzo Rimini (1985). Ne emerge un racconto visivo e letterario della Riviera degli anni Ottanta e Novanta, fatto di notti, corpi, lavoro stagionale, desiderio e trasformazione identitaria.

Con oltre cento fotografie, molte delle quali inedite, a colori e in grande formato, Rimini Proibita costruisce un affresco potente di un’epoca e del suo spirito: un territorio di confine tra cultura alta e underground, tra trasgressione e ricerca di senso. La proroga offre al pubblico un’ulteriore occasione nel fine settimana per visitare – o rivedere – una mostra che è insieme viaggio emozionale, documento storico e racconto collettivo.

La mostra è promossa dal Comune di Rimini, in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone, l’Associazione Savignano Immagini e Isa Perazzini, madre del fotografo, e inaugura la nuova stagione dei Palazzi dell’Arte di Rimini.

Orari: 10.00–13.00 | 16.00–19.00. Ingresso libero. Mostra non adatta ai minori di 16 anni.



