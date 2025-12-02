“Rimini Proibita” prorogata al 2026: boom di visite per la mostra dedicata a Pesaresi

Anche durante le festività opportunità per visitare le esposizioni dedicate a Marco Pesaresi e Pier Vittorio Tondelli

Le festività natalizie si tingono delle luci, dei colori e delle atmosfere di Marco Pesaresi e degli anni Ottanta. Sono diverse infatti le opportunità per scoprire o riscoprire l’arte del fotografo riminese in queste settimane che accompagnano al nuovo anno.

A partire dalla mostra “Rimini Proibita. Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi” allestita ai Palazzi dell’Arte e prorogata fino al 6 gennaio 2026, proprio per consentire anche durante il periodo delle festività ai cittadini e ai turisti di scoprire un progetto espositivo che affianca un centinaio di immagini a colori quasi tutte inedite del fotografo riminese alle parole estratte dal romanzo Rimini dello scrittore emiliano, a quarant’anni dalla sua prima pubblicazione. Una mostra che sta incontrando il favore di un pubblico trasversale, con migliaia di presenze registrate dall’inaugurazione di settembre, trovando l’interesse sia di chi ha vissuto e visto coi propri occhi quel periodo tra gli anni Ottanta e inizio anni Novanta di cui è possibile trovare uno spaccato nelle immagini e parole dei due illustri e attenti testimoni di quel tempo.

Con la proroga della mostra e visto il successo dei primi appuntamenti, i Musei comunali di Rimini propongono visite guidate al percorso espositivo in compagnia dei curatori, Jana Liskova e Mario Beltrambini. Già sold ‘out' la visita in calendario sabato 13 dicembre, restano ancora posti disponibili per le visite del 20 dicembre alle ore 16.30 e dello speciale appuntamento del 31 dicembre, alle 16.30, prologo di una lunga notte in cui i Palazzi dell'Arte rimarranno aperti ai visitatori.

Si aggiunge poi un ulteriore appuntamento per sabato 3 gennaio, sempre alle ore 16.30.

La visita guidata è gratuita con prenotazione (massimo 50 persone) attraverso il sito Ticketlandia al link https://www.ticketlandia.com/m/event/riminiproibita.

L’ultimo giorno dell’anno offre però anche un altro speciale appuntamento in omaggio a Marco Pesaresi: mercoledì 31 dicembre la Cineteca Comunale propone al pubblico la proiezione de "Il granchio nudo", un documentario nudo di Marta Antonioli, Elena Padovan, Riccardo Caccia e Michela Fragomeni che ne ripercorre la vita e la carriera. In programma due spettacoli serali a cavallo dell’anno nuovo – il primo alle ore 21.30, il secondo alle 00.30 – e una proiezione pomeridiana il 1° gennaio, alle ore 16.30 (ingresso libero).

La mostra Rimini Proibita è realizzata in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone e Savignano Immagini e proseguirà fino all’6 gennaio 2026 nelle sale dei Palazzi dell’Arte, in piazza Cavour 26 dal martedì alla domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso alla mostra, non adatta ai minori di 16 anni, è libero. La mostra sarà visitabile anche lunedì 5 gennaio.