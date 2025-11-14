‘Rimini Proibita’ prorogata fino al 6 gennaio 2026: viaggio nella Riviera degli anni ’80 e ’90

La mostra racconta la Riviera attraverso le immagini di Marco Pesaresi e le parole dello scrittore Pier Vittorio Tondelli

Proseguirà fino al 6 gennaio 2026 abbracciando tutto il calendario del Capodanno più lungo del mondo la mostra ‘Rimini Proibita. Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi”, allestita ai Palazzi dell’arte. Una proroga di circa un mese rispetto alla prevista chiusura dell’8 dicembre, decisa per offrire anche ai tanti visitatori che raggiungeranno Rimini e la Romagna durante il periodo delle festività l’opportunità di intraprendere un viaggio nel tempo nella Riviera a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta attraverso le immagini vivide e vive scattate da Marco Pesaresi, affiancate dalle parole dello scrittore di Correggio.

La proroga della mostra offrirà anche l’occasione di proporre nuove visite guidate al percorso espositivo in compagnia dei curatori, Jana Liskova e Mario Beltrambini. Dopo il successo del primo appuntamento e il 'sold out' della visita in calendario per il prossimo sabato 29 novembre, i Musei comunali di Rimini propongono altre quattro date: sabato 13 e 20 dicembre alle ore 16.30, mercoledì 31 dicembre alle ore 18 e sabato 3 gennaio alle 16.30.

La visita guidata è gratuita con prenotazione (massimo 50 persone) attraverso il sito Ticketlandia

La mostra proseguirà fino all’6 gennaio 2026 nelle sale dei Palazzi dell’Arte, in piazza Cavour 26 dal martedì alla domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ingresso alla mostra, non adatta ai minori di 16 anni, è libero.